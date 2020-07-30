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Разумков о возможном назначении Кравчука в ТКГ: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в этом процессе

Разумков о возможном назначении Кравчука в ТКГ: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в этом процессе

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в случае, если первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, он будет более чем полезен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков сказал он на пресс-конференции в Харькове.

"Я убежден, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом - он будет более чем полезен в этом процессе", - сказал спикер Рады.

Разумков также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.

Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.

Читайте также: Кравчука пригласили в Офис президента обсудить возможное назначение в ТКГ вместо Кучмы

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+33
Ви ще не переконалися, що Зевлада є продовженням влади регіоналів та Медведчука?
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30.07.2020 11:32 Ответить
+23
Та да. Гэбист з опытом в несколько десятилетий, будет подмахивать, подписывать все кремлевско-Ермаковские хотелки.
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30.07.2020 11:35 Ответить
+21
Чому обов'язково треба пхати туди якихось маразматиків ..? Чому , наприклад , не його .??
Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі - Цензор.НЕТ 7974.
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30.07.2020 11:59 Ответить
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Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі - Цензор.НЕТ 2904
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30.07.2020 12:23 Ответить
... Його вже непогано - "бомбить " . Мабуть - трави курнув , недозрівшої ,, бідолага .. .
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30.07.2020 12:18 Ответить

БлаЗЕнь зламався, несіть наступного!
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30.07.2020 15:10 Ответить
Так, серед зебілів - це самий старий та самий прокацаплений. Для ху#ла він зробить все, мертвечуку навіть не треба буде напружуватись.
Зебіли! Ви зробили це разом, та зливаєте Україну теж разом.
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30.07.2020 11:53 Ответить
.Якщо то була капітуляція , то що ЗАРАЗ . ?? .
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30.07.2020 12:02 Ответить
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30.07.2020 13:11 Ответить
этот человек давно не дееспособный маразматик!!!!
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30.07.2020 11:59 Ответить
Чому обов'язково треба пхати туди якихось маразматиків ..? Чому , наприклад , не його .??
Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі - Цензор.НЕТ 7974.
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30.07.2020 11:59 Ответить
Пошлите туда наших маргиналов. Пусть мурчат. Будет равновесные переговоры и бестолковые. То что и надо
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30.07.2020 12:02 Ответить
Ну да, 90 летний дед одной ногой в могиле, ему уже все равно.
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30.07.2020 12:02 Ответить
Этот кравчук, винова в том , что Уркаина потеряла Крым и Донбасс, разрешив россии аренду базы в севастополе ЧФР, а сам за это получил потрфель президента Украины!! так сказать баш на баш. А теперь трандит разные сказки, старый козёл маразматик !!
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30.07.2020 12:02 Ответить
Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі - Цензор.НЕТ 43
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30.07.2020 12:03 Ответить
Прошлый раз Украина лишилась ядерного оружия.
Каковы будут заслуги этого деятеля на этот раз ?
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30.07.2020 12:05 Ответить
В прошльій раз Украина получила независимость. И Крьім остался в составе Украиньі, благодаря Кравчуку.
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30.07.2020 12:19 Ответить
Типа, с барского плеча Ельцин отвалил часть территории для бывшей колонии ?
Читайте Конституцию СССР от 1977 года: "добровольный союз равноправных республик".

Впрочем, лохторат ОПЖЗ действительно заслуживает попадания в "русский мир". Вопрос лишь: почему должны страдать нормальные люди, то есть избиратели ЕС ?
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30.07.2020 12:24 Ответить
Це троль.
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30.07.2020 12:42 Ответить
Кого предлагаешь?
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30.07.2020 12:26 Ответить
https://censor.net/user/89148 - "И Крьім остался в составе Украиньі, благодаря Кравчуку."

