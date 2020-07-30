Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве

По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права залога двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Читайте также: Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.