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Разыскиваемый ГБР экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину и решает вопрос отмены его преследования, - "слуга народа" Лерос

Разыскиваемый ГБР экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину и решает вопрос отмены его преследования, -

Обвиняемый в растрате имущества банка "Финансы и кредит" и разыскиваемый ГБР экс-нардеп Константин Жеваго вернулся в Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Олигарх Жеваго вернулся в Украину и в данный момент финализирует условия "сделки" по прекращению его преследования по уголовным делам, связанным с масштабной коррупцией", - написал он.

Смотрите также: Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы". ВИДЕО

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов.

Прокуратура подала новое ходатайство.

10 июня суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго.

Разыскиваемый ГБР экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину и решает вопрос отмены его преследования, - слуга народа Лерос 01

Жеваго Константин (110) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+25
Если он вернулся значит уже получилось , остались формальности .
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30.07.2020 13:49 Ответить
+17
Все коррупционное и сепаратистское пророссийское дерьмо возвращается в Украину. Зебилы, вы сделали это вместе !
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30.07.2020 13:40 Ответить
+15
А чего вы не поменяли плохих Петиных судей? Или времени не хватило?
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30.07.2020 13:45 Ответить
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Думаю у него получится решить этот вопрос.
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30.07.2020 13:38 Ответить
Если он вернулся значит уже получилось , остались формальности .
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30.07.2020 13:49 Ответить
Все коррупционное и сепаратистское пророссийское дерьмо возвращается в Украину. Зебилы, вы сделали это вместе !
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30.07.2020 13:40 Ответить
Сюдьи петини вот и вернулся!!!!
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30.07.2020 13:44 Ответить
А чего вы не поменяли плохих Петиных судей? Или времени не хватило?
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30.07.2020 13:45 Ответить
А как сюдью посадить? Они все мафия.
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30.07.2020 13:48 Ответить
Зебот https://censor.net/user/448656 - щось про логіку чув?
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30.07.2020 13:54 Ответить
Ага) Там просто клінічний випадок зебілізму. Зебіл дня а може й тижня
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30.07.2020 13:57 Ответить
О липицкие подтянулись?!!!!!
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30.07.2020 13:59 Ответить
З прізвищем СПІВАК можна було б бути і трохи розумнішим, але кров бере своє.
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30.07.2020 19:30 Ответить
Ну, а причем тогда милиционер, когда гром поросенка убил?
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30.07.2020 14:11 Ответить
Людей нет, всего-навсего.
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30.07.2020 14:02 Ответить
У вас, зедебілів, був ЦІЛИЙ РІК - їх замінити, але ж де ж візьметься мозок у так як ти
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30.07.2020 13:48 Ответить
я ЗНОВУ в Великобританії пишу з "луцької області"
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30.07.2020 13:49 Ответить
а напомнить при чием царствии Труханов в Одессу вернулся?
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30.07.2020 13:46 Ответить
царствии? Чей Крым?
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30.07.2020 13:56 Ответить
Ти дебіл чи просто на зарплаті? Коли це Жеваго став проросійським сепаратистом? Його КРАЗами забезпечується наша армія. А його доволі успішний банк "Фінанси і кредит" теж збанкрутував при "великому реформуванні" банків Гонтарєвою
.
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30.07.2020 13:57 Ответить
Жеваго никогда не занимался сепаратизмом , его прессовали еще при Овоще , за поддержку Тимошенко. И пьітались отжать Полтавский ГОК (Феррєкспо). То же пьітались сделать при Порошенко , когда руками Гонтаревой искусственно банкротили его банк "Финансьі и Кредит". Много интересного может рассказать Константин Жеваго о попьітке отжима его крупного бизнеса , котирующегося на Лондонской бирже.
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30.07.2020 14:10 Ответить
