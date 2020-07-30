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В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

Совбез Беларуси сообщил, что после задержания под Минском российских боевиков возбуждено дело о подготовке теракта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков.

Равков заявил, что до 200 боевиков находились на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.

Издание отмечает, что Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты. Так, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

"Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской Федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран", - уверен Дмитриев.

Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Читайте также: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

Беларусь (7921) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+20
Усатое трепло должно всех расстрелять, иначе моль пришлет новых.
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30.07.2020 10:04 Ответить
+17
***** пришлет новых при любых раскладах...губерния должна быть под контролем...
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30.07.2020 10:06 Ответить
+15
Кожна ****, яка сприяла загибелі українських військових повинна здохнути! Незалежно від віку і статі, не сьогодні, так завтра, Крапка !!!
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30.07.2020 10:22 Ответить
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В федеративній державі Річ Посполита люди були більш вільними, ніж в Московії. Хоча якщо ви бажаєте повтору перетворення ваших храмів в арсенали і наступних підривах як при Петрі, чи знищення ваших сіл гебнею, як в 40-х, то ваше мазохістське право. у вас вибіркова пам'ять, ви знаєте про Хатинь і не хочете знати про деревню Валежник, знищену гебнею.
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30.07.2020 11:17 Ответить
и что мне с той речи посполитой - пойти холопом наняться к какому пану или что? пойти сбудавать мазанку какую с земляным полом и жить там или что? может я обязательно должен оказаться в замке, а на меня все пахать будут?
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30.07.2020 11:25 Ответить
Колзозник сам себе на хвост наступил...25 лет...четверть века втирал пиплу что без паРаши белорусия щагнется...что без рынка паРаши не ьудкт рабочих мест и зарплат...и теперь это уже записано у пипла на подкорке...ни какого сопротивления паРаше там не будет...
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30.07.2020 10:17 Ответить
W razhod ruzkih kurw !
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30.07.2020 10:17 Ответить
Лука не Зешмаркля з унилою Баригою,в нього розмова коротка,навіть з кацапами.Подивимось як воно далі буде.
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30.07.2020 10:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

В декабре 2019 года мы сообщали о размещении личного состава спецподразделений ВС РФ в Беларуси.
Мы называли номенклатуру частей, приблизительное количество и места дислокации.
Судя по всему спецслужбы Беларуси знали об этом, но не предпринимали никаких действий до определенного момента.
Сигналом на проведение операции стало количественное увеличение этих подразделений накануне намеченных выборов президента Беларуси.
В России просто недооценили спецслужбы Беларуси.
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30.07.2020 10:19 Ответить
Кожна ****, яка сприяла загибелі українських військових повинна здохнути! Незалежно від віку і статі, не сьогодні, так завтра, Крапка !!!
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30.07.2020 10:22 Ответить
В госдуре заявили, что с задержанием 33 российских туристов в Беларуси не все так однозначно и призвали воздержаться от поездок в Беларусь.
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30.07.2020 10:24 Ответить
А то будет, как с Грибом, только наоборот? Выдадут в Украину?
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30.07.2020 10:40 Ответить
Ну, не знаю. Якщо це допоможе Лукашенкові переобратися, то хз... А в Путіна і без того репутація гівна. Одним зашкваром більше...
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30.07.2020 10:25 Ответить
Після виборів цих гандурасів відпустять, так як вони свою справу зробили. Стадо повелося і проголосувало правильно.
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30.07.2020 10:29 Ответить
Головне,щоб у процесі розлідування не вийшли на самих себе...
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30.07.2020 10:32 Ответить
если они типа транзитом ехали, нафига им в какой-то санаторий переться, могли и в гостиннице пожить, значит они там планировали зависнуть надолго, как раз до выборов
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30.07.2020 10:32 Ответить
Где пригожинские отмазчики, что все 170 рыл транзитом шли пешком на Судан через Беларусь. Как и вчерашних 30.
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30.07.2020 10:33 Ответить
Кремлевские "кандидаты" противники Лукашенко делают вид что ни при делах?
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30.07.2020 10:39 Ответить
СМИ сообщают что Беларусь была всегда перевалочной базой и базой отдыха, лечения, ожидания боевиков, в т. ч. для Уклаины-ЛуганДона... Но перед выборами их используют для ... возможно для введение военного положения...
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30.07.2020 10:42 Ответить
Бацька, ти вже опіздав. Народ тебе ладен обміняти хоч на що завгодно, навіть на прокацапських *********** прихвостнів. Вже час подумати де будеш ховатися. Утікай!
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30.07.2020 10:42 Ответить
Еще один спалился.
Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало бежал с семьей в Москву. Теперь оттуда изобличает "режим Лукашенко".
https://www.bbc.com/russian/news-53524669
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30.07.2020 10:43 Ответить
Лука хоть знает кого искать, а у Зе все свои во всех "сторонах"...
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30.07.2020 10:58 Ответить
Лука хоть знает кого искать, а у Зе все свои во всех "сторонах"...
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30.07.2020 10:59 Ответить
...дают показания, что "приехали делать революцию"
Источник: https://censor.net/n3210942

Воины света недоделанные.
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30.07.2020 11:06 Ответить
Воїни світла не робили революцію, система не змінилась.
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30.07.2020 11:08 Ответить
Начитались , деды воевали и Ушли в Партизаны, а Луку назвут фашистом , как всегда , ничего не меняется.
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30.07.2020 11:06 Ответить
а они все ходят в пранжах с ак 47 и жрут бульбу да???
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30.07.2020 11:11 Ответить
Всем сябрам отступать в Вейшнорию и занять оборону
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30.07.2020 11:13 Ответить
Если Лукашенко против РФ, то выходит он теперь друг Украины?
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30.07.2020 11:15 Ответить
"Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?"

Многие через Минск - опять же с обеих сторон - уезжали на Запад. Пережидали опасные времена тоже здесь. А «зеленые человечки» спокойно въезжали в Украину со стороны Беларуси и точно так же выезжали.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
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30.07.2020 11:18 Ответить
Ищут пожарные, ищет милиция...
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30.07.2020 11:56 Ответить
Самое смешное то как вычислили пойманых вагнеровцев Русские туристы странно себя вели - не бухали
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30.07.2020 11:57 Ответить
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30.07.2020 12:08 Ответить
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
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30.07.2020 12:37 Ответить
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Но еще есть. Поэтому и сейчас риторика о "союзном государстве" у него кажись еще не полностью ушла. Но время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
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30.07.2020 12:44 Ответить
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 13:02 Ответить
В плен не брать.. ( идеально если окажут сопротивление).. Ну а если немного юмора. То главное не дать им уйти в полтавские степи, там они в кукурузных полях затеряются век не найдут.( есть примеры), а дальше по кукурузе, по кукурузе в Крым или ОРДЛО ( благо бессрочное и полномасштабное "прекращение" огня)
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30.07.2020 13:26 Ответить
А що в Біларусі вже відмінили смертну кару? Розстріляти!
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30.07.2020 14:37 Ответить
Опыт Украины все-таки чему то научил...
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30.07.2020 14:47 Ответить
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