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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса, активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, и распространенные во вторник Национальным телерадиовещанием Испании.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

Согласно опубликованным статистическим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей складывается в настоящее время в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено заражение почти у 326 тыс. человек, 28,5 тыс. пациентов скончались.

Как сообщалось ранее, количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты исследования рынка труда.


Автор: 

безработица (451) Испания (878) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Прошлогодняя эпидемия зебилизма в сочетании с коронавирусом причинила Украине намного больший вред чем в Испании.
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30.07.2020 13:04 Ответить
В Испании нет Гончарука. А в Украине он есть. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук.
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30.07.2020 13:09 Ответить
"Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек" - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину. Родственница с маленькой дочкой и мужем, которые сейчас находятся в Аликанте, зная кто такой Зеленский, проигнорировали его призывы и остались в Испании. Муж как работал до эпидемии коронавируса так и продолжает работать.
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30.07.2020 13:40 Ответить
 
 