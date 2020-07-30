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Новости Коронавирус и карантин
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12 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

12 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 30 июля 12 областей Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Таким образом, согласно данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области, а также г. Киев.

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12 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
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https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
https://twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev

Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.

Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.

Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
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30.07.2020 11:43 Ответить
+3
ні, просто потрібен привід закрити Київ
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30.07.2020 11:55 Ответить
+3
Бот кирпич, зачем зеленые садят на жесткий карантин западные области и Киев, но не садят на него многомиллионные ватные области?
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30.07.2020 12:16 Ответить
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https://twitter.com/VolodymyrAriev
https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
https://twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev

Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.

Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.

Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
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30.07.2020 11:43 Ответить
Ну ты и тупое.
Если деньги перекинуть с дорог на короновирус, то последний никуда не денется, а вот дорог не юудет. Ты это поняло? Или у тебя задача по методичке - дискредитировать Большую стройку?
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30.07.2020 11:51 Ответить
Ты самое тупое, не зря ты кирпич.
Сколько тестов проводят ежесуточно в зеленых Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях?
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30.07.2020 11:54 Ответить
Бог мой как деградировали ботофермы, не могут набрать адекватных.
Запомни - тесты не лечат коронавирус. Тесты отпределяют коронавирус ВООБЩЕ. Не умеют еще тестировать отдельные штаммы вирусов. За это давно бы нобелевку дали. Коронавирус существует всегда и есть у большинства людей, как и иммунитет от него. Если бы тесты начали проводить пару лет назад, то результаты были бы абсолютно такими же как и сейчас.
Люди не мрут от коронавируса. Те, что умерли якобы от коронавируса умерли от осложнений или других хронических болячек, т.к. лечили коронавирус, а воспаление легких и т.д. не лечили, вот люди и умирали. Сейчас во всем мире смертность упала до уровня осложнений от гриппа, т.к. стали лечить не коронавирус, а осложнения.
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30.07.2020 12:05 Ответить
Це ти "капітан очєвідность"! Бо це все ускладнення після короновірусу.
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30.07.2020 12:12 Ответить
А как ВОЗ-МОЗ послушать, то пневмонию если корона и вызывает, так практически сразу, а не как после гриппов и ОРВИ.
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30.07.2020 13:22 Ответить
Всегда были случаи, когда при пневмонии люди сгорали за несколько дней, если ее не вовремя обнаруживали и неадекватно лечили. Особенно часто это было при вспышке 2009 года.
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30.07.2020 15:56 Ответить
Бот кирпич, зачем зеленые садят на жесткий карантин западные области и Киев, но не садят на него многомиллионные ватные области?
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30.07.2020 12:16 Ответить
То же самое можно спросить в отношении тестирования: как так могло оказаться, шо Львов бьет рекорды, а в Херсоне - никого? И никто пока ничего доказать, к сожалению, не может.
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30.07.2020 13:26 Ответить
"Большая стройка" существует только на словах... нет в бюджете такой программы.
И к слову строить 1км дороги за 1 млн дол то ни разу не геройство, а банальный дерибан бюджета на якобы ковид
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30.07.2020 12:42 Ответить
Ты само то поняло, что высрало? Дерибан на какой ковид? При чем тут ковид к дорогам? Защищаешь своего коллегу по трольской бригаде? Так тупо защищаешь. Гы.
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30.07.2020 13:07 Ответить
при том что с бюджета выделили целевые средства в размере 60 млрд грн на борьбу с пандемией. А это значит закупить средства защиты для медиков полностью, обеспечить аппаратами вентиляции легких, тесты для медиков и граждан, оборудовать палаты по всем нормам, обеспечить медикаментами, антисептиками и далее по списку до банальной маски.
медицина живет как может, выживает можно сказать, маски и костюмы тупо продали в Китай, росию и на запад, а с целевого фонда взяли минимум половину денег и херачат дороги по цене втрое дороже рыночной цены! а теперь попроси бога включить тебе мозги на минуту и осознай, что вместо того что б защитить медиков (а ведь в первые месяцы каждый 5 умерший от осложнений ковид-19 был медиком, прикинь) бабки закатывают в асфальт при этом банально устроив дерибан завышая официально цены от рынка втрое! вам зедибилам все разжевывать?
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30.07.2020 14:47 Ответить
Типичный метод троля. Написать ахинею и сдрыснуть и пусть другие расхлебывают все эти фэйки. Если бы каждый 5 умерший был медиком, то медиков бы в мире больше не осталось. Пусть умерло 100000, каждый пятый это 20000 - ты хочешь сказать, что на 100000 умерших 20000 медиков? Да такого количества медиков на 100000 нет ни в одной стране мира. Говномет ты хренов.
Откуда инфа, что с фонда коронавируса забрали половину на дороги? Это уголовка и там сразу братская могила для тех, кто это делал. Любая жопозиция моментально орать будет на всю вселенную. Однако тишина и 3,14здишь только ты. ПНХ ху йлотроль хренов.
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31.07.2020 08:59 Ответить
открой статистику по Украине, днарь. посмотри сколько погибло. на май месяц из общего числа погибших от ковид 20% составляли медики. не манипулируй тут со своими 100 тыс.
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31.07.2020 10:05 Ответить
про фонд на ковид вот-с.
https://censor.net/news/3209965/kabmin_polnostyu_raspredelil_sredstva_fonda_borby_s_covid19_infografika

