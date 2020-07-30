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Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД

Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД

Сегодня в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами".

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Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД 01

Автор: 

МВД (9326) флаг (938) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+62
Черенок в жопу и на расеюшку
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30.07.2020 11:07 Ответить
+40
Теперь запихнуть в задницу рашисткий флаг, поджечь и отпустить через КПП. Сзади короткими очередями танцевать лизгинку.
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30.07.2020 11:09 Ответить
+26
Штанці завужені - московський пєтушок - золотий грєбєшок.
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30.07.2020 11:09 Ответить
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Черенок в жопу и на расеюшку
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30.07.2020 11:07 Ответить
Ты думаешь ему там позволят "быть диким и свободным" как у него написано на футболке?
Чучело только одичало.
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30.07.2020 11:20 Ответить
Без їжі випустять в тайгу і буде там він вільним.
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30.07.2020 11:36 Ответить
Оригінал звучить :
So what we get drunk
So what we smoke weed
We're just having fun
We don't care who sees
So what we go out
That's how it's supposed to be
Living young and wild and free

Так що все по тексту ...
Єдине , я надіюсь - що тепер він тривалий час буде несвобідний (і випити та покурити - там не дать)
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30.07.2020 11:40 Ответить
Лучше на этом черенке его и повесить.
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30.07.2020 11:56 Ответить
Штанці завужені - московський пєтушок - золотий грєбєшок.
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30.07.2020 11:09 Ответить
Теперь запихнуть в задницу рашисткий флаг, поджечь и отпустить через КПП. Сзади короткими очередями танцевать лизгинку.
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30.07.2020 11:09 Ответить
риги дякують баригам
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30.07.2020 11:10 Ответить
а ті хто у власті дякують дібілам
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30.07.2020 11:13 Ответить
Сто пудов!
"Там жи ш наши люді - такіє же прєзідєнти, как і ми!" © барига Оманський
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30.07.2020 12:24 Ответить
З нашим кривосуддям його хіба що ЗЄпутатом зроблять.
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30.07.2020 11:10 Ответить
Тут згоден , з огляду на зебенедіктову і її зезаступника .
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30.07.2020 12:05 Ответить
г@ндона на палю!!!
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30.07.2020 11:10 Ответить
Така новина має закінчуватись так: древко від прапора витягали за допомогою хірургів...
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30.07.2020 11:11 Ответить
Хотелось бы проследить ход подальших событий.
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30.07.2020 11:12 Ответить
Кварталу із сватами надивилося )
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30.07.2020 11:13 Ответить
Алкаши одни
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30.07.2020 11:15 Ответить
А до того він за Зе голосував?
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30.07.2020 11:19 Ответить
Не сумнівайтесь.
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30.07.2020 11:26 Ответить
Якщо виборець порошенка ? Ви точно в мусарні працювали , бо бездоказово звинувачення ********** використовувати .
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30.07.2020 12:07 Ответить
Выборець Порошенко НИКОГДА не сожжёт украинский флаг. Тебе ясно, придурок?
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30.07.2020 12:33 Ответить
будит тибе типерь окно в клетку, и рот биззубый...
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30.07.2020 11:21 Ответить
Пропоную просто лишити його українського громадянства і викинути з України.
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30.07.2020 11:22 Ответить
Підтримую 100%
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30.07.2020 11:25 Ответить
Можна ще пустити дезу, що він зливав інфу про переміщення російських сил на Донбасі, а потім його відпустити.
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30.07.2020 11:26 Ответить
мушу визнати: від Вас я такої підступності не чекав...мабуть Ви не етнічний українець...
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30.07.2020 12:07 Ответить
До чого тут походження , може навіть і українського роду , він просто ненавидить Україну і українське . Шанує "сильну руку" і чекає на "царя" .
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30.07.2020 12:11 Ответить
