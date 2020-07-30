Количество излечившихся от коронавируса превысило количество заболевших в 6 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за прошедшие сутки в 6 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (199), Львовской области (131), Ровенской области (105), Ивано-Франковской области (104).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - смерти и 21 – выздоровления, сейчас в области болеет 633 человека (на 16 больше за сутки);

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- в Волынской области подтверждены 41 новый случай заболевания и 65 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 927 человек (на 24 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 30 новых случаев заболевания и 14 – выздоровления, сейчас болеет 279 человек (на 16 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая заболевания и 33 случая выздоровления. Сейчас болеет 208 человек (на 29 меньше за сутки);

- в Житомирской области 43 человека заболели, 1 случай смерти и 15 выздоровевших, сейчас болеет 324 человека (на 27 больше за сутки);

- в Закарпатской области 70 новых случаев заболевания, 7 - смерти и 57 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 915 человек (на 6 больше за сутки);

- в Запорожской области 12 новых заболевших, 9 выздоровевших, сейчас болеет 167 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 104 новых случая заболевания и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 2 719 человек (на 52 больше за сутки);

- в Киеве 199 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших нет, сейчас болеет 5 122 человека (на 199 больше за сутки);

- в Киевской области 43 новых заболевших, 2 случая смерти и 36 человек выздоровели, сейчас болеет 972 человека (на 5 больше за сутки);

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- в Кировоградской области за сутки 5 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 37 человек (на 4 больше за сутки);

- в Луганской области 5 случаев выздоровления за сутки, сейчас болеет 27 человек (на 5 меньше за сутки);

- во Львовской области подтвержден 131 новый случай заболевания COVID-19, 6 - смерти и 71 случай выздоровления, сейчас болеют 6 868 человек (на 54 больше за сутки);

- в Николаевской области 15 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 124 человека (на 14 больше за сутки);

- в Одесской области 46 новых случаев заболевания и 32 - выздоровления, сейчас болеет 1 828 человек (на 14 больше за сутки);

- в Полтавской области 17 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 90 человек (на 15 больше за сутки);

- в Ривненской области 105 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 151 случай выздоровления, сейчас болеет 1 209 человек (на 47 меньше за сутки);

- в Сумской области 17 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 2 – выздоровления, сейчас болеет 139 человек (на 14 больше за сутки);

- в Тернопольской области 70 новых случаев заболевания и 13 – выздоровления, сейчас болеют 1 134 человека (на 57 больше за сутки);

- в Харьковской области 70 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеют 1 390 человек (на 19 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не выявлено, сейчас болеет 20 человек;

- в Хмельницкой области зафиксированы 23 новых случая заболевания и 11 – выздоровления, сейчас болеют 171 человек (на 12 больше за сутки);

- в Черкасской области 9 человек заболели и 19 – выздоровления, сейчас болеют 182 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 61 новый случай заболевания, 78 человек выздоровели, сейчас болеет 1 239 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Черниговской области 44 новых случая заболевания и 25 – выздоровления, сейчас болеет 243 человека (на 19 больше за сутки).

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