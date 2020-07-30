РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11967 посетителей онлайн
Новости
3 529 64

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что уже хорошо) в 2020 году будут самые неточные и сфальсифицированные выборы в истории. Это станет огромным позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?" - написал он.

При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о течении эпидемии.

Ранее в четверг Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

Читайте также: Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

выборы (24760) США (27131) Трамп Дональд (5651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
не, давай досвидания.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:48 Ответить
+15
По ходу рыжий друг ***** - уже знает что проиграет...
показать весь комментарий
30.07.2020 16:53 Ответить
+9
Для тех кто мечтает о президенте Байдене, который «наконец-то отшлёпает зарвавшегося негодяя путина». Один эпизод - урановая сделка с Россией, сделка по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США, а Байден вице президента. Компания «Росатом» была под следствием (отмывание денег, сотрудничество с Ираном и т.д.) Обама всё мечтал понажимать кнопку перезагрузки с Россией. Вместо кнута, администрация демократа Обамы кормила путинский режим пряниками (это после агрессии РФ в Грузии), и Иран, кстати, кормили пряниками тоже…
Хилари Клинтон, которая должна была стать президентом США, привезла Лаврову кнопку «перезагрузки»…

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 9333
показать весь комментарий
30.07.2020 16:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не, давай досвидания.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:48 Ответить
По ходу рыжий друг ***** - уже знает что проиграет...
показать весь комментарий
30.07.2020 16:53 Ответить
Гей Обама не рыжий.
показать весь комментарий
30.07.2020 21:06 Ответить
Тож давай, досвіданья, ідіоте з харкова.
показать весь комментарий
31.07.2020 07:22 Ответить
обоснуй.
показать весь комментарий
31.07.2020 08:50 Ответить
Демократы будут жульничать, - они всегда этим занимались. Странно что Трампа ещё не пристрелили, как Кенеди.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:49 Ответить
Демократы пристрелили Джонни?
показать весь комментарий
30.07.2020 16:51 Ответить
Та ні... Джо присрелив Я.. І до влади знов прийшли демократи...
Старий закон... Бий своїх щоб чужі боялися...
показать весь комментарий
30.07.2020 17:01 Ответить
Лучше бы тебя пристрелили. За сравнение Кеннеди с трампоном
показать весь комментарий
30.07.2020 16:51 Ответить
Трамп лучше.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:55 Ответить
Навіщо їм це? Байден на 14-15% відірвався від Трампа в опитуваннях!
показать весь комментарий
30.07.2020 16:57 Ответить
Демократические опросы дарили на прошлых выборах победу Клинтонше с отрывом в 20%. Я же писал Демократы будут жульничать
показать весь комментарий
30.07.2020 17:54 Ответить
20% навіть демократичні не давали... Взагалі, за опитуваннями відрив був 5% - в межах похибки.
показать весь комментарий
30.07.2020 19:12 Ответить
чуть погуглил и нашел
Клинтон опережает Трампа на 12% - ABC News

ещё чуть погуглил и нашел 14%

Путин с демами договорится: опять разрешит усыновление детей американскими семьями и будет у них мир и на Украину (гнилое коррупционное болото, а не государство) всем насрать
показать весь комментарий
30.07.2020 21:05 Ответить
Было,было 20%.И мудрое наше руководство открыто кричало ура Клинтон.Мы сейчас вломим РФ.
показать весь комментарий
30.07.2020 22:37 Ответить
Наверно, брало кредиты у Сороса, по договорняку разворовывало их, а мы, простые козаченьки, остались должны. С кредитами от Путина такая же фуйня.
показать весь комментарий
30.07.2020 23:02 Ответить
...байден відірвався і стрімко несеться в будинок для стариків з деменцією. Воно вже речення не може закінчити нормально, а відоси йому записують і фотожоплять. Тому штаП дєрбмократів озвучив у, здаєтьчя Нью-Йорк Таймс ідею відмови від президентських дебатів.
показать весь комментарий
31.07.2020 07:25 Ответить
Та і Трамп теж не парубок...
показать весь комментарий
31.07.2020 08:15 Ответить
похоже, что ты идиот пересмотрел рашистской пропоганды.
показать весь комментарий
31.07.2020 08:52 Ответить
...хочет присоединиться к клану обнуленных?
показать весь комментарий
30.07.2020 16:49 Ответить
Для тех кто мечтает о президенте Байдене, который «наконец-то отшлёпает зарвавшегося негодяя путина». Один эпизод - урановая сделка с Россией, сделка по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США, а Байден вице президента. Компания «Росатом» была под следствием (отмывание денег, сотрудничество с Ираном и т.д.) Обама всё мечтал понажимать кнопку перезагрузки с Россией. Вместо кнута, администрация демократа Обамы кормила путинский режим пряниками (это после агрессии РФ в Грузии), и Иран, кстати, кормили пряниками тоже…
Хилари Клинтон, которая должна была стать президентом США, привезла Лаврову кнопку «перезагрузки»…

Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 9333
показать весь комментарий
30.07.2020 16:52 Ответить
Можно еще вспомнить как во времена вторжения в Крым два амерских кораблика по тихому свалили из Черного моря. Дабы не мешать Пупке беспредельничать.
показать весь комментарий
30.07.2020 16:54 Ответить
Толи дело Трамп... Говорит про друга Ввладимира, хочет вернуть рашку в большую семерку, сам ищет как бы с ним встретиться, говорит что рашка нивиноватая...
показать весь комментарий
30.07.2020 17:00 Ответить
Спорить не собираюсь - я привел пример украинцам, которые восторженно "свергают" Трампа.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:06 Ответить
Гавнюк, тебя уже послали...а ты все еще тут торчишь.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:09 Ответить
Можете подгорать, всё-равно Ваш понос удалят взрослые.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:11 Ответить
https://censor.net/user/396372 Однак саме за Трампа вводяться санкції і реальна зброя Україні надійшла і військова допомога тільки збільшується.Говорити можна багато.Але по діях видно,хто є хто.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:17 Ответить
Какие санкции? Наоборот, сняли с дерипаски. А, ты про северный поток? Ну тут просто уже чисто американский интерес. Да, то что дали джавелины - плюс. Однако давление на рашку сильно уменьшилось, американских солдат выводят с Европы.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:40 Ответить
Американців виводять з Німеччини і вводять в Польшу.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:45 Ответить
Ага, только максимум половину и может быть. Тоесть то, что с гермнии выводят точно, что что половину из тех, кто выводят поедет домой точно, а вот в Польшу МОЖЕТ быть поедут оставшиеся.
показать весь комментарий
30.07.2020 20:24 Ответить
https://censor.net/user/396372 Це тільки з Німеччини.А Німеччина в свою чергу,вже зовсім офігіла.Сама нічого не хоче робити для НАТО.А можливості для цього в неї величезні.Тому це правильно.
показать весь комментарий
30.07.2020 19:18 Ответить
Совершенно пофиг, что там германия хочет или нет. Это подарок рашки и ослабление нато. И плохо для нас.
показать весь комментарий
30.07.2020 20:23 Ответить
https://censor.net/user/396372 Ніякий це не подарунок.Московія не все сильна.Бо якби це було так,нас би вже захопили.Країни НАТО самі не хочуть вносити фінанси.Це урок для Німеччини.НАТО не стане слабкіше.Одна США може любу країну розмазати,якщо проти неї буде реальна загроза.
показать весь комментарий
30.07.2020 20:28 Ответить
Пацак-манипулятор, росатом приобрел контрольный пакет названой тобой компании в 2009-2013 годах. Т.е. до агрессии московщины против Украины Так что ПНХ, гавноед, запоребрик жаб гонять
показать весь комментарий
30.07.2020 17:00 Ответить
Не нужно так позориться - попробуйте перечитать текст, прежде чем переживать приступ диареи. Там написано про агрессию против в Грузии, про агрессию против Украины ничего нет.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:10 Ответить
ты бы вчитывался в то, что пишут: "росатом" УЖЕ находился под санкциями (Иран, Грузия), и расследованием по обвинению в отмывании бабла - это не помешало тогдашней администрации иметь дело с какцапорылыми
показать весь комментарий
30.07.2020 17:10 Ответить
Сейчас у местных байденодрочеров пуканы повзрываюся.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:56 Ответить
Та уже немного по-взрывались )

Если тебе не нравятся действия леваков-марксистов - ты автоматически кацап и агент кремля
показать весь комментарий
30.07.2020 18:04 Ответить
трамп уже програл
Байден будет драть кацапию анально)
показать весь комментарий
30.07.2020 16:53 Ответить
Байден договорится с каципией и потом они вместе будут драть Украину, как при Обаме. А козаченьки будут спиваты сумных писень про важку долю.
показать весь комментарий
30.07.2020 21:08 Ответить
" Обнулятор - 2" (Смотреть на телеэкранах США)
показать весь комментарий
30.07.2020 16:56 Ответить
Надоел, уходи...
показать весь комментарий
30.07.2020 16:57 Ответить
Лавры другана, ну того что ПНХ,спать не дают. Только ничего ты сам трампушка не решаешь, а конгресс вместе с Палатой представительства, тебе только за одни такие крамольные мысли взгреет, по самые нехочу)
показать весь комментарий
30.07.2020 17:00 Ответить
))))))))трампуша реально боится
показать весь комментарий
30.07.2020 17:01 Ответить
А в Польше выборы не переносили под предлогом вируса, провели и уже забыли!
Как это Трамп не додумался устроить голосование на пеньках и во дворах?
Неужели дружбан из РФ не подсказал?
показать весь комментарий
30.07.2020 17:01 Ответить
Может Москва перебросит с Украины в Америку своих агентов в помощь Трампу?Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США - Цензор.НЕТ 839
показать весь комментарий
30.07.2020 17:06 Ответить
Кивалов, Портов, Охендовский.....
показать весь комментарий
30.07.2020 17:11 Ответить
Интересно если повториться землетрясение 1927 года в Крыму,куда кацапня попрётся через керченский мост или через перешеек?...может пулемётов больше поставить на переходе,а то будут перегреваться
показать весь комментарий
30.07.2020 17:01 Ответить
Всегда запасной ствол рядом лежит. Замена - 5 минут
показать весь комментарий
30.07.2020 17:06 Ответить
Проще перешеек забетонировать.....
показать весь комментарий
30.07.2020 17:13 Ответить
Заміна ствола MG-42 в межах 6-10 сек. У Вас який кулемет?
показать весь комментарий
30.07.2020 18:19 Ответить
Лохматое Чмо забздело
показать весь комментарий
30.07.2020 17:02 Ответить
Ты про обаму?
показать весь комментарий
30.07.2020 21:09 Ответить
Перенести на дату, когда будет полностью побежден коронавирус!
показать весь комментарий
30.07.2020 17:33 Ответить
Завжди дивувало намагання українців знайти проукраїнського президента США.
показать весь комментарий
30.07.2020 17:43 Ответить
73+25=98
идиоты, сэр.
показать весь комментарий
30.07.2020 21:09 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform


Трамп уже заговорил о переносе выборов Тут пролет ... Дату выборов устанавливает Конгресс, а там большинство демократов
показать весь комментарий
30.07.2020 17:43 Ответить
О!
И Трампушка заметался по типу Бацьки?
показать весь комментарий
30.07.2020 18:01 Ответить
Ты ж сам пел пару месяцев назад что вирус то все херня. Уделаем за милую душу)) Хотя Трампуха и любимый клоун плешивого, зубастые республиканцы при власти нам выгоднее будут чем демократы со своими перезагрузками. С кандидатом они конечно лоханулись, как мы с голобородько. Но они в отличии от нас еще и целый парламент голобородьков не навыбирали. Так что справятся. Хай керує.
показать весь комментарий
30.07.2020 18:15 Ответить
А что такое рыжик? Ты ведь говорил что вирус фигня и мы его.. ух.... А теперь что на весь мир облажались..