Ну, Жеваго, як раз і не був проросійським. В його преслідуваннях інша причина. Він підтримував один сач Тимошенко. А для Петі, вона найзліший ворог. Тому Порошенко дав команді "фас". Зараз банкротять КрАЗ, бо У Петра є Богдан з МАЗами, і не тільки КрАЗ. А зеленому жабиняті не до вітчизняних підприємств.
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30.07.2020 16:51 Ответить
І не аррррештували??!!
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30.07.2020 13:40 Ответить
Игорь Валерич вернулся, а Живаго шо рижий?
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30.07.2020 13:41 Ответить
Ренат даже не выезжал. Он будет грабить страну до самой сперти
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30.07.2020 14:06 Ответить
Ставлю сотку! Решит !
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30.07.2020 13:43 Ответить
Конечно решит! Уже я думаю решил иначе не возратился бы!
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30.07.2020 13:46 Ответить
Даже ставок не нужно. Если бы не решил не сделал бы и шагу на Украинской земле.
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30.07.2020 13:47 Ответить
мы все оплатим, не впервой. никаких договорняков нет у венедиктовой или авакова.
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30.07.2020 13:49 Ответить
домовиться. і як наслідок на парашенка з*явиться черговий а-ля компромат. вова за ценой не пастаит
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30.07.2020 13:51 Ответить
З якоїсь причини, вже більше року, як до України стікає все нацменшинне лайно. Не на історичну батьківщину, а саме в Україну. З чого б це?
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30.07.2020 13:52 Ответить
Можна "хорошо прибарахлітся"(с) поки мудрий нарід дзибає Сватів
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30.07.2020 13:54 Ответить
Мухи, сер. Знають на що і куди летіти.
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30.07.2020 14:23 Ответить
"Доктор Жеваго" или "Новые похождения Остапа Бендера": украинский вариант, 2020 год.
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30.07.2020 13:55 Ответить
ждём Азирова и Бандюковича.
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30.07.2020 13:56 Ответить
величні гетьмани змінювали одне одне..але ритуали залишались ті самі..спадковість традицій..не менше..треба в ЮНЕСКО звернутися..хай українській корупції дадуть якийсь статус..ну хоча б щось на кшталт "унікальна культурна спадщина людства"..
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30.07.2020 13:57 Ответить
Костя один из первых миллиардеров Украины из команды Юли Владимирны типа спонсор....
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30.07.2020 13:57 Ответить
Чому тіпа? Був спонсором Тимошенко, не знаю, як зараз.
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30.07.2020 19:35 Ответить
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4745
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30.07.2020 13:58 Ответить
А ви шкодуєте отару? Най веде. Якщо ви розумні, то думайте, як уникнути знищення разом із ними.
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30.07.2020 13:59 Ответить
Отару мені аж ніяк не шкода. Однак доводиться з ними жити в Україні й долати проблеми та перешкоди, що виникають саме завдяки їхньому вибору...
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30.07.2020 14:06 Ответить
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 508
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30.07.2020 14:20 Ответить
Привет лохи, а у меня, кінець епохи бідності, а у вас?
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3613
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30.07.2020 13:58 Ответить
Цензор когда ботов банить будите?
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30.07.2020 14:04 Ответить
Та да... Цензор, коли Spivaka в бан відправите? Нульовка на лайно сходить заради свого куміра.
А що таке Сергію, правда виявилась гіркою?
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30.07.2020 14:08 Ответить
А это твой кумир барыги?
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30.07.2020 14:10 Ответить
Мій кумир - Україна, але тобі покидьку цього ніколи не зрозуміти.
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30.07.2020 14:15 Ответить
В бан вали за оскорбление.
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30.07.2020 14:17 Ответить
Я не сумнівався, що ти один із найнятих Бубочкою троляк, які правокують на бан. Ви нульовки цим часто займаєтесь.
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30.07.2020 14:19 Ответить
Ти ще листа Зеленському накатай Мовляв. образили мене на ЦН- ті
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30.07.2020 14:24 Ответить
Админ помоги!!!!
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30.07.2020 14:24 Ответить
