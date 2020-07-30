Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что уже хорошо) в 2020 году будут самые неточные и сфальсифицированные выборы в истории. Это станет огромным позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?" - написал он.

При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о течении эпидемии.

Ранее в четверг Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

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