А до этого Крым в состав Украины не входил? Ты вообще чей будешь, козак казачёк?
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30.07.2020 12:31 Ответить
Чому так дрібно ? Україна залишилась в складі України завдяки цьому члену політбюро.
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30.07.2020 12:41 Ответить
Про Беловежские соглашения не сльішал ? Маленький бьіл , наверное...
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30.07.2020 13:07 Ответить
Там щось про Крим написали ? Не чув.
І як прибалти з кавказцями без такої чудової угоди (оригіналів якої не існує) обійшлись ?
Раджу ТОБІ прочитати текст тієї угоди,бо,видно,крім назви,суті й не знаєш.Ця угода-намагання запобігти розпаду сср,хоча б в межах трьох республік,це створення СНГ,з відкритими кордонами,зв'язками,і т.п. Там же була підписана окрема угода про спільний контроль над ядерною зброєю.
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30.07.2020 13:27 Ответить
Коммуняка Кравчук в ТКГ?
Може відразу Суркова або Козака з української сторони запросити ?
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30.07.2020 12:16 Ответить
чому ні? Медведчук з Кучмою були?
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30.07.2020 12:23 Ответить
Опозиці́йний блок «Не Так!» - проросійський політичний альянс, створений для участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 українських парламентських виборах 2006 року . Очолив альянс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук
Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кравчук Леонід Макарович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Довженко Валентина Іванівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчук Віктор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шуфрич Нестор Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80) Бойко Юрій Анатолійович
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30.07.2020 12:16 Ответить
Короче, вместо днепровского клана теперь Украину представляет ОПЗЖ.
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30.07.2020 12:18 Ответить
Старий маразматик...
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30.07.2020 12:17 Ответить
"Маразматик- КГБ-ист" - такая ложь о Кравчуке распространяется именно ботами РФ и примкнувшими порохоботами. Не хочет Путин видеть в Минске Леонида Макаровича , нету на него чемодана компромата , как на папередника . Печалька...
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30.07.2020 12:23 Ответить
Нет, он не КГБст. Он так, случайно, оказался в одной партейке с кумом Путина.
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30.07.2020 12:26 Ответить
Таки да, причём в том же году, что и другой будущий гидрант, занимавший 11-ое место в партийном списке.
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30.07.2020 13:01 Ответить
Порох на деле доказал что он настоящий Гетьман.
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30.07.2020 13:04 Ответить
воно з австралійщіни звісно видніше..
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30.07.2020 13:07 Ответить
Вы бы поосторожнее были с таким написанием слова, а то люди "несведущие" могут подумать, что "Гетьман" - это фамилия.
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30.07.2020 13:16 Ответить
Разве я где-то писал что меня интересует мнение несведущих болванов, не знающих этого украинского слова ?
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30.07.2020 13:28 Ответить
Вообще-то это слово - производное от немецкого "*********". Так же использовалось в польском и чешском языках.
Да, и у "несведущих болванов" могут быть все основания трактовать слово в таком написании на свой лад.
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30.07.2020 13:42 Ответить
Россиянин не знает историю Украины.
Россиянин, ступай отсюда. Люби своего Царя, и забудь про Украину.
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30.07.2020 13:44 Ответить
Ну ты и глупый, австралиец!
Можешь https://webmaster.pp.ua/u/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B.m3u тут посмотреть на мою "рассею".
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30.07.2020 14:15 Ответить
И ты не знаешь кто такой Гетьман ? Щассс.
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30.07.2020 14:50 Ответить
Конечно "не знаю"!
Я поэтому тебе даже этимологию слова подсказал. ))
А по поводу трактовки от "несведущих баранов", могу тебе сказать, что у меня был одноклассник по фамилии Гетман.
Вот тебе и ассоциация, и повод. ))
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30.07.2020 14:57 Ответить
Трепло ты форумное, ымперець.
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30.07.2020 14:59 Ответить


