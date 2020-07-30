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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

По состоянию на утро 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 1197 новых случая заболевания коронавирусом, 23 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 68 794 человека, выздоровевших – 37 394, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 673 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 29 727 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199) и во Львовской области (131).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире установлен очередной суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 290,7 тыс. человек. Умерли за сутки 7 тыс. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек) и 25 июля 2020 г. (1106 человек).

В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Одразу відчувається, що ви любячий "родітєль..." Навіть мізерного уявлення про виховання дітей не маєте, та не усвідомлюєте, що дитину неможливо загнати в стійло "обучением и тренировками", на відміну від вас.
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30.07.2020 09:13 Ответить
+8
Самое время отправить детей в школу и утроить "рекорд".
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30.07.2020 08:56 Ответить
+8
чему обучить? Маленьких детей не двигаться?
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30.07.2020 09:11 Ответить
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я один не понимаю, почему на картинках злой вирус каждый день меняет цвет? Он то зеленый, то красный, то черный. Определитесь уже какого цвета зловред
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30.07.2020 09:15 Ответить
Так это откуда зам пом редактора картинку берёт. В Украине он зелёный. Международный цвет - красный. Альтернативные источники - черный.
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30.07.2020 09:25 Ответить
Мутирует зараза. В чистом виде не просчитан, но вакцинну испытывают сами не знают от чего как и тесты. Вирусологи уже сказали нужны месяцы иследований чтоб все это обобщить и сделать вывод . А пока намордники и штрафы.
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30.07.2020 10:18 Ответить
И при таких ежедневных антирекордах фонд по борьбе с коронавирусом
израсходован всего лишь на 10% ,а значительная его часть растащена по министерствам
не имеющим никакого отношения к противодействию эпидемии.
Так это уже зрада или ещё нет ?
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30.07.2020 09:31 Ответить
Эпидемии и Пандемии нет. Есть спецоперация Ковид19 по уничтожению экономики и загону украинцев в электронный концлагерь, а затем утилизацию.

Обновленные данных Державна служба статистики України:
За 5 месяцев 2020 (январь - май) в Украине умерло 239 967 человек.
Из них:
от COVID-19 - 663 человек.
Грипп и пневмония - 2699 человек.
Среди других причин смерти названы:
инфекционные и паразитарные болезни - 3197 человек, туберкулез - 1405,
СПИД - 1355 человека.
От рака - 32 298 человек.
заболевание системы кровообращения - 164 384 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 113 603 человек.
По другим причинам - 11 308 украинца (их них):
ДТП - 882, утопление - 385, пожаре - 554, случайное отравление (кроме алкоголя) - 741, отравление спиртным - 1025, самоубийства - 2435, умышленные убийства - 591 человек.

http://www.ukrstat.gov.ua/
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30.07.2020 21:51 Ответить
Нет, придут бело-голубые. Но и они тоже не выстоят. И так три года подряд, пока вирус не исчезнет сам по себе )
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30.07.2020 09:43 Ответить
Во времена испанки карантины длились годами, и ниче - выжили...
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30.07.2020 12:18 Ответить
Такий ми, на жаль народ: ремені безпеки припинаємо для перевіряючих даїшників; маски одягаємо там де без них не впускають; дистанцію зберігаємо там де ************... Результат на ліцо! Зате на морях побували!
Р.S. Маска самій вже остогидла! Але вдягаю, хоч в маршрутці дивляться з подивом. (((
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30.07.2020 10:37 Ответить
Вести с полей: по дороге на работу в переполненной скотовозке в масках процентов 15-20%. Скотовозки это самое опасное место из всех возможных. Какой из этого можно сделать вывод? Тот, кто говорил, что подавляющее большинство населения идиоты - был прав.
p.s. Для тех, кому повезло жить в городе с нормальным ОТ и кто не знает, что такое скотовозка - это грузовые списанные спринтеры, которые перевозчики покупают за границей за копейки и кустарно переделывают под перевозку населения. Если вы любите необычные острые ощущения, то вам однозначно хотя бы раз в жизни стоит прокатится на скотовозе утром, где при 18 посадочных местах в часы пик обычно едет 30 человек.
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30.07.2020 10:39 Ответить
"Тот, кто говорил, что подавляющее большинство населения идиоты - был прав."

Для того, щоб упевнитися в справедливості такого тверження, не потрібний коронавірус.
Достатньо подивитися на результати голосувань українців за останні 29 років. Кучму, януковоча та вазелинського обирали не коронавіруси і не зареєстровані пацієнти психіатрів.
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30.07.2020 12:08 Ответить
Що, вже пора всіх закрити по квартирах, а то ходять до Вови і не дають йому спокійно відпочити і зробити якісний відосік про єврея-героя світу!
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30.07.2020 11:27 Ответить
За сутки ни одного выздоровевшего или данных нет? Вчера было 37 394




В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих - Цензор.НЕТ 723
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30.07.2020 11:38 Ответить
Сейчас с каждым днём будут рисовать всё больше и больше, чтобы запугать и затем втюхивать китайскую вакцину, которую Китай пообещал. Частичной оплатой является подписанный указ о безвизе с Китаем
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30.07.2020 12:09 Ответить
Если д@билы врачи будут тягать больных с подозрением на ОРВИ в поликлинику на ежедневный осмотр, назначать антибиотики, а потом когда больной сляжет и ему станет еще хуже, и только тогда ему сделают тест на Covid, в последствии, который окажется положительный то короновирус - такими топорными методами мы никогда не победим.
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30.07.2020 12:16 Ответить
По перше це питання грошей : масове тестування; доплата транспорту за перевезення малої кількості пасажирів, але з дотриманням карантинних норм; збереження робочого місця і доплата одному з батьків за дитину-школяра для того ,щоб дистанційне навчання було якісним... - можно продовжувати , але все це гроші , яких достатньо для схем-крадіжок в олігархічних кланах і великого бізнесу, але НІКОЛИ їх не має для населення в Країні. І тому ситуація буде погіршуватись . І як кажуть в Одесі :" Дело утопающих , дело рук САМИХ УТОПАЮЩИХ" . І тому контроль самих людей і розуміння того,що це перша світова біологічна війна...
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30.07.2020 12:41 Ответить
ПОЧЕМУ НЕТ КАРАНТИНА???
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30.07.2020 20:26 Ответить
ПОЧЕМУ МАРШРУТКИ ЕЗДЯТ БЕТКОМ???
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30.07.2020 20:27 Ответить
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