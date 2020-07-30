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Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить "Минус Энергоатома". Нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать $1,3 млн в день! - бизнесмен Тынный о ситуации на рынке электроэнергии

Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Госбюро расследований должны заинтересоваться схемой, позволявшей "Центрэнерго" зарабатывать по $1,3 млн в день, "торгуя воздухом".

Бизнесмен Игорь Тынный на странице в сети Facebook заявил, что народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус оправдывал НКРЭКУ "в их стремлении помогать грабить государственные компании НАК "Энергоатом", ПАТ "Центрэнерго" и ГП "Гарантированный Покупатель", передает Цензор.НЕТ.

"Рассказывал о том, что это нормальная схема платы за балансирование. Действительно, нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать 1,3 млн долл в день! Из месяца в месяц. Нормальная схема, и на пенсию самому честному регулятору хватит и на телеканалах обгадить возобновляемую энергетику останется", - отметил Тынный.

По словам бизнесмена, негодование профессионалов тогда на заседании РНБО и последующие журналистские запросы "всполошили креативных аферистов и они понизили более чем вдвое фиктивные штрафы за небаланс с 45% до 20%".

"А Фонд государственного имущества чуток (но это не точно) отодвинул от корыта Центрэнерго старших партнеров Геруса. Разумеется, все они воруют и сейчас. И будут красть каждый день пребывания у власти. И отвлекать лохов (граждан-избирателей) сказками про сверхдоходность солнечной энергетики", - подчеркнул Тынный.

Бизнесмен выразил надежду, что ГБР и НАБУ заинтересуются "этой и другими аферами в традиционной энергетике Украины".

АМКУ сообщает, что поручил Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устранить причины нарушений на рынке электроэнергии.

Такие рекомендации АМКУ дал после "многочисленных обращений субъектов хозяйствования, ассоциаций и объединений предприятий, народных депутатов и органов государственной власти о возможных манипуляциях со стороны отдельных участников рынка электроэнергии, приводящих к необоснованным изменениям цен на разных сегментах рынка электроэнергии и искажению конкуренции на рынке в целом".

Читайте также: Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом".

"Схемы" установили, что компания "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб "Энергоатому" и госпредприятию "Гарантированный покупатель".

""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. ... Страдает при этом другой крупный производитель электроэнергии - государственный "Энергоатом", который не может продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, которая, в отличие от "Центрэнерго", будет произведена в заявленном объеме точно", - говорится в расследовании.

Оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. "Центрэнерго" соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%. В связи с необходимостью обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждена согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у "Энергоатома" по этой же цене.

Также читайте: Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".

Журналисты обнаружили, что с октября 2019-го до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт-ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен, а начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились. Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч.

В "Энергоатоме" отмечают, что с началом работы нового рынка электроэнергии положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: "На сегодняшний день ни "Энергоатом", ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать "на сутки вперед" (РСВ) весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности". И добавили: "Результат - "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РСВ с небалансом на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "Гарантированному покупателю" удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".

Согласно расследованию "Схем", возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор - НКРЭКУ.

Таким образом АМКУ рекомендует НКРЭКУ провести мониторинг функционирования балансирующего рынка электроэнергии за период в течение 2019 - I полугодие 2020 года и после этого сообщить о выявленных возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергорынок Украины работает в условиях ручного управления, если этот фактор убрать - все стабилизируется, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Автор: 