Допоможіть людині врешті решт. Не бачите, вона мізки загубила, за Зеленого злодія топить. Рятуйте! Ну хоча би тирси їй у макітру напхайте, вже не пуста буде.
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30.07.2020 14:26 Ответить
Сергійку, а ти навіщо мої пости лайкаєш? Подобаються? Сидиш, на роботі біднесенький мучаєшся? У методичці написано топити за Зєлю, а руки не слухаються?
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30.07.2020 14:28 Ответить
Ты оскорбил моего Президента вали в бан
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30.07.2020 14:30 Ответить
Ооо, я би сказав куди тобі разом із твоїм президентом піти... та боюсь, що тоді точно в бан відправлять. Пару сторінок мату адмін не стерпить!
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30.07.2020 14:31 Ответить
А поки що, бери свого президента за руку, веди до мами, і нехай ця падлюка, врешті решт забере повістки від воєнкома. Туди, на передок, там вас потвор навчать Україну любити.
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30.07.2020 14:32 Ответить
Якщо на ЦН будуть за Бубочку Моніківну Зеленську відправляти в бан, то сайт доведеться розпустити
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30.07.2020 14:34 Ответить
Аууу? Сергію ти де? Невже в бан відправили?
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30.07.2020 15:32 Ответить
экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину, экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину ,экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину ...это большой праздник для народа Украины,за украинский народ я ничего не говорю ,украинский народ сейчас на фронте защищает нашу землю от российских оккупантов.
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30.07.2020 14:00 Ответить
Пересчитал все предприятия которыми владеет незаметный РАБссиянский бизнесмен Вадим Новинский... куда там Пороху Жеваго и даже Ахметову....
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30.07.2020 14:00 Ответить
Су.ке правослованой то усе Боженька послав...
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30.07.2020 14:04 Ответить
Купить індульгенцію за докази на сивочолого ГЕТЬмана??
Крали ж разом...🤗
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30.07.2020 14:03 Ответить
Ні, дати хабар борцуну із корупцією Зеленському.
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30.07.2020 14:04 Ответить
ЗЛОчевський вже дав..))
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30.07.2020 14:10 Ответить
я навіть коментувати не буду. Ви розберіться для початку, що в Україні є показами і де, та як їх слід давати. А потім поговоримо по змісту.
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30.07.2020 14:13 Ответить
Что по зарплате?
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30.07.2020 14:14 Ответить
в тебе 10 центів пост.
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30.07.2020 14:15 Ответить
І ще, ви не уявляєте як і скільки будуть давати покази теперішні злодії - соратники Бубочки, як тільки його попруть від влади.
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30.07.2020 14:14 Ответить
Маю надію , що і цих за яйка візьмуть!!))
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30.07.2020 14:21 Ответить
Цих точно візьмуть, бо вони тупі. Деякі звісно (як Єрмак) відбудуть по місцю нової служби, по розпорядженню голови ФСБ, а решта буде сидіти.
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30.07.2020 14:22 Ответить
Пару телег нацарапает и на свободе!
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30.07.2020 14:04 Ответить
Воры обнаглели совсем. Поняли, что при бубочке им ничего не грозит.
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30.07.2020 14:04 Ответить
Свин зачухмарився в турціях..
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30.07.2020 14:09 Ответить
10 Заповедей Божьих...,№7 не кради.Но на краденные денежки построил церкву СкреПОНОСную типа православную и Бог простит прежние Грехи...
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30.07.2020 14:11 Ответить
Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2752
Вся ригота повертається. Проффесор лошара.
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30.07.2020 14:11 Ответить
Вы не правы.Одной частью Украины владел Йосиф Кобзон,второй частью Семен Могилевич.
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30.07.2020 14:16 Ответить
Г Б Р це як тепер перекладається після всіх скандалів ?

ГАВНО БЕРИ РУКАМИ ?
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30.07.2020 15:18 Ответить
Это давний жулькин подельник по хищениям средств мвф через схему банковского рефинанса. А жулька сегодня и всегда - соратница Бени. Выводы делайте сами
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30.07.2020 21:30 Ответить
 
 