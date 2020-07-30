Подозреваемый в создании "разведуправления "ДНР" Кунавин говорит, что был разведчиком СБУ, прокуратура отрицает

Подозреваемый в создании террористической организации Андрей Кунавин, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России, утверждает, что был на самом деле разведчиком СБУ. Прокуратура это отрицает.

Об этом Кунавин заявил журналистам после заседания Киевского апелляционного суда, оставившего его под стражей, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно сфабрикованное дело", - утверждает Кунавин.

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности опубликованные СБУ записи, он сказал: "Я действительно принимал участие как доброволец со стороны СБУ. Я СБУ предоставил конкретные фамилии, с кем я коммуницировал. Были подписаны документы о сотрудничестве с СБУ. Из-за того, что есть конфликт между нынешней властью и той, которая была при Василии Грицаке, одни - полезли в кусты, а другим нужны сфабрикованные дела".

Кунавин утверждает, что на основании обнародованных СБУ записей разговоров его нельзя обвинить в передаче информации из Украины заграничным спецслужбам.

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"Были определенные действия со стороны СБ Украины, которые я выполнял, моменты, которые были связаны с разведдеятельностью, но это было направлено исключительно на передачу информации оттуда к нам в Украину. За которую получали люди генеральские звания и повышения по работе", - добавил Кунавин.

Он рассказал, что до вручения ему подозрения работал коммерческим директором в угольной компании, которая поставляла уголь с территории Польши на территорию Украины. "Не было никаких действий с оккупированными территориями и со стороной агрессора", - добавил он.

Кунавин говорит, что не хочет, чтобы его по обмену выдали в Россию.

"Какие списки обмена. Не хочу я, категорически против. Я патриот Украины, и в никакие списки по обмену не хочу", - сказал он.

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Прокурор отдела Офиса генерального прокурора Александр Банник отрицает сотрудничество Кунавина с СБУ, ссылаясь на информацию самой спецслужбы.

"Заместителем Службы безопасности Украины дан ответ, согласно которому любое участие в проведении любых разведывательных или контрразведывательных мероприятий или негласных следственных поисковых действий это лицо не принимало", - сказал Банник.

Напомним, 7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. 9 июля суд в Киеве арестовал мужчину на два месяца. Цензор.НЕТ публиковал расшифровку разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ.

По мнению журналистов-расследователей Bellingcat, Кунавин может стать ключевым свидетелем по делу о сбитом россиянами над Донбассом самолете рейса МН17.

30 июля суд отклонил апелляцию Кунавина на арест, оставив его под стражей.