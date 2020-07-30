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Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

В Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе)", - сказал он.

"Не было заявлений на этот счет", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, что половина задержанных являются гражданами Украины, и эта информация появилась в белорусских СМИ, Песков сказал: "Белорусские СМИ - это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было".

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На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

"Мы сначала должны понять, в чем они обвиняются", - заключил Песков.

Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

"Вы, наверно, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания", - ответил пресс-секретарь.

Он заметил, что не располагает информацией о том, что эти граждане принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

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Пескову рассказали о том, что писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на Донбассе.

"Да, мы будем это учитывать", - сказал Песков.

На вопрос о том, повлияет ли это на оценку причин задержания, Песков ответил: "Нет".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской стороны о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК "Вагнера".

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: "Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно".

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.

Беларусь (7921) задержание (6690) Песков Дмитрий (1939) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+27
Только можно так сказать - параша страна кровавых выродков!!!
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30.07.2020 14:04 Ответить
+22
Письков говорит, что у них де -юре ничего и никого, так тогда и паРаши де-юре нет. Пусть распадается и рассасывается это гнилое болото выродков, которые не существуют и их никогда не было.
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30.07.2020 14:06 Ответить
+18
" Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства."

Херассе заявочки.
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30.07.2020 14:05 Ответить
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Только можно так сказать - параша страна кровавых выродков!!!
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30.07.2020 14:04 Ответить
Письков говорит, что у них де -юре ничего и никого, так тогда и паРаши де-юре нет. Пусть распадается и рассасывается это гнилое болото выродков, которые не существуют и их никогда не было.
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30.07.2020 14:06 Ответить
та какцапам нужно продолжать в том же духе, что все привыкли:
"мы их не знаем, никаких чвк не существует, если шо - они все уволены еще прошлым летом"
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30.07.2020 14:09 Ответить
Это значит, что этим "ихтамнетам" надо вжарить по самые,как обычным уголовникам-нелегалам, как это делается в Сирии и Ливии. Твой ход, Зеля!
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30.07.2020 14:18 Ответить
Какой Чэвэка? Не знаю никакой Чэвэка...
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30.07.2020 14:04 Ответить
Так же не слышали про статью о наёмничестве и про статью 353.

УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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30.07.2020 14:05 Ответить
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30.07.2020 14:05 Ответить
" Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства."

Херассе заявочки.
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30.07.2020 14:05 Ответить
Видимо, при двойном гражданстве они признают только свое. Украина поступает также. Хорошо бы их сюда и разбираться уже как со "своими".
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30.07.2020 14:13 Ответить
В РФ официально признанно двойное гражданство.
В Украине официально признанно единственное гражданство.
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30.07.2020 15:47 Ответить
это неправда, фз 6: "гражданин рф, имеющий также иное гражданство, рассматривается рф только как гражданин россии". у нас все аналогично.
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30.07.2020 16:28 Ответить
Ихтамнеты , граждане Ихтамнетиии))
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30.07.2020 14:06 Ответить
Витягни ***** з вух, піськов..
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30.07.2020 14:06 Ответить
Усатая п%зда путина другого никогда и не скажет, кроме как этонемы и нас тамнет
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30.07.2020 14:06 Ответить
"Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России" - Пісь.кін, ти повний дебіл. Не існує такої країни як Росія. А відтак, не існує ніяких громадян Росії.
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30.07.2020 14:06 Ответить
Де-юре, президента РФ нет т.к. ни одни выборы в РФ после оккупации Крыма не соответствуют нормам международного права. А раз нет президента значит нет и пресс-секретаря. А значит гражданин Песков - член незаконно захватившей власть в РФ путинской хунты - занимается словоблудием не имея права твердить об отсутствии юридического понятия ЧВК.
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30.07.2020 14:06 Ответить
Лукашенко допустил огромную ошибку. Ему нужно было не поднимать шумиху, а тихонько закопать этих "ихтамнетов".
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30.07.2020 14:07 Ответить
Он допустит ещё одну ошибку,не выдав наемников с украинским гражд,Украине.
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30.07.2020 15:00 Ответить
Бугага, какой бред. Дружище, Параше в 100 раз выгодней чтобы пару тройку ихнего пушечного мяса закопали по тихому, так как бабы еще нарожают, чем поднятая шумиха, а это еще один маленький гвоздик из тысяч гвоздиков в гроб недостраны Параши .
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30.07.2020 15:02 Ответить
Закомая песня, мы такое в 14 в Крыму уже слышали.
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30.07.2020 14:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MAbajIJF9pM Ошиблись войной. Российских немников Захара Прилепина задержали в Беларуси!!!!!

Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали - Цензор.НЕТ 9393
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30.07.2020 14:07 Ответить
и об этом...http://day.kyiv.ua/uk/news/300720-korabli-turechchini-ta-ssha-proveli-trenuvannya-u-seredzemnomu-mori Кораблі Туреччини та США провели тренування у Середземному морі ..зачем Московия держит большой флот во внутреннем Чёрном море,который можно со Средиземного моря накрыть ракетами вместе с военными базами в Новороссийске и в оккупированном Крыму?
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30.07.2020 14:13 Ответить
В детстве я тоже любил играть в "Морской бой" - набирал в ванну воды, запускал разные корабли, они плавали, я в них как бы пулял - вот тоже была радость! Не меньше, чем у орды.
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30.07.2020 15:03 Ответить
Для войны в этом самом Черном море с нами, ну а с кем еще.. ну с грузинами? Остальные это страны НАТО. То что им ничего не светит с НАТО они уже давно смирились.
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30.07.2020 16:00 Ответить
Щоби ще пиз......ти бо всер..сь.
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30.07.2020 14:33 Ответить
Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"/ Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"/Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина/За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
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30.07.2020 14:07 Ответить
Ху#ло совместно с Лукой срывают выборы в Беларуси. Для этого у Ху#ла есть вариант взрывов жилых домов, а у Луки- вагнеровцы. Не прокатит вариант Луки- начнётся вариант Ху#ла, но выборов они оба постараются не допустить.
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30.07.2020 14:08 Ответить
А шо молола скабеева по этому вопрос?
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30.07.2020 14:08 Ответить
Какой Козлеевич? Не знаем мы не какого Козлеевича))
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30.07.2020 14:10 Ответить
Так для расеи быларуси нет - письков прав, - какие "источники"?...
.
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30.07.2020 14:10 Ответить
Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали - Цензор.НЕТ 6298
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30.07.2020 14:10 Ответить
напомните мне хоть один раз рашка хоть в чем-то призналась?
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30.07.2020 14:12 Ответить
Сорвалась такая спец операция .Показали себя как культурные ,не пью не курят , ведут вегетарианский образ Жизни , - вот и спалились, ну не могут русские так себя вести.
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30.07.2020 14:14 Ответить
Чоловіку Тетяни Хафкі за таку брехню дуже багато платять, стільки, що Тетяна Хафка може собі дозволити злітати в Париж за пармезаном.
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30.07.2020 14:15 Ответить
вызывайте санитаров... мда
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30.07.2020 14:15 Ответить
Бедный Песковъ уже не знает как отбрехиваться. В таких случаях помогает изумленно- придурковатый вид.
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30.07.2020 14:15 Ответить
Выборы будут и Луку изберут.А войска подтягивают,чтобы несогласных водомётами и пулемётами.Троих убьют и станет тишь и гладь.
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30.07.2020 14:16 Ответить
Мыша, ты очень похож на штопаного суровыми нитками ,причем неоднократно...
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30.07.2020 21:07 Ответить
Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули - Цензор.НЕТ 7916
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30.07.2020 14:19 Ответить
Старая песня. Опять игра в несознанку. Я не я и хата не моя. Ожидаемо.
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30.07.2020 14:21 Ответить
Выфсеврете!
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30.07.2020 14:22 Ответить
Ну всё ихтамнету вы их не знаете значит бродяги с РФ. Будут бульбаши тогда шить статью
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30.07.2020 14:24 Ответить
Это фактичкское признание, что задержэанные - наемники. А значит, ни какие законы по правам человека на них не распространяются и эти лица являются преступниками по определению.
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30.07.2020 14:30 Ответить
"Он то плакал,то смеялся,то щетинился, как ёж, он над нами издевался: сумасшедший- что возьмешь"...(с)
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30.07.2020 14:32 Ответить
Звичайний кацап - брехливий, підлий, дурний. Нажаль українських керманичів навіть "зелений коридор" під Іловайськом не навчив - кацапу вірити не можна ні півслова, розмовляти з кацапом можна лише через приціл.
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30.07.2020 14:33 Ответить
Как говорит его хозяин: "Опять Письков заврался - сплошную пургу несет". Есть кадры, где Письков стоит рядом с Уткиным-"Вагнером" на приеме в честь награждения "Хероев орды".
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30.07.2020 14:58 Ответить
На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в
случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку
половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы
не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

А это что за перл???
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30.07.2020 14:58 Ответить
Ихтамнеты классические...
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30.07.2020 15:14 Ответить
Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули - Цензор.НЕТ 1137
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30.07.2020 15:16 Ответить
... на сленге чиновников такого ранга как ПИСьКОВ - Включаем дурочку и не признаемся, как не признается с задержанными солдатами рашки на Донбассе начиная с 2014 года и по сегодня! Одна морда его лица выдает в нем человека страдающего раздвоением личности ...
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30.07.2020 15:17 Ответить
оно когда нибудь хоть на секунду перестанет нюхать всякую дрянь и под ее воздействием нести бред сумасшедшего из палаты № 6
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30.07.2020 15:34 Ответить
усатая звизда сьехала с темы
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30.07.2020 15:47 Ответить
так тупо прикидывается дурачком.
ничего не слышал, ничего не видел.
нафиг ты там такой тогда сидишь слепой и глухой?
особенно приколььно граждан Украины эстрадировать почему-то в рашу, а чего не в сша например?
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30.07.2020 16:16 Ответить
Просто все больше его знают, его не информируют
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30.07.2020 16:28 Ответить
Усатый говнюк снова пытается выступить адвокатом преступного режима,но вот беда:невозможно отмыть от черноты то,что чёрным родилось!
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30.07.2020 16:30 Ответить
И где наш МИД? Надо бы потребовать разъяснить что именно имел в виду письков
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30.07.2020 16:32 Ответить
Я не я и хата не моя.
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30.07.2020 16:32 Ответить
Возможно,странно для кого-то прозвучит,но скажу.У фюрера Третьего Рейха был фон Трескоф(участвовал в покушении на Гитлера,полковник,по-моему,повешен),а у лишнехромосомного недофюрера сейчас Песков ,дрянь такая же как и Трескоф,и судьба,наверное,не лучше...
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30.07.2020 16:38 Ответить
Бреше пес кацапський гірше чорта й Бога не боїться, а те чмо квартальне робить ,що москаль йому каже, ще в Україні забагато холуїв москальських від рпц та запоповців усіляких з шаріями, теж нечисть усіляка
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30.07.2020 17:34 Ответить
Не знаю, не видел, докажите. Короче преЗсекретарь.
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30.07.2020 17:50 Ответить
 
 