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Новости Агрессия России против Украины
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Беларусь просит проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине, - посольство

Беларусь просит проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине, - посольство

МИД Беларуси проинформировал о ситуации вокруг задержания на территории республики российских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Читайте: Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Украине о нападении на синагогу в Мариуполе: Надеемся на быстрое и тщательное расследование

Автор: 

Беларусь (7921) боевик (16779) посольство (1085) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+21
а наша сторона не зацікавлена отримати терористів і відправити їх під суд ?
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30.07.2020 15:32 Ответить
+10
опять у преЗЕдента обморок случиться)))
интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
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30.07.2020 15:37 Ответить
+9
потому что расстреливает без суда только "руссобыдло"
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30.07.2020 15:43 Ответить
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а наша сторона не зацікавлена отримати терористів і відправити їх під суд ?
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30.07.2020 15:32 Ответить
СБУ уже засуетилось!..
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30.07.2020 16:07 Ответить
Ваша кацапская сторона?
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30.07.2020 16:09 Ответить
Напэуна яна на самой справе "кацапскi бок" прадстауляе. Таму, што мiнiстэрства замежных спрау Украiны, СБУ ужо дауно патрабавалi выдаць.
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30.07.2020 17:12 Ответить
Чому ж. Раніше писали, що готують запит на екстрадицію.
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30.07.2020 16:12 Ответить
та сторона зацікавлена, щоб наша їх звідти забрала і обміняла на таксистів іще якихось злодюжок, нафіг нікому не потрібних
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30.07.2020 16:15 Ответить
Пані Ксеню, якби в Україні був Президент, а не пре- резидент російської гебні то давно би направив запит на покидьків
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30.07.2020 16:25 Ответить
Если Зе не захочет ссориться с ******, то очевидно будет заявление типа "у нас нет подтверждения участия этих людей в конфликте на Донбассе" (а "Миоротворец" это типа частная контора, которая публикует не пойми что, вон типа до этого Ленку оклеветали, которая конечно же не сливала данные о продвижении ВСУ......так что мол то что они на их сайте нифига не значит)
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30.07.2020 17:16 Ответить
опять у преЗЕдента обморок случиться)))
интересно кому он может поручить это проверить?
(а какой бы классный был обменный фонд...и не на таксистов-продавцов, а на настоящих наших военнопленных по 5 лет там страдающих)
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30.07.2020 15:37 Ответить
Теперь лука поторгуется, откроет свое газовое отверстие и пропросить вдуть как можно больше и за самую низкую цену....
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30.07.2020 15:40 Ответить
Це що,у Лукашенка теж працюють в силових структурах і начальники і підлеглі в кремлівських лампасах і з потретом Х..ула...(як і у нас перед вторгненням кремлівських фашистів ,і вони ще нікуди й не ділись ) уже мабудь,медальки наклепали за взяття Білорусі....мабудь Лукашенко вирішили обставити як сирійця та його батька....хіба можна довіряти чечено-кремлівський мафії...?
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30.07.2020 15:40 Ответить
Почему это руссобыдло не расстреляли !
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30.07.2020 15:40 Ответить
потому что расстреливает без суда только "руссобыдло"
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30.07.2020 15:43 Ответить
руссобидло не повинно навіть држити до суда, сам факт приналежності до руссобидла, це вирок
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30.07.2020 16:17 Ответить
Спектакль, шоб Тарганчика підтримати на виборах??
🤔
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30.07.2020 15:42 Ответить
В Беларуси боевиков посадят, в Украине их отпустят.
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30.07.2020 15:43 Ответить
помнится, как немецкие влиятельные депитуты требовали от Украины закрыть "Миротворец", но были вежливо посланы в Arsch..
и вот уже Белорусия официально просит проверить баньдюков на состояние в "Миротворце"..
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30.07.2020 15:43 Ответить
Прям так и просила: "в Миротворце"?
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30.07.2020 15:56 Ответить
Миротворец к делу не пришьешь, нужны открытые дела, а их нет.
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30.07.2020 15:58 Ответить
Вы в этом уверены?Ведутся ДОР (дела оперативной разработки), в их рамках проводится документирование проивоправной деятельности. По многим ВУД, внесены в ЕРДР.
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30.07.2020 16:06 Ответить
Навряд наші передадуть матеріали оперативної розробки білорусам, це заборонено. А легалізація через суд займе багато часу.
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30.07.2020 16:08 Ответить
Щоб в случае чего зели не пришлось извиняца перед рамзанкой дыровым?
