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Новости Коронавирус и карантин
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Детские лагеря смогут работать только в зеленой и желтой эпидемических зонах, - Минздрав

Детские лагеря смогут работать только в зеленой и желтой эпидемических зонах, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря с 1 августа смогут работать только в регионах, находящихся в зеленой и желтой эпидемических зонах, определенных в условиях адаптивного карантина.

Об этом Степанов заявил во время брифинга 30 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Работа детских лагерей будет возможна в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной она будет запрещена", - отметил министр.

По словам Степанова контроль за работой детских лагерей во время карантина будет осуществлять Госпродпотребслужба, ГСЧС, представители местных властей.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Які табори??? Про що мова?
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30.07.2020 10:57 Ответить
Текст заголовка ппц))) мурахи по шкирі...
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30.07.2020 11:48 Ответить
 
 