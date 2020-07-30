Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали
В Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе)", - сказал он.
"Не было заявлений на этот счет", - добавил Песков.
На уточняющий вопрос, что половина задержанных являются гражданами Украины, и эта информация появилась в белорусских СМИ, Песков сказал: "Белорусские СМИ - это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было".
На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".
"Мы сначала должны понять, в чем они обвиняются", - заключил Песков.
Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.
"Вы, наверно, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания", - ответил пресс-секретарь.
Он заметил, что не располагает информацией о том, что эти граждане принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
Пескову рассказали о том, что писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на Донбассе.
"Да, мы будем это учитывать", - сказал Песков.
На вопрос о том, повлияет ли это на оценку причин задержания, Песков ответил: "Нет".
Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.
Так Песков прокомментировал заявление белорусской стороны о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК "Вагнера".
"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: "Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.
"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.
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"мы их не знаем, никаких чвк не существует, если шо - они все уволены еще прошлым летом"
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Херассе заявочки.
В Украине официально признанно единственное гражданство.
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случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку
половина обвиняемых являются гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы
не признаем украинского гражданства. Они граждане России".
А это что за перл???
ничего не слышал, ничего не видел.
нафиг ты там такой тогда сидишь слепой и глухой?
особенно приколььно граждан Украины эстрадировать почему-то в рашу, а чего не в сша например?