В Киеве антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 199 новых случаев (обновлено)
По состоянию на утро 30 июля в Киеве зафиксировали 199 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
На сегодняшний день в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 132 киевлян. Преодолели болезнь 2 877 жителей столицы.
Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 17 097 человек.
Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко среди заболевших 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.
"Такое количество больных связано с вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания",- написал он.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95, в Деснянском - 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.
Напомним, предыдущий суточный антирекорд в Киеве был зафиксирован 16 мая 2020 года, тогда заболели 153 человека.
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Эту власть надо выносить на вилах.
Как проходит обучение на военных факультетах, тем более не знаете.
Что в конце июля в общежитиях не бывает студентов - для вас тайна за семью печатями!
Ректору - строгий последний выговор, проректора по АХЧ - нахрен и в тюрягу,
Коменданта общежития - нахрен и в тюрягу,
Начальника военной кафедры -нахрен и в тюрягу.
общага - зло
Дані на 16:00 29 липня: ситуація з COVID-19 в гуртожитку №12 КПІ
https://www.youtube.com/watch?v=aWJbu4Y1G9M