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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 199 новых случаев (обновлено)

В Киеве антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 199 новых случаев (обновлено)

По состоянию на утро 30 июля в Киеве зафиксировали 199 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 132 киевлян. Преодолели болезнь 2 877 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 17 097 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко среди заболевших 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

"Такое количество больных связано с вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания",- написал он.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95, в Деснянском - 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Напомним, предыдущий суточный антирекорд в Киеве был зафиксирован 16 мая 2020 года, тогда заболели 153 человека.

В Киеве антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 199 новых случаев 01

карантин (16729) Киев (25673) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Заселить на лето в общаги КПИ каких то грязных таджиков, а потом вопить о рекордах.
Эту власть надо выносить на вилах.
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30.07.2020 09:52 Ответить
На кого еще на сваливали? О - таджики - годится.
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30.07.2020 09:56 Ответить
Имеешь возразить, зедебилко, или так, киздануть что попало?
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30.07.2020 09:59 Ответить
Не зебилы придумали на таджиков свалить? Или это ты придумал?
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30.07.2020 10:06 Ответить
А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Вы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ванными не жили.
Как проходит обучение на военных факультетах, тем более не знаете.
Что в конце июля в общежитиях не бывает студентов - для вас тайна за семью печатями!
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30.07.2020 11:16 Ответить
В Харькове есть, не все уезжали.
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30.07.2020 11:19 Ответить
А чего-бы и нет. Пускай будут таджики ну не Кличко-же.
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30.07.2020 10:15 Ответить
Ну, Кличко - редкий гандон, но проверять, что происходит в каждой общаге он не в состоянии.
Ректору - строгий последний выговор, проректора по АХЧ - нахрен и в тюрягу,

Коменданта общежития - нахрен и в тюрягу,
Начальника военной кафедры -нахрен и в тюрягу.
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30.07.2020 11:19 Ответить
от вам і рекорд...
общага - зло
Дані на 16:00 29 липня: ситуація з COVID-19 в гуртожитку №12 КПІ

https://www.youtube.com/watch?v=aWJbu4Y1G9M
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30.07.2020 10:24 Ответить
 
 