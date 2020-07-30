Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

В Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе)", - сказал он.

"Не было заявлений на этот счет", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, что половина задержанных являются гражданами Украины, и эта информация появилась в белорусских СМИ, Песков сказал: "Белорусские СМИ - это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

"Мы сначала должны понять, в чем они обвиняются", - заключил Песков.

Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

"Вы, наверно, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания", - ответил пресс-секретарь.

Он заметил, что не располагает информацией о том, что эти граждане принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь и Украина договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах

Пескову рассказали о том, что писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на Донбассе.

"Да, мы будем это учитывать", - сказал Песков.

На вопрос о том, повлияет ли это на оценку причин задержания, Песков ответил: "Нет".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской стороны о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК "Вагнера".

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: "Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси ищут еще около 170 боевиков ЧВК Вагнера, против уже 33 задержанных возбуждено дело о подготовке теракта

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.