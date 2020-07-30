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Новости
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В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков

В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ своеобразно прокомментировал задержание в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее - вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что делали под Минском задержанные.

Читайте также: Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.

Беларусь (7921) боевик (16779) Песков Дмитрий (1939) россия (96169)


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Топ комментарии
+18
РассеянчеГ и не бухает??
Ни сынку...це фантастыка...😃
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30.07.2020 14:21 Ответить
+16
Опять пургу несет!))))
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30.07.2020 14:21 Ответить
+14
да потому что "расеянин" - это, априори, террорист!
где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
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30.07.2020 15:21 Ответить
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Нє бухаєт- падазрітєльний!!
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30.07.2020 14:17 Ответить
да потому что "расеянин" - это, априори, террорист!
где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
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30.07.2020 15:21 Ответить
Если человек с паспортом РФ не бухарь, то он или русофоб или диверсант на задании
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30.07.2020 15:56 Ответить
Ти паскудь не про Білорусь думай, а про те, що за Уралом вже кожен другий викопаний китайоза.
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30.07.2020 14:18 Ответить
Опять пургу несет!))))
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30.07.2020 14:21 Ответить
РассеянчеГ и не бухает??
Ни сынку...це фантастыка...😃
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30.07.2020 14:21 Ответить
кацапы и не бухают .. они просто пьют .. точнее бояркой жажду утоляют .
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30.07.2020 14:39 Ответить
Ничего не меняется. Сплошные "ихтамнеты"

