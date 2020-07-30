Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД

Сегодня в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами".

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