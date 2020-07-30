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"Укравтодор" к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог, - Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в настоящее время осуществляет ремонтные работы почти на 3,9 тыс. км дорог, что составляет более 90% от запланированных на 2020 год 4,2 тыс. км дорог.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, верхний слой дорожного покрытия уже уложен на 1159,8 км дорог. По его прогнозам, к концу лета верхний слой будет обустроен уже на 2-2,5 тыс. км дорог.

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Кубраков сообщил, за девять месяцев работы его команды "Укравтодор" заключил договоры на сумму около 107 млрд грн, что включает как действующие контракты предыдущих годов, так и новые проекты на 2020 год и работы на 2021 год.

При этом он уточнил, что за предыдущие пять лет в целом были объявлены тендеры на 211 млрд грн.

"Средняя экономия на торгах за период моей работы - 7%, среднее количество участников - 3,5. Сравниваем с предыдущими периодами - за 2016-2018 гг. конкуренция составила 4,6% с 2,8 участниками, а в 2015-2020 - 6,2% с 3 участниками. То есть, благодаря повышенным квалификационным требованиям и типизации тендерной документации нам удалось повысить показатель економии. 7% - это нормальный показатель, который говорит о том, что есть реальная конкуренция между участниками, и что ожидаемая стоимость тендеров соответствует рыночным условиям", - добавил глава агентства.

Укравтодор к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог, - Кубраков 01
Укравтодор к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог, - Кубраков 02

