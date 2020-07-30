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Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней

Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней

Суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в убийстве одного из напавших на него мужчин.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела о моей обороне от нападения до 11 августа. При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского, а адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам", - написал активист.

Он добавил, что решение суда лишает его права на обжалование сообщения о подозрении.

В свою очередь адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что обвинение просило суд дать защите 10 дней для ознакомления с 11 томами.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней 01

Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней 02

суд (25140) Стерненко Сергей (403) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+6
Треба визнати документи такими, що не відповідають законам і нормативним документам в частині їх оформлення. І нехай переписують усі документи.
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30.07.2020 16:37 Ответить
+3
Том в день і що тут такого? В принципі, перефоткати усю справу (11 томів) можно за день і спокійно собі вивчай. А так, 3-4 тома в день, це на расслабоні...
Я одне не зрозумів: " При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского" Це ще що за дурня? А чому вони на російській мові?
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30.07.2020 16:32 Ответить
+3
Йдеться про "документи". Тобто вся справа Стерненка в Одесі велася російською мовою.
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30.07.2020 16:43 Ответить
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Том в день і що тут такого? В принципі, перефоткати усю справу (11 томів) можно за день і спокійно собі вивчай. А так, 3-4 тома в день, це на расслабоні...
Я одне не зрозумів: " При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского" Це ще що за дурня? А чому вони на російській мові?
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30.07.2020 16:32 Ответить
Треба визнати документи такими, що не відповідають законам і нормативним документам в частині їх оформлення. І нехай переписують усі документи.
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30.07.2020 16:37 Ответить
Мене цікавить як подібне взагалі могло відбутись? Може мова йде про якісь окремі покази російськомовного свідка? Я сподіваюсь там не процесуальні документи на "кацапськом наречии"?
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30.07.2020 16:39 Ответить
Йдеться про "документи". Тобто вся справа Стерненка в Одесі велася російською мовою.
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30.07.2020 16:43 Ответить
В смислі? Вони ох.їли там, у своїй Одесі? Чому начальник Облглавка ще не звільнений? Йому інструкція із діловодства не обов'язкова?
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30.07.2020 16:45 Ответить
- В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами». (с)
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30.07.2020 16:57 Ответить
Вспомните Тимошенко - Один к одному.Всё быдло Януковича осталось у власти.Никто с ним не боролся 10 лет.
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30.07.2020 21:58 Ответить
скажіть будь ласка, коли ви пишете оце: "Том в день і що тут такого?", то в вашому уявленні том, це скільки сторінок документів? чи всі томи, на вашу думку, мають однакову кількість сторінок?
про все інше - "перефоткати за день", "спокійно вивчай", я й не питатиму оскільки розумію, що ви не працювали з матеріалами кримінальної справи, не розглядали їх на відповідність нормам КПК та не готували заперечення.
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30.07.2020 16:48 Ответить
Чому у моєму уявленні? Є правила діловодства, є інструкція. Не більше 250 аркушів. Том може бути менше (якщо останній, або там окремі документи, для прикладу матеріали ревізії), але не більший. Я щодня із ними працюю. Тому для мене загадка, що заважає вам сфоткати усю справу, роздрукувати свій примірник і спокійно вивчати? Які ще заперечення? На матеріали кримінального провадження? Тепер я бачу, що ви ніколи із ними не працювали...
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30.07.2020 16:56 Ответить
"Є правила діловодства, є інструкція. Не більше 250 аркушів."
знайшов, ознайомився. ви праві.
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30.07.2020 19:28 Ответить
знайшов, ознайомився. ви праві... ви так це написали, ніби то бувають випадки коли я не прав?

Шуткую. Ви мабуть цивіліст? Тоді це багато чого пояснює. Ознайомитись із 10 томами, це дрібниця. Вивчати кожен окремий аркуш, не обов'язково в кабінеті у слідчого. Крім того, фотографування справи є страховкою на майбутнє, та й мати повний електронний варіант під рукою, значно зручніше ніж тягати томи копій.
Єдине важливе питання, на яке я не почув відповіді - це переклад із російської!?
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31.07.2020 09:35 Ответить
Тоді це геморой. Мало хто знає, але переклад за рахунок держави у нам можуть дозволити собі тільки "Київські правоохоронці", решта слідчих перекладають завжди за власну зарплату, а оскільки вони не мають великого бажання витрачати власну мізерну зарплату, то із цим будуть проблеми.
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31.07.2020 09:48 Ответить
Хоча, російська це найменша проблема. Мав у практиці випадок із японською... ото геморой. Коли клієнт, японець, погано володіючий англійською спілкується із перекладачем, а того перекладає з англійської ще один...
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31.07.2020 09:50 Ответить
А как самозабвенно он топил против "барыги"!!!
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30.07.2020 16:44 Ответить
цирк, такой цирк.
Если бы хотели порешать, то уже бы давно всё утрясли через шмарклю
Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 2544 Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 4511Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 594Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів - Цензор.НЕТ 3118
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30.07.2020 16:50 Ответить
Хорошая информация для поклонников этого "борца с коррупцией"
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30.07.2020 17:03 Ответить
зеленский подонок
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30.07.2020 19:25 Ответить
Убил киллера-ФСБшника, а менты 11 томов насочиняли. Авакова на палю.
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30.07.2020 19:44 Ответить
Русскоговорящий Стерненко просит перевести документы на мову))))) Кино и немцы...

А потом скажет. що по украински не понімайт...

В январе 2014 года еще никому неизвестный Сергей Стерненко просил ведущую телеканала перейти на русский язык, чтобы ему было удобнее говорить.

Об этом свидетельствует забытое видео. В нем Стерненко связался со студией «5 канала» по телефону, чтобы рассказать о марше одесситов в рамках Евромайдана 26 января 2014 года.


Однако Сергей сподобился сказать на государственном языке только одно предложение, после чего попросил ведущую «5 канала» перейти на русский язык.
- Да-да, мне было бы удобнее говорить на русском языке, - заявил Стерненко. https://youtu.be/lgmxJMNcBIk
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30.07.2020 22:04 Ответить
Як документація закордонною мокшанською говіркою може взагалі розглядатися в українському суді ?
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30.07.2020 22:36 Ответить
в процессе Стерненко нет места законности. это грязный спектакль венедиктовой с наперёд запрограмированным обвинительным заключением. и да, нынешняя верхушка правоохранительных органов преступна и коррумпирована
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31.07.2020 07:52 Ответить
 
 