Я рад, что тебе мой "ымперский трёп" понравился! ))
Это всегда так бывает, когда по существу больше возразить нечего.
В общем, нечем крыть - крой валетом.
Жду в гости у себя в "ымперском" городе, попробуешь хотя бы блюда местной кухни, а то видать кенгурятна уже приелась. )))
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30.07.2020 15:19 Ответить
Ну так кого предлагаешь?
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30.07.2020 12:27 Ответить
Та маразматик він, маразматик. Вік, знаєте, 76 років... стареча деменція в заключній стадії. Але що поробиш, ні одна адекватна людина з тою зеленою мерзотою справи мати не хоче.
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30.07.2020 12:31 Ответить
ти на 10 років помилився...
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30.07.2020 12:32 Ответить
Перепрошую, точно, 86! То капець...
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30.07.2020 12:36 Ответить
Кравчук з 1934р. Зараз йому - 86 років.
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30.07.2020 12:34 Ответить
86 лет
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30.07.2020 13:43 Ответить
Навіщо тобі той чємодан ? Все й так є в паперовій і електронній пресі. І участь в знищенні ядерного арсеналу,і кацапська база в Севастополі ,знищення торгового флоту,і відмова від економічних реформ....А хто забуде ту мегаінфляцію в 10200%,коли люди виживали ?
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30.07.2020 12:58 Ответить
Юрец , российские ботьі используют штамп "лихие 90е" , не старайся бьіть оригинальньім с "инфляцией 10200%". Не убедительно , совсем .
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30.07.2020 13:31 Ответить
Тебе не переконувати треба,а навчати.Рекордна інфляція 10200 % в 1993 році-відомий факт,тепер для перевірки не треба рити бібліотеки,достатньо мати інтернет...
Хоча,так,правильна цифра: 10156 % (ЗМІ округлили для ефекту).
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30.07.2020 14:13 Ответить
Отвянь , бот-малолетка , почитай про встречу в Беловежской пуще , определившую долю Украиньі. И про ее участников...
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30.07.2020 14:29 Ответить
Доля України,***** ! Де ж ти начитався лайна про ту пущу ?
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30.07.2020 15:08 Ответить
Юра , отвянь . Наверное , в 91г тебя еще в проекте не бьіло , а Кравчук уже думал о будущем , даже для таких идиотов.
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30.07.2020 15:12 Ответить
Ти,дідусю,з тих,що вважають кількість років ,за кількість мудрості.І багацько старезних пердунів з тобою погодиться.Але тільки пердунів.Старих.
А Кравчук працював і працюватиме на Кремль,результати його президенства очевидні.
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30.07.2020 15:18 Ответить
Твоя глупость очевидна. Или заангажированность , больше ничего.
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30.07.2020 16:12 Ответить
...зебилы, лучше назначьте Щербицкого - посмертно, он тоже будет более чем...
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30.07.2020 12:35 Ответить
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30.07.2020 12:38 Ответить
Перепрошую, дійсно так. 86!
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30.07.2020 12:37 Ответить
А шо Беня, не соглашается? Лучшего мастера запудрить мозги и кинуть партнёра не найдёшь....
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30.07.2020 12:37 Ответить
Він ляже під Кремль як і випадку зі здачею Москві ядерної зброї України у 1990 роки

ЦЕ ДИРЯВА ЛЮДИНА РОДОМ З РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
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30.07.2020 13:01 Ответить
Схоже на ситуацію із зміною тренерів в київському Динамо .
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30.07.2020 12:48 Ответить
Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом - он будет более чем полезен в этом процессе", - сказал спикер Рады. Источник: https://censor.net/n3210962

