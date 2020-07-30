Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что явка на местных выборах будет 55-65%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

"Как демонстрирует практика, явка на местные выборы немного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет сохраняться плюс-минус 55-65%", - сказал спикер парламента.

При этом, по его словам, с учетом того, что в Украине пройдут выборы в ОТГ по новой системе, то и заинтересованность избирателей может быть выше.

Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

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