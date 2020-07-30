В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

По состоянию на утро 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).

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Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).