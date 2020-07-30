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НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении 2,87 млн грн при возведении блиндажей на Донбассе

НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении 2,87 млн грн при возведении блиндажей на Донбассе

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о нанесении ущерба в сумме 2,87 млн грн Министерству обороны Украины при возведении инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) на территории проведения антитеррористической операции (сейчас ООС) в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в нанесении 2,87 млн грн ущерба Министерству обороны Украины, завершено. 29 июля 2020 открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", - говорится в расследовании.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Так, по данным следствия, подозреваемый безосновательно принял выполненные работы по построению блиндажей на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, которые не отвечали проектной документации на их строительство.

"В результате построенные инженерные фортификационные сооружения невозможно использовать по военному назначению - укрытию личного состава военнослужащих, участвующих в ООС. Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2,87 млн грн, - добавили в НАБУ.

Читайте также: НАБУ сообщило о подозрении шестому участнику группировки в деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре"

В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении.

29 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили чиновнику об изменении подозрения и завершения досудебного расследования в отношении него.

Досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается.

НАБУ (4232) хищение (679) Донецкая область (9984) САП (2078) ВСУ (6692) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
а коли про мишей з Держрезерву розслідування буде?
чи про маски вкрадені, чи про ермака?
про центренерго про Енергоатом, про президентські ОВДП?
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30.07.2020 13:09 Ответить
+3
Ну так ПАПа не хотел расследовать то, что стырили при нем, вот и расследует наступник проделки ПАПередника.
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30.07.2020 13:11 Ответить
+3
В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении. Источник: https://censor.net/n3210985
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30.07.2020 13:11 Ответить
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а коли про мишей з Держрезерву розслідування буде?
чи про маски вкрадені, чи про ермака?
про центренерго про Енергоатом, про президентські ОВДП?
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30.07.2020 13:09 Ответить
Ну так ПАПа не хотел расследовать то, что стырили при нем, вот и расследует наступник проделки ПАПередника.
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30.07.2020 13:11 Ответить
В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении. Источник: https://censor.net/n3210985
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30.07.2020 13:11 Ответить
на наступнику вже такий шар корупції що йому тільки розслідувать)
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30.07.2020 13:13 Ответить
Запруфи фактик в студию или извинись, если ты не ху йлотроль конечно.
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30.07.2020 13:15 Ответить
сверху читай там про ШЕСТЬ фактов
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30.07.2020 13:17 Ответить
Если в слове ФАКТ заменить 2 буквы то будет ФЭЙК.
Сперва надо расследовать сколько бабла ушло, что бы кум Луценко стал прокурором?
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30.07.2020 13:21 Ответить
Шо фейк?))) про Центренерго? Или про мишей с Госрезерва? Попроси куратора хай кого поумнее пришлет)
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30.07.2020 13:27 Ответить
Деррезерв вскрывается только с письменного разрешения президента с обязательным уведомлением последнего специальной службой. Где уголовное дело по обнаруженной недостаче?

НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 2,87 млн ​​грн під час зведення бліндажів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8226
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30.07.2020 13:19 Ответить
Армия, мова Томос - терь я понял от куда этот мэм. Это то где хряк-мародер тырил деньги. Бу-га-га.
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30.07.2020 13:09 Ответить
А мозги включить и на даты внимательно посмотреть? Дело то было открыто именно при Порохе. Или срать здесь мозги не нужны?
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30.07.2020 13:11 Ответить
Да я вижу, что дело было при порохе.
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30.07.2020 13:14 Ответить
Уголовное дело было открыто и чиновнику было сообщено о подозрении в марте 2018 года. Вопросы еще есть?
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30.07.2020 13:21 Ответить
Результат расследования в статье. Или чукча не читатель.
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30.07.2020 13:22 Ответить
На военных городках полбюджета украли при прошлой власти.Ни один городок под ключ так и не сдан.
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30.07.2020 13:13 Ответить
Ну зато теперь украли вообще всьо, еще и одолжили а затем украли одолженое. Радуйся.
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30.07.2020 13:15 Ответить
А от Игорь Валерич не согласен с тобой, зеба)
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30.07.2020 13:35 Ответить
Было бы очень странно если бы при строительстве (!) инженерных фортификационных сооружений (!!) порошенковские генералы (!!!) и ничего бы не спиз... сэкономили
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30.07.2020 13:16 Ответить
Кого же это выкопают
Неужели оранжевую ИСДу с Гайдуком, Тарутой и их Даниловым?
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30.07.2020 13:27 Ответить
А хто буде нести відповідальність за залишені споруди: бліндажі, столові, бані, казарми, блокпости... при відступі військ у 2019-2020 році. Там мільярдні суми. Чому цього ніхто не розслідує?
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30.07.2020 13:34 Ответить
Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской. 28.08.19./ Закончился ли разбор фортификационных сооружений , кому и за сколько они были проданы кодланом Коломойского, не известно.
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30.07.2020 13:57 Ответить
невже кулявлобого хочуть"розкрутити" на бабки ?
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30.07.2020 15:29 Ответить
Дело блиндажей.
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30.07.2020 16:56 Ответить
 
 