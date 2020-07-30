В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных
По состоянию на утро 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).
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израсходован всего лишь на 10% ,а значительная его часть растащена по министерствам
не имеющим никакого отношения к противодействию эпидемии.
Так это уже зрада или ещё нет ?
Обновленные данных Державна служба статистики України:
За 5 месяцев 2020 (январь - май) в Украине умерло 239 967 человек.
Из них:
от COVID-19 - 663 человек.
Грипп и пневмония - 2699 человек.
Среди других причин смерти названы:
инфекционные и паразитарные болезни - 3197 человек, туберкулез - 1405,
СПИД - 1355 человека.
От рака - 32 298 человек.
заболевание системы кровообращения - 164 384 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 113 603 человек.
По другим причинам - 11 308 украинца (их них):
ДТП - 882, утопление - 385, пожаре - 554, случайное отравление (кроме алкоголя) - 741, отравление спиртным - 1025, самоубийства - 2435, умышленные убийства - 591 человек.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Р.S. Маска самій вже остогидла! Але вдягаю, хоч в маршрутці дивляться з подивом. (((
p.s. Для тех, кому повезло жить в городе с нормальным ОТ и кто не знает, что такое скотовозка - это грузовые списанные спринтеры, которые перевозчики покупают за границей за копейки и кустарно переделывают под перевозку населения. Если вы любите необычные острые ощущения, то вам однозначно хотя бы раз в жизни стоит прокатится на скотовозе утром, где при 18 посадочных местах в часы пик обычно едет 30 человек.
Для того, щоб упевнитися в справедливості такого тверження, не потрібний коронавірус.
Достатньо подивитися на результати голосувань українців за останні 29 років. Кучму, януковоча та вазелинського обирали не коронавіруси і не зареєстровані пацієнти психіатрів.