дороги (2512) ремонт (1182) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+5
Плохо не в самом факте строительства дорог...а в гнилом пиаре на них...тем более что большая часть этих дорог начала ремонтироваться при попэрэдниках..
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30.07.2020 10:53 Ответить
+5
ремонт дорог и велся в больших масштабах, начиная с 2016. сейчас пока что, слава богу, он продолжается. но мне кажется, что на данный момент это скорее последние потуги, брошены все средства на дороги, забив на все остальное. потрачен на дороги практически полностью весь огромный фонд борьбы с коронавирусом. если при Гройсмане ремонт дорог был скорее следствием общего экономического роста, реформы децентрализации и был планомерным и соразмерным бюджету, то сейчас это больше похоже на показуху, стахановщину, не обоснованную реальными экономическими показателями.
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30.07.2020 10:56 Ответить
+4
А я вижу что ты...и такие как ты пытаетесь найти жемчужину в куче зеленого дерьма..
Но в дерьме нет...и не может быть жемчужин..
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30.07.2020 10:57 Ответить
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Ремонт дорог ведется в больших масштабах - это факт,здесь зелька красава.
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30.07.2020 10:42 Ответить
За рахунок місцевого самоврядування, соціальних виплат і боротьби з коронавірусом.
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30.07.2020 10:51 Ответить
опять вранье...Вам так хочется все обгадить или просто с методички копипастите?
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30.07.2020 10:54 Ответить
Це офіційна інформація - якщо не варить кебетя, то це Ваша особиста проблема.
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30.07.2020 10:55 Ответить
брехня..покажіть офіційній хоч один документ який підтверджує ремонт і будівництво міжміських доріг за рахунок місцевого самоврядування...хоч один!
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30.07.2020 10:58 Ответить
Кабмин выделил Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19.
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30.07.2020 11:03 Ответить
А у Фонд борьбы с COVID-19 гроші перечислені за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування. Це дуже важкий ланцюжок для розуміння, якщо мозок пошкоджено телевізором.)))
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30.07.2020 11:07 Ответить
або його й не було ))
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30.07.2020 11:09 Ответить
а де було сказано виключно про ремонт міжміських доріг? дороги є і в містах і вони теж ремонтуються і саме за рахунок місцевих бюджетів, які наповнюються завдяки реформі децентралізації.
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30.07.2020 11:07 Ответить
Вам ще раз повторити - офіційна інформація кабміну - 35 лярдів взято з Фонду по боротьбі з ковід і передано на будівництво доріг, бо Ковід подолано.
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30.07.2020 11:09 Ответить
в чем вранье? истрачено на дороги почти 40 млрд. гривен из фонда борьбы с коронавирусом! какое, спрашивается, дороги имеют отношение к коронавирусу?? это официальная информация Минфина - заходите на сайт и читайте
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30.07.2020 10:57 Ответить
про це й в цензорі пишуть..не за один раз, а поступово вибрали майже 40 млрд...
але тут про інше - до девятого місяця виконали лише половину з запланованих 4,2 тис км...
на решту залишилось лише 4 місяці з осінніми дощами і грудневими морозами...
значить, розкрадуть...от і така красава зелька
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30.07.2020 15:49 Ответить
та їм хоч сци в очі, все рівно "зелька красава"...
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30.07.2020 16:48 Ответить
Все делается за счет налогоплательщика,все остальное просто болтовня.
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30.07.2020 11:04 Ответить
Ага, тільки вам роблять дороги, забираючи гроші з інших напрямків, а мало б усе фінансуватися в повному обсязі. Все як в СРСР - будували заводи, забираючи в людей хліб. То в чому заслуга зєлібоби?
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30.07.2020 11:34 Ответить
ремонт дорог и велся в больших масштабах, начиная с 2016. сейчас пока что, слава богу, он продолжается. но мне кажется, что на данный момент это скорее последние потуги, брошены все средства на дороги, забив на все остальное. потрачен на дороги практически полностью весь огромный фонд борьбы с коронавирусом. если при Гройсмане ремонт дорог был скорее следствием общего экономического роста, реформы децентрализации и был планомерным и соразмерным бюджету, то сейчас это больше похоже на показуху, стахановщину, не обоснованную реальными экономическими показателями.
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30.07.2020 10:56 Ответить
А судя по качеству ремонта, зарабатывают на выборы.
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30.07.2020 10:46 Ответить
вранье... я никогда еще не видел в Украине чтобы так качественно имасштабно делали дороги!
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30.07.2020 10:48 Ответить
А пять лет до этого ты на диване сидел и никуда не выезжал...что не видел??
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30.07.2020 10:51 Ответить
я всю Украину вдоль и поперек проезжаю за год... такого масштаба и качества ранее и в помине небыло...так что Ваш вопрос считаю провокационным!
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30.07.2020 10:53 Ответить
Этот масштаб начался еще при предыдушей власти...сейчас доделывают начатое...
Наверно ранее вы с закрытыми глазами ездили...
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30.07.2020 10:54 Ответить
я говорю о том что делаю сейчас и чего не делала предыдущая власть ...хватит выгораживать барыгу!
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30.07.2020 10:56 Ответить
брехня! дороги начали масштабно делать начиная с 2016 года!
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30.07.2020 10:59 Ответить
Я и не собирался выгораживать зеленскаГа...
Зачем ты вспомнил о барыге который барыжил и продолжает бырыжить своими киноподелками в паРаше??
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30.07.2020 10:59 Ответить
А з Києва до БЦ - теж Зе зробив?
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30.07.2020 10:54 Ответить
Укравтодор к концу лета сп#дит половину суммы от запланированной. Как говорится, все по плану. 😎
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30.07.2020 10:49 Ответить
А вторую половину?? В дождь и снег?? Или до конца следующего лета??
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30.07.2020 10:49 Ответить
шо ж всам все не так ? дороги не делают - плохо.. делают - тоже все не так....сами то хоть что кроме критики умеете?
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30.07.2020 10:51 Ответить
Плохо не в самом факте строительства дорог...а в гнилом пиаре на них...тем более что большая часть этих дорог начала ремонтироваться при попэрэдниках..
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30.07.2020 10:53 Ответить
лично мне пох приком что и где лишьбы дороги были и в этом вижу пока только плюсы.... и еще вижу что очень хоцца многим попередников повыгараживать....результат он или есть или нету
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30.07.2020 10:55 Ответить
А я вижу что ты...и такие как ты пытаетесь найти жемчужину в куче зеленого дерьма..
Но в дерьме нет...и не может быть жемчужин..
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30.07.2020 10:57 Ответить
При попередниках дороги будувались, але не доводили піар до грані психіатрії. Будували майже мовчки. Я тепер розумію зелебобіків - їм просто треба картинка для счасливого життя. Дуже шкода, що ЗМІ деградувало їх до рівня собак Павлова.
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30.07.2020 11:32 Ответить
так это ж вам, олухам, зрадофилам, все было не так!
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30.07.2020 11:00 Ответить
А Бубочка сказал про 4 тыс дорог...а тут 4 тыс км
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30.07.2020 11:24 Ответить
""Укравтодор" к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог" - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км". Ещё останется отремонтировать 162 тыс. км дорог. Зеленский явно не успеет, даже если досидит до конца своего срока, а после обманом пролезет на второй срок.
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30.07.2020 12:18 Ответить
Ну, хорошо - "половина плана будет выполнена к концу лета". А ВТОРАЯ половина??? К концу зимы???
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30.07.2020 12:24 Ответить
"ремонт",- слово досі корупційне і нічого в дійсності не відображає, я вважаю є два показники,- нова дорога з нуля, і повна заміна верхнього шара покриття,- все інше то от лукавого і є тільки предметом корупції, а поставили 10 латок на один километр ума багато не потрібно
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30.07.2020 12:37 Ответить
нажаль заміна верхнього шару у нас дуже малоефективна і дає результат на 2-3 роки, потім знову руйнується. тому що недостатня основа і перегрузи. там де зроблена хороша основа - з дорогою довгі роки нічого не відбувається (приклади - Бориспільська траса, М-03 Київ-Харків-Довжанський)
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30.07.2020 16:51 Ответить
А іншу половину взимку???
Голосно зелені кричать, коли обіцяють...
Схоже що на двох тисячах км «велике будівництво» й зупиниться...
А за часи Пороха, без «великих будівництв»- За даними Держагентства автомобільних доріг (Укравтодор), за 2018 рік у країні відремонтували або реконструювали 3,8 тис. км доріг загального користування. У 2017-му цей показник був відчутно меншим - 2,1 тис. км, а до того і зовсім лише 927 км.
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30.07.2020 15:15 Ответить
 
 