кто ж тут ахинею пишет?
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31.07.2020 10:08 Ответить
ні, просто потрібен привід закрити Київ
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30.07.2020 11:55 Ответить
Массового тестирования не было нигде в мире, это все сказки, т.к. в идеале это нужно тестировать всех ежедневно и с быстрой выдачей результата.
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30.07.2020 14:01 Ответить
полистай новости о тестировании в Германии и Южной Корее
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30.07.2020 14:48 Ответить
В Германии уж точно всех подряд не тестировали.
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30.07.2020 14:57 Ответить
И в Корее тоже.
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30.07.2020 15:58 Ответить
Не переживайте, коронавірус під особистим контролем сцикла.
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30.07.2020 11:45 Ответить
Продолжайте в том же духе.
Удачи.
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30.07.2020 11:51 Ответить
Якби зараз провести опитування щодо довіри до зевлади, то який буде результат?
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30.07.2020 12:06 Ответить
Так проводили недавно.
Посмотри на результат, твой идол даже рыгам проигрывает.
Как тебе показатель?))))
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30.07.2020 12:17 Ответить
Я питав про зевладу.
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30.07.2020 12:34 Ответить
А я про пэвладу
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30.07.2020 12:39 Ответить
В связи с тем что проходил обучение дома, требование к директору школы выдать мне :
1.Линолеум
2. Краски для стен и потолка.
3. Лампочки
4. Санитарный инвентарь и моющие средства.
5. Деньги для подарков на день рождения и день мальчиков и девочек.
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30.07.2020 11:52 Ответить
Количество коронавирусников неуклонно растет благодаря тотальному пофигизму населения - в транспорте набивается как кильки в банку, маски у многих под мордой висят - ось і маємо Ничего, скоро понедельник, а в понедельник у нас "традиционное" снижение количества заражений - ляшко опять будет дико радоваться как и каждый понедельник.
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30.07.2020 11:59 Ответить
Латвийским врачам планируют поднять зарплату до 3800 евро

Министерство здравоохранения предложило каждый год постепенно повышать зарплату врачам на 11,5%, чтобы в 2027 году ее размер составил 3833 евро вместо нынешних 2003 евро. Об этом заместитель госсекретаря ведомства Арис Каспаранс, передает https://mixnews.lv/latviya/2020/07/29/latvijskim-vracham-planiruyut-podnyat-zarplatu-do-3833-evro/ Mixnews.lv .
По его словам, ежегодно также планируется на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.
На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.
Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов. После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от различных критериев: количество пациентов, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда и т.п.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387571/
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30.07.2020 12:03 Ответить
А що обіцяли нашим лікарям?
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30.07.2020 12:04 Ответить
Е мое.. Киев не проходит.. Срочно нужно менять критерии не прохода.. Не порядок...
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30.07.2020 13:07 Ответить
А зима не за горами))))
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31.07.2020 10:23 Ответить
 
 