А дізнатись правду не цікаво ? Може й справді ваш колега ?
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30.07.2020 12:09 Ответить
Дурні , позбавлення громадянства - є відмовою карати за законом , визнання своєї нездатності до правосуддя , передача влади над людиною іншим країнам .
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30.07.2020 12:14 Ответить
Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 1172
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30.07.2020 11:22 Ответить
есть ответный ход. Пусть недоумок сожжет флаг ********* и видео в СМИ . копию видео на Лубянку ФСБшникам. Посмотрим что тогда это петушок кукарекать будет
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30.07.2020 11:23 Ответить
В сжатой руке у него изъяли 20 фальшивых долларов как благодарность от российского командования
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30.07.2020 11:31 Ответить
Зазвичай таким дають 30 фальшивих фублєй.
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30.07.2020 11:34 Ответить
Верховний суд США: "Спалення державного прапора - є законним проявом протесту!"
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30.07.2020 11:33 Ответить
Дати такому сепару по голові дошкою з цвяхами є простим виявом своїх переконань
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30.07.2020 11:35 Ответить
При цьому, строго заборонено завертатися в прапор і використовувати, як накидку, а також вішати його догори ногами, що є нормою в Україні.
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30.07.2020 11:38 Ответить
Активний розвал совка почався з розмальовування піонерських краваток , за міцної комуняцької влади за таке жорстоко карали . Тепер українські воїни розмальовують українські прапори своїми автографами і різними написами - так не можна ставитись до Українського прапору , адже це не піонерська краватка .
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30.07.2020 12:20 Ответить
На костер вату.
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30.07.2020 11:38 Ответить
Верховний суд США: "Спалення державного прапора - є законним проявом протесту!" При цьому, строго заборонено завертатися в прапор і використовувати, як накидку, а також вішати його догори ногами, що є нормою в Україні.
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30.07.2020 11:40 Ответить
США вже перестали бути взірцем по багатьом питанням але це ще досі потужна країна, а палити держ прапор це замах на суверінетет країни.
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30.07.2020 13:11 Ответить
Цього мальчіка в трусіках треба распять, чисто по-бандерівські в кращих традиціях.
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30.07.2020 11:42 Ответить
Облить бензином и подпалить суку!!! Вата хорошо горит
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30.07.2020 11:44 Ответить
Новопсковскіє.
Це нащадки тих, кого на тєлєгах, завезли з Псковської області, у вимерлі після після Голодомору 30-х, українські села.
«Їзиковую проблєму», кассаби вирішували кардинально.
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30.07.2020 11:56 Ответить
Кастрировать чтобы не рожал себе подобных дебилов
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30.07.2020 12:06 Ответить
Могли б і знайти повішеним через муки совісті , але ж ні , то ж мусора ...
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30.07.2020 12:16 Ответить
Новопсковский район....
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30.07.2020 12:34 Ответить
Педиковатого вида этот придурок, сепараст одним словом.
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30.07.2020 12:55 Ответить
Видимо, не сильно был пьян. А мог бы и съесть...
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30.07.2020 12:57 Ответить
а теперь этому угребку мошонку поджечь и пусть бежит...
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30.07.2020 13:00 Ответить
Сегодня в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины. Источник: https://censor.net/n3210959

НЕ ТРЕБА ЙОГО САДЖАТИ - ЙОГО ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДАТИ ГРОЩІ НА БІЛЕТ ДО АМУРУ ЧИ ЯКУТІЇ, ТАМ ЙОГО ЧЕКАЄ ГАРНЕ ЖИТТЯ
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30.07.2020 13:07 Ответить
Чому ні в кайданках та з замальованим обличчям, поліціянти відверто посміхаються? Країна повинна знати своїх ворогів! Утримання під вартою та реальний термін без права дострокового звільнення.
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30.07.2020 13:17 Ответить
ну а личико то этого дикого и свободного,почему не показали?если б вина не доказана понятно,так здесь же без вариантов,зачем скрывать?ну а следующий шаг-передать его в родимую лугандонию,пусть побудет диким и свободным и свободнодиким,как у него там на труселях написано.
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30.07.2020 14:29 Ответить
Яйца - в тиски и прочь- в Раху!
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30.07.2020 14:40 Ответить
Лишити громадянства разом з батьками.
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30.07.2020 14:51 Ответить
 
 