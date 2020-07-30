Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней

Суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в убийстве одного из напавших на него мужчин.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела о моей обороне от нападения до 11 августа. При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского, а адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам", - написал активист.



Он добавил, что решение суда лишает его права на обжалование сообщения о подозрении.

В свою очередь адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что обвинение просило суд дать защите 10 дней для ознакомления с 11 томами.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.