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В Станице Луганской будет работать мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, - ОГА
В пгт Станица Луганская (Луганщина) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА, об этом заявил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай.
Напомним, по состоянию на утро четверга в Луганской области не зафиксировано новых случаев коронавируса, 5 человек излечились, сейчас болеют 27 человек.
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