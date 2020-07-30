Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить "Минус Энергоатома". Нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать $1,3 млн в день! - бизнесмен Тынный о ситуации на рынке электроэнергии
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Госбюро расследований должны заинтересоваться схемой, позволявшей "Центрэнерго" зарабатывать по $1,3 млн в день, "торгуя воздухом".
Бизнесмен Игорь Тынный на странице в сети Facebook заявил, что народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус оправдывал НКРЭКУ "в их стремлении помогать грабить государственные компании НАК "Энергоатом", ПАТ "Центрэнерго" и ГП "Гарантированный Покупатель", передает Цензор.НЕТ.
"Рассказывал о том, что это нормальная схема платы за балансирование. Действительно, нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать 1,3 млн долл в день! Из месяца в месяц. Нормальная схема, и на пенсию самому честному регулятору хватит и на телеканалах обгадить возобновляемую энергетику останется", - отметил Тынный.
По словам бизнесмена, негодование профессионалов тогда на заседании РНБО и последующие журналистские запросы "всполошили креативных аферистов и они понизили более чем вдвое фиктивные штрафы за небаланс с 45% до 20%".
"А Фонд государственного имущества чуток (но это не точно) отодвинул от корыта Центрэнерго старших партнеров Геруса. Разумеется, все они воруют и сейчас. И будут красть каждый день пребывания у власти. И отвлекать лохов (граждан-избирателей) сказками про сверхдоходность солнечной энергетики", - подчеркнул Тынный.
Бизнесмен выразил надежду, что ГБР и НАБУ заинтересуются "этой и другими аферами в традиционной энергетике Украины".
АМКУ сообщает, что поручил Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устранить причины нарушений на рынке электроэнергии.
Такие рекомендации АМКУ дал после "многочисленных обращений субъектов хозяйствования, ассоциаций и объединений предприятий, народных депутатов и органов государственной власти о возможных манипуляциях со стороны отдельных участников рынка электроэнергии, приводящих к необоснованным изменениям цен на разных сегментах рынка электроэнергии и искажению конкуренции на рынке в целом".
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом".
"Схемы" установили, что компания "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб "Энергоатому" и госпредприятию "Гарантированный покупатель".
""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. ... Страдает при этом другой крупный производитель электроэнергии - государственный "Энергоатом", который не может продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, которая, в отличие от "Центрэнерго", будет произведена в заявленном объеме точно", - говорится в расследовании.
Оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. "Центрэнерго" соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%. В связи с необходимостью обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждена согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у "Энергоатома" по этой же цене.
"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".
Журналисты обнаружили, что с октября 2019-го до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт-ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен, а начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились. Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч.
В "Энергоатоме" отмечают, что с началом работы нового рынка электроэнергии положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: "На сегодняшний день ни "Энергоатом", ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать "на сутки вперед" (РСВ) весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности". И добавили: "Результат - "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РСВ с небалансом на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "Гарантированному покупателю" удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".
Согласно расследованию "Схем", возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор - НКРЭКУ.
Таким образом АМКУ рекомендует НКРЭКУ провести мониторинг функционирования балансирующего рынка электроэнергии за период в течение 2019 - I полугодие 2020 года и после этого сообщить о выявленных возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
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непонятно тогда, откель у нас появились все эти ахметопинчукопорхобени++++++.?
А его нарукавная петрушка-клоунушка обеспечивает поддержку и прикрытие интересам своего хозяина
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Просто чудова зебільна схема! А для замилювання очей зебіли розповідають про Роттердам+
В понедельник, 27 июля, во время проведения проверки сохранности «вещественных доказательств» по одному из уголовных производств, оперативники управления налоговой милиции Николаевской области обнаружили отсутствие более 3200 тонн подсолнечного масла, которое ранее было арестовано по решению Центрального суда города Николаева и передано на ответственное хранение на один из терминалов.
Об этом сообщили источники из Государственной фискальной службы Украины.
- Многие помнят, как в двадцатых числах мая руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака, отрапортовали о том, что «не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла.
Сейчас же, спустя два месяца, выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло, испарилось.
Вместе с тем, на терминале, где, якобы, и должен был бы храниться изъятый товар, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было, - рассказал собеседник из ГФС Украины.
Одного поля ягодкі!!
В одну камеру!!
))
Да уж, воистину, лох - не мамонт, лох - не вымрет!
или ты хз кто такой герус и коломойский?
а почему она не обращается к ахметке что бы он уменьшил производство своей дорогой тепловой генерации а убирает с рынка дешевую электроэнергию ?
Источник: https://censor.net/n3210989
Углегорская ТЭС 253 МВт
Трипольская ТЭС 203 МВт
Змиевская ТЭС 157 МВт
ДТЭК генерация
Кураховская ТЭС 760 МВт
Запорожская ТЭС 567 МВт
Крыворожская ТЭС 230 МВт
Славянвкая ТЭС 303 МВт Ладыженская ТЭС 410 МВт
.......
https://ua.energy/blocks/
Почему УкрЭнерго ограничивает генерацию Центроэнерго с 1150 грн. за МВт а не ДТЭК с стоимостью 1550 грн за МВт?
в итоге в Украине средняя цена на энергорынке на элетроэнергию с АЭС не 950 грн за МВт а 1250 грн. за МВТ
""Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того, чтобы продать этот несуществующий объем на "рынке на сутки вперед", госкомпания устанавливает цену ниже себестоимости производства. Источник: https://censor.net/n3210989
"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не производя, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - отмечают "Схемы".Источник: https://censor.net/n3210989
А теперь кричи Ахметов!, животное.