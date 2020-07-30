РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6466 посетителей онлайн
Новости
1 396 3

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве

По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права залога двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Читайте также: Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле.

взрыв (6806) Киев (25673) прокуратура (5034)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что за твари?
показать весь комментарий
30.07.2020 10:19 Ответить
Скоро узнаем.
показать весь комментарий
30.07.2020 10:24 Ответить
Обмінний фонд. Через місяць два будуть вільно гуляти на росії.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:16 Ответить
 
 