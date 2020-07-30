Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса"

Покушение на жизнь бывшей пленницы террористов ОРДО Валентины Бучок оформили не как нападение.

Об этом она рассказала "Вільному радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Здесь было очень много полицейских, экспертов, телевидения. Все все видели, однако нашу полицию не пугает ничего. Я очень часто обращалась в полицию, просила дать мне хоть какой-то документ, но мне никто ничего не дал. Недавно я поползла в полицию. Мне на маленькой голубой бумажке написали, что по такому-то номеру мне оформили ту боевую гранату, как будто я позвонила им и в добровольном порядке оформила боеприпас", - рассказывает Бучок.

В материале подчеркивается, что на сайте полиции Донетчины новость об изъятии взрывчатки со двора гражданской жительницы Константиновского района не публиковали.

В полиции "Вільному радіо" пояснили: "Да, это действительно было. Ту гранату нашел ее муж, он сразу позвонил в полицию и сообщил, что он хочет добровольно ее отдать, поэтому следователи оформили добровольную сдачу взрывного устройства".

Валентина Бучок с такой формулировкой не согласна.

"Это прямая ложь. Поскольку муж, когда мне звонил, он мне кричал: "Иди и расскажи как тебе угрожали, когда ты была в плену, иди, говори, кто тебе угрожал. И там была не просто граната, она не лежала, там была "растяжка". Тогда же было телевидение, в котором я говорила, что это "привет из ДНР". Ни о какой добровольной сдаче речь не шла! Это они уже там сами перевирают", - рассказывает женщина.

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Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.