Я б сказав що це комуняцький PDRS з великим очком після роботи у комуняцькій партії
Содомітам довіри немає
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30.07.2020 12:59 Ответить
-
А вот ранее ещё в начале оккупационной войны кремля против Украины, теперь ставший продажным - капитулянтом гадкий экс-коммуняка Л. Кравчук официально заявлял, дословно: никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: " Родную землю отдать или умереть?" - я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории - выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестаёт - вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила - они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85 - 90 процентов участников скажут: ни пяди родной земли не отдавать агрессору и бороться до полной победы над кровавым врагом оккупантом!
Вот и верь такому гнусному проклятому предателю, Кравчуку -Иуде, который последние время стал маниакально поддерживать продажных кремлёвских слуг- холуёв ЗЕбилов - капитулянтов в их преступной капитуляции Украины на милость проклятой паРаши..с потерей территориальной целостности потом и суверенитета нашей державы.
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30.07.2020 13:51 Ответить
Вот это настоящий кадровый голод! Скоро мощи начнут откапывать как на раиси и в морды тыкать.
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30.07.2020 13:05 Ответить
А почему бы не назначить туда главным переговорщиком Петра Лексееича? Ну пусть там и проявит свою воинственность против пуйла. Говорят, что пуйло его боится, вот и убедимся в этом, может принесет реальную пользу Украине
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30.07.2020 13:18 Ответить
кравчук и кучма сдали наш ядерный арсенал под протокол о намерениях - "Будапештский меморандум".
Они очень опытные "переговорщики" и очень красиво сдадут и саму Украину.
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30.07.2020 13:23 Ответить
В разі призначення Кравчука все буде проходити приблизно ось так...
Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі - Цензор.НЕТ 3378
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30.07.2020 13:29 Ответить
-
Перший ..резидент незалежної України продажний комуняка Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити потім і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. І що тепер він продажний зрадник буде вирышувати долю України в антиукраїнських мінських змовах?
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30.07.2020 13:39 Ответить
Говорят, что Щорса позировал молодой кравчук...уже тогда сумел отлизать анус на самом верху
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30.07.2020 13:45 Ответить
Ошибка Кравчука и рецидив Толочко
20.02.2019 11:31
Как российская пропаганда использует слабости наших авторитетов
Леонид Макарович не первый раз гостит в этом эфире (у Скабеевой).
К примеру, перед Новым годом он уже пытался в «60 минутах» пробежать между капельками.
Он то говорил какие-то разумные вещи, то вдруг начинал заискивать перед парой кремлевских пропагандистов:
«Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи и [ценю] вашу смелость».
Кто «хорошие люди»? Вот эти манипуляторы? В чем их «смелость», как можно смотреть их «с удовольствием»?
И если Кравчук вправду «всегда смотрит» их (в таком случае сочувствую ему), то, наверное, должен бы знать, с кем имеет дело.
Еще неуместнее звучали заявления Кравчука по поводу предоставления Украине летального вооружения США: «Американское оружие не поможет, как не поможет и российское оружие миру НА Украине. Надо чтобы - ни американского, ни российского. Когда будет мир, оружия не будет!».
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2644282-osibka-********-i-recidiv-tolocko.html
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30.07.2020 13:51 Ответить
та у него одна рука уже холодная, какие переговоры, пора о вечном подумать
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30.07.2020 14:00 Ответить
Это человек с большим опытом сдачи, он будет более чем полезен в этом процессе для mskl-ів.
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30.07.2020 14:18 Ответить
Кравчуку 86 років. Хай дідусь вже сидить на пенсії.
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30.07.2020 14:28 Ответить
а його все ж таки дерьмаки і зебоби призначили. Щойно пройшла новина....
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30.07.2020 14:44 Ответить
Це старий пєрдун - виживший з розуму маразматик...
Можливо, у порівнянні з випускниками трускавецьких універів, він поки швидче складає з літер слова...
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30.07.2020 15:02 Ответить
«Кравчук за свою антиукраїнську діяльність вже давно мав би згнити в тюрязі. Бо саме він, Кравчук, створив кримську "автономію", перетворивши Кримську область в автономну республіку, наплювавши на Конституцію УРСР. Саме Кравчуку ми "завдячуємо" знищення, дерибан українського пасажирського, вантажного і риболовецького флотів, бездумне руйнування колгоспів. Саме "за Кравчука" правоохоронні органи перетворилися у філіали кримінальних угрупувань, а комсомольські і компартійні функціонери почали створювати свої банки за підтримки держави Кравчука. Усе президентське "надбання" Кравчука ми бачимо сьогодні в усій його неприглядності"
(Vasyl Pokornyi)
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30.07.2020 15:12 Ответить
Юща надо. Или этого как его, легитимного...
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30.07.2020 15:17 Ответить
Почти в 90 ЛЕТ! ПИПЕЦ! В таком возрасте, ЛЮБОЙ человек уже может быть полезен только на туалете, при условии если себя сам обслуживает...
А какой у него опыт? В чем? В *************** движении?
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30.07.2020 18:05 Ответить
Видите связь?
Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также там выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...

С Шариём всё давно понятно, но Савченко, Гордон, Кива там выступали когда в Украине ещё их считали про-украинскими политиками.
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30.07.2020 20:21 Ответить
правильный выбор.
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31.07.2020 02:03 Ответить
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