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Новости Коронавирус и карантин
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В Станице Луганской будет работать мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, - ОГА

В Станице Луганской будет работать мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, - ОГА

В пгт Станица Луганская (Луганщина) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА, об этом заявил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай.

Напомним, по состоянию на утро четверга в Луганской области не зафиксировано новых случаев коронавируса, 5 человек излечились, сейчас болеют 27 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Станица Луганская (189) Гайдай ЛОГА (716) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6510)


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Перевіряйте їх на **********.
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30.07.2020 12:08 Ответить
Лавочку що вкрали верніть гади!
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30.07.2020 12:12 Ответить
Краще би їх перевіряли на знання української мови та лояльність до України.
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30.07.2020 12:13 Ответить
і безоплатні талони на повидло
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30.07.2020 12:14 Ответить
безкоштовний тест на коронавірус , гайда всі проходити тестування.
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30.07.2020 14:03 Ответить
 
 