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30.07.2020 15:44 Ответить
Пусть каждый забирает своих. Нам чужого не надо.
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30.07.2020 15:45 Ответить
Білорусь стала терористичним хабом.
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30.07.2020 15:59 Ответить
Видимо они тоже так думали.
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30.07.2020 17:36 Ответить
пясков уже сказал - шо много на цапии белорусов мужчин - так шо будет обмен - цапия как всегда захватить заложников
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30.07.2020 15:48 Ответить
Хто би сумнівався, буде купа білоруських шпигунів.
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30.07.2020 16:31 Ответить
Для "української" влади, злочини "вагнеровців" були "не системними". Можна відпустити.
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30.07.2020 15:54 Ответить
Непонятные тплодвижени бацка, или по нарошке продолжает спекиакль, или действительно копает до истины, может ему пообещали безопасность, в т.ч, Евросоюз, не понятно.
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30.07.2020 15:55 Ответить
Чем они непонятны ? Бацька не хочет становиться вассалом путлера в "союзном государстве", потому побил с ним горшки. На что путлер среагировал рефлекторно - решил немного покачать Беларус перед выборами Бацьки. Так что теперь пропаганда в мордоре рассказывает про правильный беларусский Майдан, а про неправильный Хабаровский - молчит.
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30.07.2020 16:29 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSX33dkoUHKoatt0i0OV_Wdcp7tYE811d1zyCjXG-Ccg2SBVVeHr6XESLwt-o4JusM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 15:59 Ответить
У Білорусі, на вулицях Мінська їздять колони військової техніки з солдатами.
Водночас, по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників, а на основній транзитній магістралі країни М1 війська встановлюють намети. Про це повідомляє Telegram-канал https://t.me/nexta_live/4836 NEXTA Live в середу, 29 липня.
"Навіщо це і на який термін - поки невідомо", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом однієї з помічених колон стала військова частина 5448, розташована в білоруській столиці.
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30.07.2020 18:31 Ответить
а нафіга.а іхтамнет..
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30.07.2020 16:01 Ответить
дык они не системно воевали,,,(Хомчак)
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30.07.2020 16:01 Ответить
Не віддадуть. Просто лякають кацапів, що хочуть переправити до нас.
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30.07.2020 16:05 Ответить
Лукашенко на сегодня действующий президент республики Беларусь. Его спецы задержали боевиков Новоотсосии, что незаконно проникли в ЕГО государство! Уже один этот поступок, достоин уважения, как минимум для Украины, уже тем, что сама Украина позволила свершить подобным подрывные действия Гиркиным на своей земле! Он сделал свою работу, как не сделал в свое время свою работу Турчинов!
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30.07.2020 16:06 Ответить
Некорректное сравнение. Корректное такое: У Бацьки дефицит бюджета и он согласился продаться мордору за 15 лярдов зеленых, из-за чего против него вышла реальная оппозиция, которую расстреляли, а Бацька сбежал к путлеру. После чего в Беларусь зашли несколко сотен ихтамнетов и местные сепары захотели присоединения к мордору. Армия разграблена но лидер оппозиции должен "сделать свою работу" на территории, где местная вата поддерживает орков, и сделать ее против ГРАДов, БУКов и танков мордора. Так будет ближе к реальности.
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30.07.2020 16:23 Ответить
Хто з силовиків виконував накази Турчинова? Може адмірал Березовський?Майже всі сов'єцькі генерали зрадили Україні.
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30.07.2020 16:37 Ответить
Цензор, "Білорусь" - це по москальськи! https://www.belarus.by/ru/ Сами беларуси просять писать їх країну через А
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30.07.2020 16:10 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA/100004657351223?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYzNzQxOTY2Mzk1M18xMDE1ODYzNzQ5MzA1ODk1Mw%3D%3D Дмитрий Безрук

А ще доцільно молитися за сприятливу погоду. І в Україні, і на теренах Білорусі, поспіль.
За тривалі дощі на лінії розмежування (на потенційних напрямках наступу важкої техніки ворога) і за сприятливу (?) для збереження хоч-би якої незалежності Білорусі.
Ще з часів Кримської війни (1853-1856), коли унаслідок невдалого прогнозу загинуло декілька військових кораблів англійців, - цей, звичний для нас усіх, чинник подекуди здатен постати на сторінках історії визначним/вирішальним...
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30.07.2020 16:20 Ответить
https://news.tut.by/economics/694759.html Вопросы про "боевиков" для подумать...
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30.07.2020 16:21 Ответить
Ну да, ну да, в Судан они летели через Беларусь. И надо же какое совпадение - аккурат перед выборами в Беларуси.
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30.07.2020 16:25 Ответить
Білорусь просить перевірити причетність затриманих бойовиків до скоєння злочинів в Україні, - посольство - Цензор.НЕТ 3888
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30.07.2020 16:30 Ответить
 
 