как же так...Свехдержава. у которй все на высоте и....

По поводу переноса наверное чуствует что продует.. время тянет.
показать весь комментарий
30.07.2020 19:18 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006709539652&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFYzEH0XTgzUoI-QNlnCPxTT-EA3tmej0zPPTOO4MWxK2DSM6jbad7c_l6n0G0G3eYR9KDNUful-hV&hc_ref=ARRWx4PjuPLDAmtSUUmVcbq5I8F7F8CqJkOr5Nm_HFlHYEhP3jWLfkBCDa2whKHxgmA&fref=nf Олег Пономарь https://www.facebook.com/profile.php?id=100006709539652&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFYzEH0XTgzUoI-QNlnCPxTT-EA3tmej0zPPTOO4MWxK2DSM6jbad7c_l6n0G0G3eYR9KDNUful-hV&hc_ref=ARRWx4PjuPLDAmtSUUmVcbq5I8F7F8CqJkOr5Nm_HFlHYEhP3jWLfkBCDa2whKHxgmA&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791416887758602&set=a.1580927088807594&type=3 2 ч. ·

⚡️⚡️⚡️
ОК, к горячей новости дня.
Трамп протвитил, что, возможно, нужно отложить выборы на неопределенный срок. Он это объясняет так - в стране эпидемия, значит демократы будут настаивать на принятии общенационального закона о выборах по почте (в некоторых штатах есть такой закон, но общенационального нет и блокируют его, естественно республиканцы).
Для нас это не новость, ибо а) мы знаем, что предвыборной кампанией Трампа руководит Путин, б) мы прогнозировали не раз, что Трамп- Путин-Барр будут пробовать различные сценарии и схемы, а также их комбинации, чтобы удержать и\или узурпировать власть.
Но паники нет.
Ибо Конституцию (и дату выборов 3 Ноября) Трамп поменять не может ни при каком раскладе, так как для этого нужно 2\3 каждой палаты Конгресса (а у него есть только мизерный перевес в Сенате) либо 2\3 штатов, что тоже абсолютно недостижимо.
То есть, мы видим робкое тестирование Америки на способность сопротивляться либо на способность глотать.
Сегодня должны не молчать все. И большинство молчать не будет, но.. Сегодня обязаны не молчать республиканцы, если у них осталась совесть и ответственность за страну перед историей и своими внуками.
Далее.
Почему Трамп тестирует?
ОК. Смотрите.
Если бы выборы прошли сегодня и честно, то Байден бы набрал 308 !! голосов выборщиков (для победы нужно 270), а Трамп - 187 голосов. Трамп не просто проигрывает, он проигрывает разгромно. Он проигрывает в мега важной Флориде (29 голосов выборщиков), а без Флориды республиканский кандидат не побеждал почти 100 лет. Из восьми свинг штатов не определились только четыре, а четыре - за Байдена с огромным преимуществом.
Вот поэтому он и тестирует.
Поэтому они с Путиным и пытаются искать магическую формулу магического эликсира.
Поэтому рецепт один.
Сохранять голову холодной, а сердце - горячим.
Верить.
Не бояться.
показать весь комментарий
30.07.2020 19:51 Ответить
Тобто, пономарь, ти хочеш, щоби влада в Штатах перейшла до схиблених ліваків? Ти хоча б трохи матчастину вивчи, а потім пиши бздури. І такі да - большинство в Штатах молчать нє будєт. Воно не захоче жити у венецуелі.
показать весь комментарий
31.07.2020 07:36 Ответить
всё правильно заявил.
показать весь комментарий
31.07.2020 01:00 Ответить
 
 