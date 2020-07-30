НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении 2,87 млн грн при возведении блиндажей на Донбассе

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о нанесении ущерба в сумме 2,87 млн грн Министерству обороны Украины при возведении инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) на территории проведения антитеррористической операции (сейчас ООС) в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в нанесении 2,87 млн грн ущерба Министерству обороны Украины, завершено. 29 июля 2020 открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", - говорится в расследовании.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Так, по данным следствия, подозреваемый безосновательно принял выполненные работы по построению блиндажей на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, которые не отвечали проектной документации на их строительство.

"В результате построенные инженерные фортификационные сооружения невозможно использовать по военному назначению - укрытию личного состава военнослужащих, участвующих в ООС. Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2,87 млн грн, - добавили в НАБУ.

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В рамках расследования в марте 2018 года чиновнику Донецкой ОГА сообщили о подозрении.

29 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили чиновнику об изменении подозрения и завершения досудебного расследования в отношении него.

Досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается.