12 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 30 июля 12 областей Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Таким образом, согласно данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области, а также г. Киев.
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Новий ковід-антирекорд, 1197 за добу.
А фонд по боротьбі вже порожній.
Виявляється, будівництво доріг проти коронавірусу не працює, зараза така.
Асфальтом його не візьмеш.
Може масове тестування і локалізація спрацює, як в країнах з притомною владою? А? Підкажіть їм там хтось.
Если деньги перекинуть с дорог на короновирус, то последний никуда не денется, а вот дорог не юудет. Ты это поняло? Или у тебя задача по методичке - дискредитировать Большую стройку?
Сколько тестов проводят ежесуточно в зеленых Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях?
Запомни - тесты не лечат коронавирус. Тесты отпределяют коронавирус ВООБЩЕ. Не умеют еще тестировать отдельные штаммы вирусов. За это давно бы нобелевку дали. Коронавирус существует всегда и есть у большинства людей, как и иммунитет от него. Если бы тесты начали проводить пару лет назад, то результаты были бы абсолютно такими же как и сейчас.
Люди не мрут от коронавируса. Те, что умерли якобы от коронавируса умерли от осложнений или других хронических болячек, т.к. лечили коронавирус, а воспаление легких и т.д. не лечили, вот люди и умирали. Сейчас во всем мире смертность упала до уровня осложнений от гриппа, т.к. стали лечить не коронавирус, а осложнения.
И к слову строить 1км дороги за 1 млн дол то ни разу не геройство, а банальный дерибан бюджета на якобы ковид
медицина живет как может, выживает можно сказать, маски и костюмы тупо продали в Китай, росию и на запад, а с целевого фонда взяли минимум половину денег и херачат дороги по цене втрое дороже рыночной цены! а теперь попроси бога включить тебе мозги на минуту и осознай, что вместо того что б защитить медиков (а ведь в первые месяцы каждый 5 умерший от осложнений ковид-19 был медиком, прикинь) бабки закатывают в асфальт при этом банально устроив дерибан завышая официально цены от рынка втрое! вам зедибилам все разжевывать?
Откуда инфа, что с фонда коронавируса забрали половину на дороги? Это уголовка и там сразу братская могила для тех, кто это делал. Любая жопозиция моментально орать будет на всю вселенную. Однако тишина и 3,14здишь только ты. ПНХ ху йлотроль хренов.
https://censor.net/news/3209965/kabmin_polnostyu_raspredelil_sredstva_fonda_borby_s_covid19_infografika
кто ж тут ахинею пишет?
Удачи.
Посмотри на результат, твой идол даже рыгам проигрывает.
Как тебе показатель?))))
1.Линолеум
2. Краски для стен и потолка.
3. Лампочки
4. Санитарный инвентарь и моющие средства.
5. Деньги для подарков на день рождения и день мальчиков и девочек.
Министерство здравоохранения предложило каждый год постепенно повышать зарплату врачам на 11,5%, чтобы в 2027 году ее размер составил 3833 евро вместо нынешних 2003 евро. Об этом заместитель госсекретаря ведомства Арис Каспаранс, передает https://mixnews.lv/latviya/2020/07/29/latvijskim-vracham-planiruyut-podnyat-zarplatu-do-3833-evro/ Mixnews.lv .
По его словам, ежегодно также планируется на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.
На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.
Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов. После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от различных критериев: количество пациентов, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда и т.п.https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387571/