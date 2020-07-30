Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса, активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, и распространенные во вторник Национальным телерадиовещанием Испании.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

Согласно опубликованным статистическим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей складывается в настоящее время в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено заражение почти у 326 тыс. человек, 28,5 тыс. пациентов скончались.

Как сообщалось ранее, количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты исследования рынка труда.





