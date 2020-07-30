Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить "Минус Энергоатома". Нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать $1,3 млн в день! - бизнесмен Тынный о ситуации на рынке электроэнергии

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Госбюро расследований должны заинтересоваться схемой, позволявшей "Центрэнерго" зарабатывать по $1,3 млн в день, "торгуя воздухом".

Бизнесмен Игорь Тынный на странице в сети Facebook заявил, что народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус оправдывал НКРЭКУ "в их стремлении помогать грабить государственные компании НАК "Энергоатом", ПАТ "Центрэнерго" и ГП "Гарантированный Покупатель", передает Цензор.НЕТ.

"Рассказывал о том, что это нормальная схема платы за балансирование. Действительно, нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать 1,3 млн долл в день! Из месяца в месяц. Нормальная схема, и на пенсию самому честному регулятору хватит и на телеканалах обгадить возобновляемую энергетику останется", - отметил Тынный.

По словам бизнесмена, негодование профессионалов тогда на заседании РНБО и последующие журналистские запросы "всполошили креативных аферистов и они понизили более чем вдвое фиктивные штрафы за небаланс с 45% до 20%".

"А Фонд государственного имущества чуток (но это не точно) отодвинул от корыта Центрэнерго старших партнеров Геруса. Разумеется, все они воруют и сейчас. И будут красть каждый день пребывания у власти. И отвлекать лохов (граждан-избирателей) сказками про сверхдоходность солнечной энергетики", - подчеркнул Тынный.

Бизнесмен выразил надежду, что ГБР и НАБУ заинтересуются "этой и другими аферами в традиционной энергетике Украины".

АМКУ сообщает, что поручил Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устранить причины нарушений на рынке электроэнергии.

Такие рекомендации АМКУ дал после "многочисленных обращений субъектов хозяйствования, ассоциаций и объединений предприятий, народных депутатов и органов государственной власти о возможных манипуляциях со стороны отдельных участников рынка электроэнергии, приводящих к необоснованным изменениям цен на разных сегментах рынка электроэнергии и искажению конкуренции на рынке в целом".

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Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом".

"Схемы" установили, что компания "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб "Энергоатому" и госпредприятию "Гарантированный покупатель".

""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. ... Страдает при этом другой крупный производитель электроэнергии - государственный "Энергоатом", который не может продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, которая, в отличие от "Центрэнерго", будет произведена в заявленном объеме точно", - говорится в расследовании.

Оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. "Центрэнерго" соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%. В связи с необходимостью обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждена согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у "Энергоатома" по этой же цене.

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"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".

Журналисты обнаружили, что с октября 2019-го до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт-ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен, а начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились. Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч.

В "Энергоатоме" отмечают, что с началом работы нового рынка электроэнергии положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: "На сегодняшний день ни "Энергоатом", ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать "на сутки вперед" (РСВ) весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности". И добавили: "Результат - "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РСВ с небалансом на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "Гарантированному покупателю" удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".

Согласно расследованию "Схем", возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор - НКРЭКУ.

Таким образом АМКУ рекомендует НКРЭКУ провести мониторинг функционирования балансирующего рынка электроэнергии за период в течение 2019 - I полугодие 2020 года и после этого сообщить о выявленных возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

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