Энергоатом (411) Антимонопольный комитет (483) Центрэнерго (116) НКРЭКУ (479) электроэнергия (772) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+24
Зелені слуги народу грабують народ? Яка неймовірна новина
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30.07.2020 14:29 Ответить
+17
В 2018 году государственные и Энергоатом и Центрэнерго были прибыльными и приносили миллиардные средства в бюджет. В сентябре 2019 года они вдруг стали сильно убыточными на те-же миллиарды. Что изменилось в стране в начале лета 2019 года, не подскажешь?
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30.07.2020 14:40 Ответить
+10
Зелохи готовы забашлять, главное что бы Бубочку ни кто ни трогал.
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30.07.2020 14:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Задрали вже своїми розборками.
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30.07.2020 14:24 Ответить
Естественно, проще каждый день вливать в уши, что у нас самый дорогой зеленый тариф
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30.07.2020 14:40 Ответить
зеленый тариф во всем мире самый дорогой ващета.
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30.07.2020 15:05 Ответить
Зелохи готовы забашлять, главное что бы Бубочку ни кто ни трогал.
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30.07.2020 14:27 Ответить
Вони готові на що завгодно, аби Пороху це не дісталося.
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30.07.2020 15:05 Ответить
Зелені слуги народу грабують народ? Яка неймовірна новина
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30.07.2020 14:29 Ответить
да, до этого, канешна, все другие слуги народу только и заботились о народе.....
непонятно тогда, откель у нас появились все эти ахметопинчукопорхобени++++++.?
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30.07.2020 14:34 Ответить
Що значить незрозуміло? Їх дебіли обрали. Так, так.. ті самі дебіли, які обрали "строителя новых мостов с Россией" злодія Кучму. А я, як і тоді із моїм кандидатом Чоноволом був у меншості.
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30.07.2020 14:38 Ответить
В 2018 году государственные и Энергоатом и Центрэнерго были прибыльными и приносили миллиардные средства в бюджет. В сентябре 2019 года они вдруг стали сильно убыточными на те-же миллиарды. Что изменилось в стране в начале лета 2019 года, не подскажешь?
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30.07.2020 14:40 Ответить
Епоха скінчилась... епоха бідності
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30.07.2020 15:31 Ответить
Кто же ими заинтересуется, ежели там Беня хозяин? Ну, тот, что и Вавана хозяин. Вот мистер Линч ими заинтересуется. Непременно.
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30.07.2020 14:30 Ответить
Откиньте ваши рефлексии: герус действовал и продолжает исключительно по заданию и в интересах каламойского.
А его нарукавная петрушка-клоунушка обеспечивает поддержку и прикрытие интересам своего хозяина
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30.07.2020 14:30 Ответить
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Госбюро расследований должны заинтересоваться схемой, позволявшей "Центрэнерго" зарабатывать по $1,3 млн в день, "торгуя воздухом". / Ага ,так и кинутся они со всех ног интересоваться. Коломойский уже Авакову, Баканову и Венедиктовой растолковал : виновата зелёная энергетика папередников.
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30.07.2020 14:31 Ответить
лампочка Ильича - слава партии родной!
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30.07.2020 14:33 Ответить
Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч Источник: https://censor.net/n3210989
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Просто чудова зебільна схема! А для замилювання очей зебіли розповідають про Роттердам+
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30.07.2020 14:33 Ответить
Ну так зебіли "Сделали нас всех вместе", причому всі 73%.
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30.07.2020 14:39 Ответить
та де, про шкідливість для економіки цукерок "шалена бджілка"
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30.07.2020 14:40 Ответить
В Николаеве "испарилось" подсолнечное масло стоимостью 60 млн, арестом которого хвастались СБУ и налоговая милиция.

В понедельник, 27 июля, во время проведения проверки сохранности «вещественных доказательств» по одному из уголовных производств, оперативники управления налоговой милиции Николаевской области обнаружили отсутствие более 3200 тонн подсолнечного масла, которое ранее было арестовано по решению Центрального суда города Николаева и передано на ответственное хранение на один из терминалов.

Об этом сообщили источники из Государственной фискальной службы Украины.

- Многие помнят, как в двадцатых числах мая руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака, отрапортовали о том, что «не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла.
Сейчас же, спустя два месяца, выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло, испарилось.
Вместе с тем, на терминале, где, якобы, и должен был бы храниться изъятый товар, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было, - рассказал собеседник из ГФС Украины.
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30.07.2020 14:37 Ответить
Зерно мышам нужно было чем-то запивать. 2700 вагонов съесть это вам не хухры-мухры.
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30.07.2020 14:43 Ответить
Ні пане, то голодні бички і карасі з Південого Бугу висмоктали з терміналу олію. Розвелось їх тут в річці, та ще з моря запливають і всі голодні, що аж зелені.
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30.07.2020 15:11 Ответить
вещ.доков нету так и уголовного дела тоже уже нету, на нету и суда нету
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30.07.2020 15:10 Ответить
Леонид Макарыч Крачук поедет в Минск вместо Кучмы....
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30.07.2020 14:38 Ответить
Ще один крок на шляху державної зради.
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30.07.2020 14:40 Ответить
зе дно
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30.07.2020 14:43 Ответить
Нада садіть і в попуредників і наступників!!
Одного поля ягодкі!!
В одну камеру!!
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30.07.2020 14:45 Ответить
Спочатку тих, хто обрав зевладу!
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30.07.2020 14:50 Ответить
Ти шо ідіот,усіх українців тих хто проти падлошенка проголосував пропонуєш садити?
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30.07.2020 14:56 Ответить
А зачем их сажать ? Быдло само от голода перемрет!
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30.07.2020 15:10 Ответить
Починай!! 73%%?? Навіть сРалін про таке не мріяв!!
))
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30.07.2020 15:01 Ответить
А что, кто то наказан за эту схему,или пете параше и эта оборутка сойдет с рук?
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30.07.2020 14:54 Ответить
Бедное тупое зеленое животное. Ты что, пропустил чистосердечное признание своей власти, о том что "Ротердам+" является единственной честной и прозрачной формулой для закупки угля и теперь зе-власть будет пользоваться только ею, а все россказни о ее якобы преступности были просто предвыборным пиаром и разводом для лохов?
Да уж, воистину, лох - не мамонт, лох - не вымрет!
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30.07.2020 15:55 Ответить
а тебе петя все еще в штаны срет?
или ты хз кто такой герус и коломойский?
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30.07.2020 16:10 Ответить
" Оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка "
а почему она не обращается к ахметке что бы он уменьшил производство своей дорогой тепловой генерации а убирает с рынка дешевую электроэнергию ?
Источник: https://censor.net/n3210989
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30.07.2020 15:07 Ответить
Животное, ты статью читало? А поняло прочитанное? Вопрос риторический, можешь не отвечать.
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30.07.2020 15:57 Ответить
Центроэнерго генерация на 16:00
Углегорская ТЭС 253 МВт
Трипольская ТЭС 203 МВт
Змиевская ТЭС 157 МВт

ДТЭК генерация
Кураховская ТЭС 760 МВт
Запорожская ТЭС 567 МВт
Крыворожская ТЭС 230 МВт
Славянвкая ТЭС 303 МВт Ладыженская ТЭС 410 МВт
.......

https://ua.energy/blocks/

Почему УкрЭнерго ограничивает генерацию Центроэнерго с 1150 грн. за МВт а не ДТЭК с стоимостью 1550 грн за МВт?
в итоге в Украине средняя цена на энергорынке на элетроэнергию с АЭС не 950 грн за МВт а 1250 грн. за МВТ
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30.07.2020 16:25 Ответить
Ты таки не можешь понять прочитанного, или не читаешь принципиально?
""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. Источник: https://censor.net/n3210989

"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".Источник: https://censor.net/n3210989

А теперь кричи Ахметов!, животное.
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30.07.2020 17:58 Ответить
Зато кожна бабка перед виборами знала, що "мародер" і "Ротердам+", а зараз у них останнє забирають і мертва тишина. Бо не розповідає ********** (*********) по телевізору олігарха Бені, а самим подумати - кепи не вистачає?
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30.07.2020 15:09 Ответить
НЕЗАБЫВАЙТЕ что все это началось когда к схемам пришло одно из самых мерзких, алчных, жестоких и подлых украинофобных чудовищ Бородатая Баба Беня. Этот клоп обрезанный сосет с удесятеренной силой кровь с тела Украины, набивая свои мерзкие мошны и доводя страну до банкротства и хаоса, а народ до нищеты, страданий и смерти.
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30.07.2020 15:22 Ответить
".... обгадить возобновляемую энергетику останется", - отметил Тынный" - дальше певца зилёной энергетики можно не читать!
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30.07.2020 16:31 Ответить
Вирви око таке ягня було при попередній владі, так розповідав, що все хріново, а грабувати державу майстер.
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30.07.2020 16:49 Ответить
Ай яй яй, бедный гудок. Геруса расстрелять. Ток у беларусов не бронировать. Останется только у патриота гудка втридорога брать. Да тынный? 😮
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30.07.2020 17:07 Ответить
 
 