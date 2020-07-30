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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ выявлено 20 новых случаев COVID-19, всего болеют 159 человек, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ выявлено 20 новых случаев COVID-19, всего болеют 159 человек, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждено 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 159 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 30 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 159 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 612 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 сотрудник ВСУ, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

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Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 580 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 103 человека.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 197 новых случаев, умерли 23 человека, всего - 68 794 инфицированных

За сутки в ВСУ выявлено 20 новых случаев COVID-19, всего болеют 159 человек, - Командование Медсил 01

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Багато. Швидкого одужання нашим воїнам.
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30.07.2020 11:05 Ответить
 
 