РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11748 посетителей онлайн
Новости
3 412 106

Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского

Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освободил второго президента Украины Леонида Кучму от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Зеленского №424/2020-рп.

"Уполномочить Президента Украины в 1991 - 1994 годах Кравчука представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сообщает в распоряжении.

Отмечается, что Кравчук будет осуществляет деятельность, предусмотренную этим Распоряжением, на общественных началах.

Сегодня стало известно, что Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, ранее Кравчук сообщил, что сегодня, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Ранее стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте также: Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского - Цензор.НЕТ 9279
показать весь комментарий
30.07.2020 15:52 Ответить
+16
Подтянули для сдачи Украины ПЕНСИОНЕРА
показать весь комментарий
30.07.2020 15:51 Ответить
+15
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
без оплаты, в порядке общественной нагрузки или самодеятельности

или я ничего не понимаю или нелох таки пытается опустить нашу делегацию до уровня "собрание жильцов"
показать весь комментарий
30.07.2020 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Какая на хрен общественное начало!! Кравчук и так на гос. обеспечении!! какого хрена ему ещё платить!! Медведчук с путиным и так его проплачивают!! Что ему не хватает ещё на одну хатынку в Швейцарии???
показать весь комментарий
30.07.2020 18:31 Ответить
Какая на хрен общественное начало!! Кравчук и так на гос. обеспечении!! какого хрена ему ещё платить!! Медведчук с путиным и так его проплачивают!! Что ему не хватает ещё на одну хатынку в Швейцарии???
показать весь комментарий
30.07.2020 18:32 Ответить
Капитулянт-маразматик вернулся!
показать весь комментарий
30.07.2020 19:27 Ответить
И у вас в нормандских залах
На общественных началах,
Если только захотите,
Будет старый 3.14дарас...
показать весь комментарий
30.07.2020 23:36 Ответить
Какой спрос с 86 летнего общественника? Только таскать его как ширму. Ещё бы Ющенко пригласил... Что с таких возьмёшь?
показать весь комментарий
31.07.2020 13:40 Ответить
Это назначение говорит что у Зеленского абсолютно нет мозгов и кадровой политики. Ду..к кого ты назначаешь? 86-летний пенсионер курам насмех. Жаль конечно Украину- пока там 5-10 поколений не поменяются толку не будет.
показать весь комментарий
01.08.2020 02:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 