В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 5044
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30.07.2020 14:21 Ответить
"Тлумачення, значення слова «викапаний»: ВИ́КАПАНИЙ, а, е, розм. Дуже схожий на кого-небудь; такий самий, як хтось." А викопаний, то це вже дещо інше.
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30.07.2020 14:23 Ответить
В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 540
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30.07.2020 14:23 Ответить
Потому что все знают, что появление подобных россиян в другой стране никчему хорошему не приводит.
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30.07.2020 14:24 Ответить
Унтазный ершик гонит... ох будут качели у сябров,будут...
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30.07.2020 14:25 Ответить
По -моєму є кандидатура на заміну путіна.--------------------------В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков - Цензор.НЕТ 8366"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16796 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16796
👨🏻‍✈️⚡️Собеседники из Совбеза сообщают, что местонахождение и персоналии российских наёмников были слиты белорусской стороне одной из групп влиятельных отечественных функционеров. Башни Кремля входят в новую фазу взаимной вражды."
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30.07.2020 14:25 Ответить
Очень мого махровых ватников искренне ненавидят ***** ...и мечтают видеть луку главой ссср...особенно в среде военных отставников...
так что в шутке
- что будет если россия нападет на беларусь?
- У лукашенко всего 4 дивизии, если путин нападет, то штумовать москву прийдет 40..
есть доля шутки
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30.07.2020 14:56 Ответить
Рано задержали . Пускай бы посмотрели белорусы фашистов в деле , повторили бы как на Донбассе
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30.07.2020 14:25 Ответить
Только есть один маленький нюанс КГБ Беларуси всё таки имеет какую то оперативную информацию. Беларусь все такие государство а не африканское племя
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30.07.2020 14:26 Ответить
Точно не плем'я?
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30.07.2020 14:35 Ответить
Ага. И сколько в этом КГБ ФСБ?
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30.07.2020 16:15 Ответить
шавка кардинала нетрадиционной ориентации,коронный номер...влезть без мыла в очко и на черное вещать,что оно белое,вот так подонки творят историю,да воздастся им за "дела" их!!!
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30.07.2020 14:29 Ответить
Угрожает Песков , типа , сейчас начнем хватать беларусов , на обмен. Орда , ****...
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30.07.2020 14:32 Ответить
придется им всем начинать бухать
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30.07.2020 14:57 Ответить
письков как обычно включает дурика... с дурика спрос меньше...
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30.07.2020 14:33 Ответить
Песков прикинулся шлангом: ху# отличишь !
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30.07.2020 14:34 Ответить
Ну вот и до сябров очередь после молдован, грузин и нас , наконец, дошла с их то вызывающе неправильными черепами )))
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30.07.2020 14:35 Ответить
Якщо людина не п'є, вона або дуже хвора, або велика падлюка:
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30.07.2020 14:36 Ответить
Письков! Не умничай!
Все знают что ты дурачок...
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30.07.2020 14:36 Ответить
Это он намекает, что у них много белорусских заложников, если что
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30.07.2020 14:37 Ответить
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов! (С)
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30.07.2020 14:39 Ответить
ну каждый кацап готов только насрать, загадить и разхерачить ..
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30.07.2020 14:43 Ответить
Понятно. Ихтамнет. И много белоруских мужчин убивают за деньги?
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30.07.2020 14:41 Ответить
Не пьющий русский-
это агент ЦРУ МИ-6 Правого сектора
и член Лиги сексуальных Реформ
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30.07.2020 14:43 Ответить
Во, и Батьку вирус русофобии накрыл. А говорил, на ногах коронавирус перенес и не заметил. Во как на братов теперь кидается. Нет шоб водки им с бульбой, на экскурсию в кабинет сводить, а потом на стрельбище. А то и все сразу. Русофобия, что ни говори...
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30.07.2020 14:43 Ответить
Троллит Лукашенку, ****!
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30.07.2020 14:45 Ответить
"Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде".
Вот, *****, пооткрывали военторгов,теперь фиг ихтамнета от белоруса отличишь... У Росії багато білоруських чоловіків у схожому одязі, які поводяться нехарактерно і непитущих. Це не означає, що вони злочинці, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5580
Логика у тараканиуса зашибись.
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30.07.2020 14:46 Ответить
тож скоро з'являться білоруські заручники ?
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30.07.2020 14:47 Ответить
Іхтамнет...Адокаж
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30.07.2020 15:09 Ответить
Піська натякнула, що будуть білорусів у московії пакувати.
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30.07.2020 15:16 Ответить
Письков ёрничает ! Белорусские граждане в банде не состоят и за убийства денег не получают!
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30.07.2020 15:22 Ответить
Пример Зеленскому, что если не говорить, а делать,
то Ершик перестает борзеть и начинает оправдываться.
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30.07.2020 15:25 Ответить
Это рыжий дурачек всегда такую ахенею несет....Что за мразь себе моль нашла
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30.07.2020 15:28 Ответить
скажем так - скорее эта мразь ***** нашла и скорее всего ***** лишь марионетка. Попомните мои слова
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30.07.2020 16:37 Ответить
Дурик пойди усы сбрей
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30.07.2020 15:31 Ответить
ну если песков сказал, что это не ихтамнеты, то это точно они.
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30.07.2020 16:13 Ответить
Например:- если кто то идёт по лесу в камуфляже- то может это лесник. А если таких 33 человека? То - лесники? Рыжий всех за идиотов держит, а идиотом его считает все больше людей.
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30.07.2020 16:22 Ответить
Иду я по Беларуси, а в санатории никак не могу попасть - на дверях написано: Без дресскода - камуфляж не пускаем...
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30.07.2020 16:37 Ответить
Песдков
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30.07.2020 16:22 Ответить
Белорусы теперь почувствовали весь тот шквал циничной лжи от рашки, которым она поливает Украину последние 6 лет
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30.07.2020 16:31 Ответить
Россия - незаконное образование, с президентом-******, поддерживающее терроризм по всему миру!
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30.07.2020 16:36 Ответить
И не стыдно макаке (не человек) при седых волосах такую херню нести? Ну ладно раз, два... Но из года в год!
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30.07.2020 17:09 Ответить
Ну этого пучеглазый бойфрэнд может всё время несёт глупость. За это его и держат на этой должности. Каков хозяин, таков и раб
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31.07.2020 20:08 Ответить
 
 