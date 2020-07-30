Полиция задержала 25-летнего мужчину, который сжег флаг Украины на Луганщине, - МВД
Сегодня в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
На месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами".
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Так що все по тексту ...
Єдине , я надіюсь - що тепер він тривалий час буде несвобідний (і випити та покурити - там не дать)
"Там жи ш наши люді - такіє же прєзідєнти, как і ми!" © барига Оманський
Це нащадки тих, кого на тєлєгах, завезли з Псковської області, у вимерлі після після Голодомору 30-х, українські села.
«Їзиковую проблєму», кассаби вирішували кардинально.
НЕ ТРЕБА ЙОГО САДЖАТИ - ЙОГО ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДАТИ ГРОЩІ НА БІЛЕТ ДО АМУРУ ЧИ ЯКУТІЇ, ТАМ ЙОГО ЧЕКАЄ ГАРНЕ ЖИТТЯ