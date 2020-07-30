Россия значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подлодок в Черном море, - НАТО

В последнее время Россия значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле: Мир" на телеканале "ДОМ".

По ее словам, Черное море представляет огромную ценность с точки зрения международной торговли, и при этом свобода судоходства и доступ к торговым маршрутам и береговой инфраструктуре остается насущной потребностью стран Причерноморья и необходимым условием их экономического благополучия.

"Как вы, наверное, знаете, около 80% всей торговли проходит по морским путям, и наша задача – обеспечить каждой нации право на свободный доступ к морю", - добавила Моран.

В то же время, отметила она, Черное море имеет свои особенности. "Прежде всего, стоит упомянуть, что судоходство в нем регулируется Конвенцией Монтре, в соответствии с которой страны, не имеющие выхода к Черному морю, не могут оставаться в нем более чем на 21 сутки подряд. Другая особенность – стремление России менять существующие границы и быстрое наращивание своего милитарного присутствия в регионе. В последнее время Российская Федерация значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море. Для Альянса такая активность не стала сюрпризом. Как блок НАТО, мы уверены, что важно усилить тоже свое присутствие в этом регионе", - заявила командующая надводными силами в морском командовании НАТО.

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Она добавила, что Альянс выступает за стабильность в регионе и экономическое благополучие стран, граничащих с Черным морем, и в НАТО уверены, что эти же идеи близки всем странам Черноморского региона.