Решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора возобновлять дело против Писарука и Бахматюка

Решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство по делу Писарука и Бахматюка уже закрыто.

Об этом сообщают Українські новини.

Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг", прокомментировал решение ВАКС об отмене решения Печерского районного суда о закрытии дела против него и бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука. В частности он заявил, что это решение не обязывает генпрокурора возобновлять дело, а само заседание суда прошло с явными нарушениями КПК.

Об этом говорится в заявлении Бахматюка, размещенном на официальном сайте его компании. "Сегодня судьи Апелляционной палаты ВАКС с грубыми нарушениями приняли решение, отменяющее решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и меня. Правда, решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство уже закрыто, - заявляет Бахматюк. - Об опасности такого циничного пренебрежения законом и правами человека предупреждали ведущие юристы Украины, ассоциация адвокатов, Харьковская правозащитная группа. Свой однозначный вывод дал и Институт государства и права им.Корецкого НАН Украины. Однако произошло то, что произошло - ВАКС принятием этого решения вышел за пределы правового поля ".

Бахматюк также обращает внимание на то, что телеграмм-канал Центра противодействия коррупции Zero Corruption выставил свой большой пост по решению Апелляционной палаты ВАКС в тот момент, когда судья еще даже не объявил решение суда. "И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения и не велась трансляция заседания! Трансляции быть не могло, так как даже участники заседания не имеют права делать фото- и видеосъемку без решения суда и без учета мнения сторон (об этом говорит статья 27 КПК). В ЦПК заявляют, что в помещении ВАКС для них выделили какую-то отдельную комнату, где они смотрели персональную трансляцию из зала заседания и транслировали ее дальше в своем телеграмм-канале ", - пишет Бахматюк. Также он сообщил, что большой пост Центра противодействия коррупции с сообщением о решении суда появился раньше, чем адвокаты успели написать два слова в СМС относительно этого решения своим клиентам, то есть он был написан еще до того, как судьи объявили свое решение. "Это означает, что текст решения "слили" в его оглашения, или был незаконный доступ третьих лиц к информации в зале судебного заседания. Это точно независимый и беспристрастный суд?! - пишет бизнесмен. - Надеюсь, что аудио- и видеозаписи заседания, подтверждающие это, не пропадут странным образом из архива ВАКС.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Бахматюка в жалобе, которую они подали в другой суд - Печерского районного суда Киева, и закрыла производство, открытое другим, Печерским судом. "Подчеркиваю, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд! Ящик Пандоры открыт. Теперь можно пренебрегать решением любого суда в Украине и навязывать любому суду удобное решение, имея достаточное влияние в нашем государстве ", - заявил бизнесмен и сообщил, что эти нарушения будет рассматривать Европейский суд по правам человека и Высший совет правосудия.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка, признанное Печерским судом таким, которое было восстановлено незаконно, было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.