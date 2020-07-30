Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
В МИД отметили, что Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу.
"Обнаружение этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", - отметили в МИД Украины.
Вопрос возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
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Сколько волка не корми - он всё равно в лес смотрит.
Що ще треба доводити: групу ЧВК "Вагнер" взяли у Білорусі.
Зрозуміло, що не на рибалку вони туди приїхали
Зеленая шобла пускает всех подряд, в том числе и своих друзей певичек и актеришек, нарушавших законодательство Украины.
Фитиль №164-08 "Глухая защита" (1991) - YouTube
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
а от при свиночолому верескуні такого шось не було...
лише ліпіцька шакаладня мала значення.