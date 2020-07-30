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Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает

Подозреваемый в создании

Подозреваемый в создании террористической организации Андрей Кунавин, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России, утверждает, что был на самом деле разведчиком СБУ. Прокуратура это отрицает.

Об этом Кунавин заявил журналистам после заседания Киевского апелляционного суда, оставившего его под стражей, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно сфабрикованное дело", - утверждает Кунавин.

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности опубликованные СБУ записи, он сказал: "Я действительно принимал участие как доброволец со стороны СБУ. Я СБУ предоставил конкретные фамилии, с кем я коммуницировал. Были подписаны документы о сотрудничестве с СБУ. Из-за того, что есть конфликт между нынешней властью и той, которая была при Василии Грицаке, одни - полезли в кусты, а другим нужны сфабрикованные дела".

Кунавин утверждает, что на основании обнародованных СБУ записей разговоров его нельзя обвинить в передаче информации из Украины заграничным спецслужбам.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Расшифровка разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ. АУДИО

"Были определенные действия со стороны СБ Украины, которые я выполнял, моменты, которые были связаны с разведдеятельностью, но это было направлено исключительно на передачу информации оттуда к нам в Украину. За которую получали люди генеральские звания и повышения по работе", - добавил Кунавин.

Он рассказал, что до вручения ему подозрения работал коммерческим директором в угольной компании, которая поставляла уголь с территории Польши на территорию Украины. "Не было никаких действий с оккупированными территориями и со стороной агрессора", - добавил он.

Кунавин говорит, что не хочет, чтобы его по обмену выдали в Россию.

"Какие списки обмена. Не хочу я, категорически против. Я патриот Украины, и в никакие списки по обмену не хочу", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat. ФОТО

Прокурор отдела Офиса генерального прокурора Александр Банник отрицает сотрудничество Кунавина с СБУ, ссылаясь на информацию самой спецслужбы.

"Заместителем Службы безопасности Украины дан ответ, согласно которому любое участие в проведении любых разведывательных или контрразведывательных мероприятий или негласных следственных поисковых действий это лицо не принимало", - сказал Банник.

Напомним, 7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. 9 июля суд в Киеве арестовал мужчину на два месяца. Цензор.НЕТ публиковал расшифровку разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ.

По мнению журналистов-расследователей Bellingcat, Кунавин может стать ключевым свидетелем по делу о сбитом россиянами над Донбассом самолете рейса МН17.

30 июля суд отклонил апелляцию Кунавина на арест, оставив его под стражей.

Автор: 

СБУ (20038) суд (25140) Кунавин (5)


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Топ комментарии
+11
а что говорит СБУ в перерывах между сносом ларьков которые не понравились аре хамии?
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30.07.2020 16:35 Ответить
+8
...лийтинанту бакланову интереснее, что делается в его испанской фирме
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30.07.2020 16:38 Ответить
+6
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7248
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30.07.2020 16:42 Ответить
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а что говорит СБУ в перерывах между сносом ларьков которые не понравились аре хамии?
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30.07.2020 16:35 Ответить
...лийтинанту бакланову интереснее, что делается в его испанской фирме
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30.07.2020 16:38 Ответить
да бакланов такой же спец как васька грицак - тока тырить мастер
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30.07.2020 17:11 Ответить
А ви запропонуйте його видати у РФ, в обмін на полонених. Ось тоді, ми по його реакції і побачимо ким він був. Сєпаром, чи нашим розвідником
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30.07.2020 16:36 Ответить
а что это докажет? конечно какцапы захотят побеседовать с челом, который в их кулуарах вёл подрывную деятельность (если вёл, конечно)
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30.07.2020 17:13 Ответить
Чи забажає "розвідник", бути поміняним
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30.07.2020 17:14 Ответить
о боже, ты построил такую талантливую многоходовку... ипать ты гений частного ссыска
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30.07.2020 17:19 Ответить
ні, адвокат з криміналу. Розшук не моя робота, я працюю по його результатам
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30.07.2020 17:20 Ответить
Не дочитав Серж? "
Кунавин говорит, что не хочет, чтобы его по обмену выдали в Россию.
"Какие списки обмена. Не хочу я, категорически против. Я патриот Украины, и в никакие списки по обмену не хочу", - сказал он. Источник: https://censor.net/n3211040
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30.07.2020 17:34 Ответить
Так, не дочитав. Тоді нехай його захисник пише заяву і реєструють злочин по працівникам СБУ, а ДБР, нехай розбирається хто він і де був. Може на поліграф піти, для вагомості його тверджень.
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30.07.2020 17:36 Ответить
дивна ситуація коли агент змушений себе виказувати на всю країну.
Хоча може це все чьос але якщо ні - це буде удар по спецслужбах
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31.07.2020 00:24 Ответить
читаем по диагонали ? он вроде ясно сказал - какие списки обмена я категорически против я патриот Украины и в никакие списки не хочу.
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30.07.2020 17:34 Ответить
Не бачив. Якщо проти, тоді потрібно розбиратись. Най йде на поліграф.
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30.07.2020 17:35 Ответить
Ба! Да это же герой!
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30.07.2020 16:39 Ответить
...ни разу не палится, штирлиц
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7512
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30.07.2020 16:39 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/7/a/8/3/7a83d0c34247086540d85ec2423f34eb/original.jpgПодозреваемый в создании террористической организации Андрей Кунавин, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России, утверждает, что был на самом деле разведчиком СБУ. Источник: https://censor.net/n3211040
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А ще його справжнє прізвище Штірліц
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30.07.2020 16:40 Ответить
Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает - Цензор.НЕТ 7248
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30.07.2020 16:42 Ответить
А как ГПу посвящена в работу СБУ? Особенно с агентами. Превратили страну в БАЛАГАН
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30.07.2020 16:42 Ответить
Що в цій державі твориться? Як ми ще існуємо взагалі,зрадники одні в спецслужбах!
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30.07.2020 16:50 Ответить
назовите мне хоть одни населённый пункт на Донбассе, где СБУшники защищали Украину ... ну, хоть так как менты Горловского горуправления! я таких не знаю: маски-шоу при отжиме бизнеса, убийства баченков и прочие фэйки - вот это почерк СБУ!
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30.07.2020 17:10 Ответить
А шо там бубочка сегодня про бомбардировщики и бомбометания отмочил? Краем уха слышал...
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30.07.2020 17:15 Ответить
ФСБ нас рассудит!?)
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30.07.2020 17:21 Ответить
Бубочка тоже был штирлицом в тылу Московии, а Баканов был у него связным.
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30.07.2020 18:29 Ответить
Спалился очкарик - СБУ не имеет развед органові.
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30.07.2020 18:44 Ответить
Опять Грицаком завоняло , как и в деле переводчика Гройсмана.
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30.07.2020 20:33 Ответить
бардак, одно дело бабченко и "расстрельный" список 48 журналистов чего стоит.
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31.07.2020 01:06 Ответить
 
 