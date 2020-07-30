НАБУ сообщило о подозрении шестому участнику группировки в деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре"

В деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре" появился новый подозреваемый. Им стал бенефициар группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины. Бизнесмен подозревается в предоставлении экс-главе "Укравтодора" неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения Окружной прокуратуры Варшавы, в рамках совместного расследования на территории Украины, НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши", - говорится в сообщении агентства.

Процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы.

Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек, подытожили в НАБУ.

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Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").