Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освободил второго президента Украины Леонида Кучму от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Зеленского №424/2020-рп.

"Уполномочить Президента Украины в 1991 - 1994 годах Кравчука представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сообщает в распоряжении.

Отмечается, что Кравчук будет осуществляет деятельность, предусмотренную этим Распоряжением, на общественных началах.

Сегодня стало известно, что Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, ранее Кравчук сообщил, что сегодня, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Ранее стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте также: Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции