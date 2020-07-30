С 1 августа отменяется самоизоляция для граждан, въезжающих с оккупированных территорий, - Госпогранслужба
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №641, с 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И, фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать приложение "Дій вдома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем, правительство оставило за собой право в случае необходимости возобновить эту норму, если будут риски относительно распространения коронавируса на этих направлениях", - рассказал Демченко.
По словам спикера Госпогранслужбы, постановление №641 уже принято и опубликовано, но вступает в силу с 1 августа. Также он добавил, что в документе расширен перечень лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, и которым не нужен страховой полис, что касается категории иностранных граждан.
Демченко указал, что Министерство здравоохранения Украины продолжит формировать список стран, разбивая их на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис, независимо от страны происхождения и того, находится она в "зеленой" или "красной" зоне.
"Однако есть исключения - это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. И дополнено, что страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", - отметил спикер.
Демченко также подчеркнул, что самоизоляции, согласно постановлению, не подлежат военнослужащие стран НАТО, которые следуют на учения в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
2.Казарма, матрацы в полосочку, простыни белого цвета, ватная подушка (ватная это принципиально, никакого пуха, советский человек должен спать только на вате)..согласно п.1
3.Услуги врача и санитарная обработка по принципу медвытревителя СССР
Украина в "красной зоне" - очаг распространения вируса.
Это не МЫ должны защищаться, это ОТ НАС должны защищаться!