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Новости Агрессия России против Украины
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Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины

Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В МИД отметили, что Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу.

"Обнаружение этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", - отметили в МИД Украины.

Вопрос возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

Также читайте: В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

Читайте: В МИД Украины назвали "страусиным поведением" возвращение Россией ноты протеста из-за парада оккупантов в Севастополе

Автор: 

Беларусь (7921) задержание (6690) МИД (6997) россия (96169) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+8
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 804Молодець, на тобі медаль з датами.
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30.07.2020 10:58 Ответить
+6
Поршенко и Турчинов Учитесь как надо было действовать.
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30.07.2020 10:56 Ответить
+6
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5974
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30.07.2020 11:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это уже давно известно со времен Ленина-сифилитика !
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30.07.2020 10:53 Ответить
А весь мир,вместо адекватной реакции на заявление МИД Украины,засунул свой язык в одно место:надо налаживать взаимоотношения с Путиным.
Сколько волка не корми - он всё равно в лес смотрит.
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30.07.2020 12:28 Ответить
Расстрелять!
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30.07.2020 10:54 Ответить
Другое дело, кому и зачем нужны ли эти доказательства? Можно ведь снова не обращать особого внимания и призывать стороны конфликтов к спокойствию. Пока тебя лично не коснётся, как с Боингом
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30.07.2020 10:56 Ответить
Поршенко и Турчинов Учитесь как надо было действовать.
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30.07.2020 10:56 Ответить
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 804Молодець, на тобі медаль з датами.
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30.07.2020 10:58 Ответить
20.02.2014, в якості кого мали діяти Порошенко і Турчинов https://censor.net/user/404328 звичайно не напише.
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30.07.2020 11:03 Ответить
а чему там учиться нужно ?
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30.07.2020 11:00 Ответить
Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5974
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30.07.2020 11:01 Ответить
От тут помилка Турчинова, нащо він її покликав на РНБО?
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30.07.2020 11:04 Ответить
скажу больше . колясочницу из колонии выпускать было не обязательно
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30.07.2020 11:10 Ответить
Випускати треба було, але так, помаленьку, бюрократія, медогляд, санаторій...
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30.07.2020 11:19 Ответить
по частям ?
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30.07.2020 11:20 Ответить
Гамалка була зла на Януковича, але не на *****, хі-хі.))))
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30.07.2020 11:12 Ответить
Типичная операция прикрьітия . Прикрьівался Турчинов. При том , что Тимошенко бьіла абсолютно права в оценке текущей ситуации.
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30.07.2020 12:13 Ответить
чекаємо на заяву сонцесяйного ссанича
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30.07.2020 10:56 Ответить
Нема такого поняття "російські бойовики" - це "потусторонні сили".))
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30.07.2020 10:56 Ответить
там насколько я догадываюсь весь кипеш поднялся после того как поселились на базе которая в 5 км от резиденции луки . а до этого они спокойно шастали по стране и на хрен не были нужны ни кгб ни самому луке
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30.07.2020 10:57 Ответить
Сильное открытие.
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30.07.2020 10:59 Ответить
Если пишут доказательство, так предоставте нам его. Голословное блеянье МИДа ничем не подтверждённое. Так сказать, для галочки.
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30.07.2020 11:05 Ответить
6-кілометровий Міг підійде?
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30.07.2020 11:06 Ответить
тобі зрозуміліше бараняча мова ***** та піськоффа?
Що ще треба доводити: групу ЧВК "Вагнер" взяли у Білорусі.
Зрозуміло, що не на рибалку вони туди приїхали
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30.07.2020 11:16 Ответить
Только почему то сучий потрох не ввел визовый режим с террористической страной засрашкой.
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30.07.2020 11:14 Ответить
Фактически ввел. Мужланов призывного возраста из паРаши пускали очень ограниченно.
Зеленая шобла пускает всех подряд, в том числе и своих друзей певичек и актеришек, нарушавших законодательство Украины.
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30.07.2020 11:31 Ответить
Якщо вусата прутня не розстріляє їх значить продався москалям,як Парашенко.
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30.07.2020 11:17 Ответить
Не верю таракану, а где остальные 180 уголовников, это дымовая завеса для лохов, типа таракан патриот бялоруси, и не допустит русский мир, а по факту мы скоро увидим рыло мини путлера.
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30.07.2020 11:24 Ответить
Эти тезисы в Госдуме раздавали еще вчера утром.
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30.07.2020 11:36 Ответить
Что в других точках мира эти наемники используются это понятно.Зачем только нужно было так подставляться,если в Сирию регулярно летают военные борта. Я думаю,что это способ давления на Лукашенко,будет упрямиться,тысячи "ополченцев" в беларуси создадут народные республики,а росия как всегда включит дурака заявляя что она абсолютно не при делах,это ваш гражданский конфликт,с этими ребятами и договаривайтесь. Есть очень хороший ролик на YouTube 91г. Журнал Фитиль,называется ГЛУХАЯ ЗАЩИТА,показывающий все гнилое нутро росийской армии и той политики которую она ведет.Замечательный ролик с замечательными актерами!
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30.07.2020 11:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HMT8woywvyM
Фитиль №164-08 "Глухая защита" (1991) - YouTube
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30.07.2020 11:43 Ответить
Как одену портупею всё тупею и тупею...
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30.07.2020 11:45 Ответить
Бацькау подставили : если не выдаст террористов Украине - сам станет спонсором-пособником терроризма автоматически!
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30.07.2020 11:41 Ответить
Кацапские сми рассказиаают, что єто хохли бацьку свергают.
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30.07.2020 12:04 Ответить
Кацапские СМИ рассказывают, что бацьку нужно свергнуть.
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30.07.2020 12:53 Ответить
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии давно жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
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30.07.2020 12:49 Ответить
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Но еще есть. Поэтому и сейчас риторика о "союзном государстве" у него кажись еще не полностью ушла. Но время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
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30.07.2020 12:50 Ответить
Обнулите его.
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30.07.2020 13:02 Ответить
Затримання російських бойовиків у Білорусі - доказ того, що найманці РФ, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2818
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30.07.2020 13:10 Ответить
МОЛОДЕЦЬ ЛУКАШЕНКО !

а от при свиночолому верескуні такого шось не було...

лише ліпіцька шакаладня мала значення.
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30.07.2020 13:27 Ответить
 
 