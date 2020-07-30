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Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса"

Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как

Покушение на жизнь бывшей пленницы террористов ОРДО Валентины Бучок оформили не как нападение.

Об этом она рассказала "Вільному радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Здесь было очень много полицейских, экспертов, телевидения. Все все видели, однако нашу полицию не пугает ничего. Я очень часто обращалась в полицию, просила дать мне хоть какой-то документ, но мне никто ничего не дал. Недавно я поползла в полицию. Мне на маленькой голубой бумажке написали, что по такому-то номеру мне оформили ту боевую гранату, как будто я позвонила им и в добровольном порядке оформила боеприпас", - рассказывает Бучок.

В материале подчеркивается, что на сайте полиции Донетчины новость об изъятии взрывчатки со двора гражданской жительницы Константиновского района не публиковали.

В полиции "Вільному радіо" пояснили: "Да, это действительно было. Ту гранату нашел ее муж, он сразу позвонил в полицию и сообщил, что он хочет добровольно ее отдать, поэтому следователи оформили добровольную сдачу взрывного устройства".

Валентина Бучок с такой формулировкой не согласна.

"Это прямая ложь. Поскольку муж, когда мне звонил, он мне кричал: "Иди и расскажи как тебе угрожали, когда ты была в плену, иди, говори, кто тебе угрожал. И там была не просто граната, она не лежала, там была "растяжка". Тогда же было телевидение, в котором я говорила, что это "привет из ДНР". Ни о какой добровольной сдаче речь не шла! Это они уже там сами перевирают", - рассказывает женщина.

Читайте также: Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.

покушение (1047) Нацполиция (16560) Бучок Валентина (6)


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Топ комментарии
+34
Патриотам и защитникам от зелемойских - смерть, а ватобыдлоте и сепарью хйловскому - бесплатная учеба, лечение, пенсии, выплаты и обеспечение другими соцблагами за счёт мудрава нарОта
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30.07.2020 14:33 Ответить
+23
А наши военнослужащих которые подорвались на Минах , - Оформили как искателей металлолома.
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30.07.2020 14:33 Ответить
+19
А ви думаєте легко бути мусором?
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 8743
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30.07.2020 14:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Патриотам и защитникам от зелемойских - смерть, а ватобыдлоте и сепарью хйловскому - бесплатная учеба, лечение, пенсии, выплаты и обеспечение другими соцблагами за счёт мудрава нарОта
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30.07.2020 14:33 Ответить
да вся эта сепарская мразь там в полиции и в администрациях ещё с пороха,

хватит бред нести
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30.07.2020 14:41 Ответить
...внимательно прочти вторую строку своего "коммента" - и неуклонно следуй этой инструкции
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30.07.2020 14:43 Ответить
возразить то есть шо ?
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30.07.2020 14:44 Ответить
...все понятно с тобой, пейсатель ...выделю жирным шрифтом слова "внимательно прочти" и постарайся понять написанное
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30.07.2020 14:48 Ответить
гуляй, недоумок
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30.07.2020 14:53 Ответить
...а твой папочка не обидится, что ты меня называешь его ласковым домашним прозвищем, вася?
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30.07.2020 14:54 Ответить
Ну, звичайно, в зеботів у всьому поганому. що робиться зараз, винний Порошенко. Було б смішно, аби не було так огидно.
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30.07.2020 19:01 Ответить
А наши военнослужащих которые подорвались на Минах , - Оформили как искателей металлолома.
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30.07.2020 14:33 Ответить
зе дно
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30.07.2020 14:34 Ответить
Вот же ж капризная.
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30.07.2020 14:35 Ответить
Лучше, когда все сами сдадут гранаты. Опасная вещь дома.
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30.07.2020 14:36 Ответить
...лучше следи за своим попугаем, вася...
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 4337
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30.07.2020 14:42 Ответить
А ви думаєте легко бути мусором?
Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса" - Цензор.НЕТ 8743
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30.07.2020 14:36 Ответить
Уже вижу, как следователи ГБР подскакивают с кресел и бегут расследовать сговор о сокрытии уголовного преступления полицейскими донетчины.
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30.07.2020 14:41 Ответить
диверсия полицейских против государства Украина
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30.07.2020 14:43 Ответить
кому надо заниматься такими мелочами??
Это же не зааз поцЗедента по делу Шеремета
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30.07.2020 14:47 Ответить
Жил в Константиновке несколько лет и могу сказать вам, друзья, что ваты там как говна. В 14-ом полиция перешла под сепаров, а теперь те самые презервативы служат в ,, обновленной" полиции Украины.
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30.07.2020 15:08 Ответить
Так уже маємо прогрес.
При ***** сама б пішла по статті 263-й КК за незаконне поводження зі зброєю.
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30.07.2020 15:09 Ответить
тебе мати рожала стоячи?
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30.07.2020 15:35 Ответить
Рюкзаковская полиция во всей красе.
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30.07.2020 16:21 Ответить
підараси
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30.07.2020 17:11 Ответить
Авакова і Ко потрібно каструвати!!!
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30.07.2020 18:13 Ответить
мусора - не люди.. при Зеле-Ссыкливом правовой беспредел расцвёл буйным цветом, то ли ещё будет..(
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30.07.2020 23:20 Ответить
 
 