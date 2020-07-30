Детские лагеря смогут работать только в зеленой и желтой эпидемических зонах, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря с 1 августа смогут работать только в регионах, находящихся в зеленой и желтой эпидемических зонах, определенных в условиях адаптивного карантина.

Об этом Степанов заявил во время брифинга 30 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Работа детских лагерей будет возможна в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной она будет запрещена", - отметил министр.

По словам Степанова контроль за работой детских лагерей во время карантина будет осуществлять Госпродпотребслужба, ГСЧС, представители местных властей.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.