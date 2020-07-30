В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ своеобразно прокомментировал задержание в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее - вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что делали под Минском задержанные.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.
"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.
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где в мире какой-нибудь зашквар - оттуда торчит российская террористическая свинная рожа
Ни сынку...це фантастыка...😃
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16796 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16796
👨🏻✈️⚡️Собеседники из Совбеза сообщают, что местонахождение и персоналии российских наёмников были слиты белорусской стороне одной из групп влиятельных отечественных функционеров. Башни Кремля входят в новую фазу взаимной вражды."
так что в шутке
- что будет если россия нападет на беларусь?
- У лукашенко всего 4 дивизии, если путин нападет, то штумовать москву прийдет 40..
есть доля шутки
Все знают что ты дурачок...
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов! (С)
это агент ЦРУ МИ-6 Правого сектора
и член Лиги сексуальных Реформ
Вот, *****, пооткрывали военторгов,теперь фиг ихтамнета от белоруса отличишь...
Логика у тараканиуса зашибись.
то Ершик перестает борзеть и начинает оправдываться.