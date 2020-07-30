Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский освободил второго президента Украины Леонида Кучму от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Зеленского №424/2020-рп.
"Уполномочить Президента Украины в 1991 - 1994 годах Кравчука представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сообщает в распоряжении.
Отмечается, что Кравчук будет осуществляет деятельность, предусмотренную этим Распоряжением, на общественных началах.
Сегодня стало известно, что Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Напомним, ранее Кравчук сообщил, что сегодня, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Ранее стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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