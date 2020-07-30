Разыскиваемый ГБР экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину и решает вопрос отмены его преследования, - "слуга народа" Лерос

Обвиняемый в растрате имущества банка "Финансы и кредит" и разыскиваемый ГБР экс-нардеп Константин Жеваго вернулся в Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Олигарх Жеваго вернулся в Украину и в данный момент финализирует условия "сделки" по прекращению его преследования по уголовным делам, связанным с масштабной коррупцией", - написал он.

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Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов.

Прокуратура подала новое ходатайство.

10 июня суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго.