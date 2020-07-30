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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба

С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №641, с 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И, фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать приложение "Дій вдома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем, правительство оставило за собой право в случае необходимости возобновить эту норму, если будут риски относительно распространения коронавируса на этих направлениях", - рассказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, постановление №641 уже принято и опубликовано, но вступает в силу с 1 августа. Также он добавил, что в документе расширен перечень лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, и которым не нужен страховой полис, что касается категории иностранных граждан.

Также читайте: Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба

Демченко указал, что Министерство здравоохранения Украины продолжит формировать список стран, разбивая их на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис, независимо от страны происхождения и того, находится она в "зеленой" или "красной" зоне.

"Однако есть исключения - это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. И дополнено, что страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", - отметил спикер.

Демченко также подчеркнул, что самоизоляции, согласно постановлению, не подлежат военнослужащие стран НАТО, которые следуют на учения в Украину.

Читайте также: Словакия и Молдова с сегодняшнего дня возобновили работу пунктов пропуска с Украиной, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6580) Демченко Андрей (298) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+8
А хто контролює епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО? Чим керувався МОЗ коли віддавав цей наказ7
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30.07.2020 15:45 Ответить
+6
а нахер они тут нужны?
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30.07.2020 15:41 Ответить
+5
Ну там же "нет" короновируса, они же с озонового РАЯ едут
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30.07.2020 15:40 Ответить
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Зачем? Что за бред? Зелю на кол!
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30.07.2020 15:40 Ответить
Ну там же "нет" короновируса, они же с озонового РАЯ едут
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30.07.2020 15:40 Ответить
...no comment...
С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9951
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30.07.2020 15:41 Ответить
Єму кора досталась от корабєльной сосни.
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30.07.2020 15:46 Ответить
а нахер они тут нужны?
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30.07.2020 15:41 Ответить
ИДИОТЫ
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30.07.2020 15:43 Ответить
Все думаю - ИДИОТ или Враг. Скорее всего - ВРАГ
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30.07.2020 15:44 Ответить
Да до первых еще не дотягивают.
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30.07.2020 16:01 Ответить
Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
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30.07.2020 15:56 Ответить
С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9106

Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
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30.07.2020 16:02 Ответить
СТЕПАШКУ И ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
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30.07.2020 16:04 Ответить
А хто контролює епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО? Чим керувався МОЗ коли віддавав цей наказ7
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30.07.2020 15:45 Ответить
У них фактически нет границы с добрым соседом.
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30.07.2020 16:00 Ответить
Идиоты...должна быть не самоизоляция, а принудительная изоляция в карантине и осмотра врачами СБУ
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30.07.2020 15:45 Ответить
А где планируете взять столько врачей и столько койко мест ? Опять же еда за чей счёт
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30.07.2020 15:46 Ответить
1.Перловая крупа и комбижир (для простых советских людей) вполне достаточно можно и за счет государства, но лучше за счет лугандонов по цене элитного ресторана...
2.Казарма, матрацы в полосочку, простыни белого цвета, ватная подушка (ватная это принципиально, никакого пуха, советский человек должен спать только на вате)..согласно п.1
3.Услуги врача и санитарная обработка по принципу медвытревителя СССР
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30.07.2020 15:53 Ответить
Із 1 серпня скасовується самоізоляція для громадян, які в'їжджають з окупованих територій, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2819
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30.07.2020 16:18 Ответить
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30.07.2020 16:20 Ответить
Ну такое , пусть хоть экспресс тест делают
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30.07.2020 15:45 Ответить
Ну все правильно.
Украина в "красной зоне" - очаг распространения вируса.
Это не МЫ должны защищаться, это ОТ НАС должны защищаться!
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30.07.2020 15:47 Ответить
Все верно, карантин закончился, зачем же наших людей, выезжающих на подконтрольную территорию с неподконтрольной мариновать по чем зря!!!!
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30.07.2020 16:24 Ответить
Ну шо, Зебіли та гламурні Зебілочки! Можете забути про відпочинок та шопінг у Європі. Замість Італії та Франції покіздуєте у Сургут загорати та шопитись.
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30.07.2020 16:26 Ответить
Страна бьет рекорды по заболеваемости.. а у нас все открывается и отменяется. просто нет слов ( кроме определенных)
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30.07.2020 17:33 Ответить
 
 