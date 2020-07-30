В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта
Совбез Беларуси сообщил, что после задержания под Минском российских боевиков возбуждено дело о подготовке теракта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков.
Равков заявил, что до 200 боевиков находились на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
Издание отмечает, что Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты. Так, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.
"Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской Федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран", - уверен Дмитриев.
Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию"
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
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В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
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В декабре 2019 года мы сообщали о размещении личного состава спецподразделений ВС РФ в Беларуси.
Мы называли номенклатуру частей, приблизительное количество и места дислокации.
Судя по всему спецслужбы Беларуси знали об этом, но не предпринимали никаких действий до определенного момента.
Сигналом на проведение операции стало количественное увеличение этих подразделений накануне намеченных выборов президента Беларуси.
В России просто недооценили спецслужбы Беларуси.
Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало бежал с семьей в Москву. Теперь оттуда изобличает "режим Лукашенко".
https://www.bbc.com/russian/news-53524669
Источник: https://censor.net/n3210942
Воины света недоделанные.
Многие через Минск - опять же с обеих сторон - уезжали на Запад. Пережидали опасные времена тоже здесь. А «зеленые человечки» спокойно въезжали в Украину со стороны Беларуси и точно так же выезжали.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387547/
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!