Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней
Суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в убийстве одного из напавших на него мужчин.
Об этом Стерненко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела о моей обороне от нападения до 11 августа. При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского, а адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам", - написал активист.
Он добавил, что решение суда лишает его права на обжалование сообщения о подозрении.
В свою очередь адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что обвинение просило суд дать защите 10 дней для ознакомления с 11 томами.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Я одне не зрозумів: " При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского" Це ще що за дурня? А чому вони на російській мові?
про все інше - "перефоткати за день", "спокійно вивчай", я й не питатиму оскільки розумію, що ви не працювали з матеріалами кримінальної справи, не розглядали їх на відповідність нормам КПК та не готували заперечення.
знайшов, ознайомився. ви праві.
Шуткую. Ви мабуть цивіліст? Тоді це багато чого пояснює. Ознайомитись із 10 томами, це дрібниця. Вивчати кожен окремий аркуш, не обов'язково в кабінеті у слідчого. Крім того, фотографування справи є страховкою на майбутнє, та й мати повний електронний варіант під рукою, значно зручніше ніж тягати томи копій.
Єдине важливе питання, на яке я не почув відповіді - це переклад із російської!?
Если бы хотели порешать, то уже бы давно всё утрясли через шмарклю
А потом скажет. що по украински не понімайт...
В январе 2014 года еще никому неизвестный Сергей Стерненко просил ведущую телеканала перейти на русский язык, чтобы ему было удобнее говорить.
Об этом свидетельствует забытое видео. В нем Стерненко связался со студией «5 канала» по телефону, чтобы рассказать о марше одесситов в рамках Евромайдана 26 января 2014 года.
Однако Сергей сподобился сказать на государственном языке только одно предложение, после чего попросил ведущую «5 канала» перейти на русский язык.
- Да-да, мне было бы удобнее говорить на русском языке, - заявил Стерненко. https://youtu.be/lgmxJMNcBIk