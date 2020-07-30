Беларусь просит проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине, - посольство
МИД Беларуси проинформировал о ситуации вокруг задержания на территории республики российских боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
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интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
🤔
и вот уже Белорусия официально просит проверить баньдюков на состояние в "Миротворце"..
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Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
Водночас, по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників, а на основній транзитній магістралі країни М1 війська встановлюють намети. Про це повідомляє Telegram-канал https://t.me/nexta_live/4836 NEXTA Live в середу, 29 липня.
"Навіщо це і на який термін - поки невідомо", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом однієї з помічених колон стала військова частина 5448, розташована в білоруській столиці.
А ще доцільно молитися за сприятливу погоду. І в Україні, і на теренах Білорусі, поспіль.
За тривалі дощі на лінії розмежування (на потенційних напрямках наступу важкої техніки ворога) і за сприятливу (?) для збереження хоч-би якої незалежності Білорусі.
Ще з часів Кримської війни (1853-1856), коли унаслідок невдалого прогнозу загинуло декілька військових кораблів англійців, - цей, звичний для нас усіх, чинник подекуди здатен постати на сторінках історії визначним/вирішальним...