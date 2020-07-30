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Новости Местные выборы-2020
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Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков

Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что явка на местных выборах будет 55-65%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

"Как демонстрирует практика, явка на местные выборы немного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет сохраняться плюс-минус 55-65%", - сказал спикер парламента.

При этом, по его словам, с учетом того, что в Украине пройдут выборы в ОТГ по новой системе, то и заинтересованность избирателей может быть выше.

Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Также читайте: Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков

Автор: 

местные выборы (2752) явка (145) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+10
Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 9781
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30.07.2020 12:36 Ответить
+6
Vovu popierdolilo.
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30.07.2020 12:39 Ответить
+5
Який відсоток буде за слуг народу?
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30.07.2020 12:36 Ответить
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Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 9781
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30.07.2020 12:36 Ответить
Vovu popierdolilo.
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30.07.2020 12:39 Ответить
за 2021 г. фото неверно . не вижу на нём лагерной робы
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30.07.2020 13:02 Ответить
😀Йагупоп95-й
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30.07.2020 15:06 Ответить
Який відсоток буде за слуг народу?
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30.07.2020 12:36 Ответить
Розчаровані зелебобіки просто не підуть на вибори, підуть тільки упороті - а це десь 10%.
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30.07.2020 12:38 Ответить
"Халва, халва, халва... "(С)
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30.07.2020 13:31 Ответить
73% голосуватимуть.
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30.07.2020 12:39 Ответить
Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 8514
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30.07.2020 12:42 Ответить
Откуда у этого юного регионала уверенность, что выборы состоятся вообще?
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30.07.2020 12:42 Ответить


Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков - Цензор.НЕТ 7498
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30.07.2020 12:43 Ответить
Куди там! Свій би зберегти.
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30.07.2020 12:56 Ответить
а-ха) Зериги вже навіть явку на виборах озвучили. Йдіть голосуйте
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30.07.2020 12:59 Ответить
Вангуїст..
Юлька виграє!
))
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30.07.2020 13:01 Ответить
100 процентов.
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30.07.2020 13:34 Ответить
будет меньше/ у барыг развивается интуиция, чувство опасности, обостряется инстинкт самосохранения. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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30.07.2020 13:03 Ответить
А если пандемия наберет обороты то и 35%
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30.07.2020 13:04 Ответить
Ще одне "молоденове"чмо!!!
Прогнозує воно!!!
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30.07.2020 13:10 Ответить
та ні, явка на цих виборах буде меншою не тому що вони не цікаві; а тому що на ці місцеві вибори 73/43%-тні зебіли, які на минулі ходили "по приколу" - на цей раз не підуть.
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30.07.2020 13:11 Ответить
Всегда считал Разумкова умным человеком, а он оказывается предсказатель у нас.
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30.07.2020 13:33 Ответить
На местных выборах зебилы пролетают независимо от явки. В ватных регионах их голоса уйдут к жопоблокам, в западных- к патриотам, и везде много возьмут местные "крепкие хозяйственники".
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30.07.2020 13:47 Ответить
известный прогнозатор и заслуженный вангист Украины
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30.07.2020 13:57 Ответить
а на)(ера взагалі на вибори ходити?...скільки жити буду,не піду,і жінку не пущу
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30.07.2020 14:06 Ответить
55-65% - явно завышенная явка для Украины на любые выборы. Явно СН собирается вбрасывать и фальсифицировать
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30.07.2020 14:24 Ответить
А я пойду, проголосую против зелёной плесени, может мой голос что-то и решит🤔
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30.07.2020 15:51 Ответить
Ну, если наш нарид не понимает, что от его громады зависит его удобство...
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30.07.2020 16:49 Ответить
 
 