С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №641, с 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И, фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать приложение "Дій вдома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем, правительство оставило за собой право в случае необходимости возобновить эту норму, если будут риски относительно распространения коронавируса на этих направлениях", - рассказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, постановление №641 уже принято и опубликовано, но вступает в силу с 1 августа. Также он добавил, что в документе расширен перечень лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, и которым не нужен страховой полис, что касается категории иностранных граждан.

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Демченко указал, что Министерство здравоохранения Украины продолжит формировать список стран, разбивая их на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис, независимо от страны происхождения и того, находится она в "зеленой" или "красной" зоне.

"Однако есть исключения - это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. И дополнено, что страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", - отметил спикер.

Демченко также подчеркнул, что самоизоляции, согласно постановлению, не подлежат военнослужащие стран НАТО, которые следуют на учения в Украину.

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