В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

Совбез Беларуси сообщил, что после задержания под Минском российских боевиков возбуждено дело о подготовке теракта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков.

Равков заявил, что до 200 боевиков находились на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.

Издание отмечает, что Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты. Так, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

"Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской Федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран", - уверен Дмитриев.

Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

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В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.