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Явка на местных выборах будет меньше, чем на президентских, около 55-65%, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что явка на местных выборах будет 55-65%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.
"Как демонстрирует практика, явка на местные выборы немного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет сохраняться плюс-минус 55-65%", - сказал спикер парламента.
При этом, по его словам, с учетом того, что в Украине пройдут выборы в ОТГ по новой системе, то и заинтересованность избирателей может быть выше.
Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.
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Юлька виграє!
))
Прогнозує воно!!!