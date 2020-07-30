Трамп допускает перенос президентских выборов: Голосование по почте может стать позором для США
Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что уже хорошо) в 2020 году будут самые неточные и сфальсифицированные выборы в истории. Это станет огромным позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?" - написал он.
При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о течении эпидемии.
Ранее в четверг Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.
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Если тебе не нравятся действия леваков-марксистов - ты автоматически кацап и агент кремля
Байден будет драть кацапию анально)
Как это Трамп не додумался устроить голосование на пеньках и во дворах?
Неужели дружбан из РФ не подсказал?
идиоты, сэр.
tZE inform
Трамп уже заговорил о переносе выборов Тут пролет ... Дату выборов устанавливает Конгресс, а там большинство демократов
И Трампушка заметался по типу Бацьки?
как же так...Свехдержава. у которй все на высоте и....
По поводу переноса наверное чуствует что продует.. время тянет.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791416887758602&set=a.1580927088807594&type=3 2 ч. ·
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ОК, к горячей новости дня.
Трамп протвитил, что, возможно, нужно отложить выборы на неопределенный срок. Он это объясняет так - в стране эпидемия, значит демократы будут настаивать на принятии общенационального закона о выборах по почте (в некоторых штатах есть такой закон, но общенационального нет и блокируют его, естественно республиканцы).
Для нас это не новость, ибо а) мы знаем, что предвыборной кампанией Трампа руководит Путин, б) мы прогнозировали не раз, что Трамп- Путин-Барр будут пробовать различные сценарии и схемы, а также их комбинации, чтобы удержать и\или узурпировать власть.
Но паники нет.
Ибо Конституцию (и дату выборов 3 Ноября) Трамп поменять не может ни при каком раскладе, так как для этого нужно 2\3 каждой палаты Конгресса (а у него есть только мизерный перевес в Сенате) либо 2\3 штатов, что тоже абсолютно недостижимо.
То есть, мы видим робкое тестирование Америки на способность сопротивляться либо на способность глотать.
Сегодня должны не молчать все. И большинство молчать не будет, но.. Сегодня обязаны не молчать республиканцы, если у них осталась совесть и ответственность за страну перед историей и своими внуками.
Далее.
Почему Трамп тестирует?
ОК. Смотрите.
Если бы выборы прошли сегодня и честно, то Байден бы набрал 308 !! голосов выборщиков (для победы нужно 270), а Трамп - 187 голосов. Трамп не просто проигрывает, он проигрывает разгромно. Он проигрывает в мега важной Флориде (29 голосов выборщиков), а без Флориды республиканский кандидат не побеждал почти 100 лет. Из восьми свинг штатов не определились только четыре, а четыре - за Байдена с огромным преимуществом.
Вот поэтому он и тестирует.
Поэтому они с Путиным и пытаются искать магическую формулу магического эликсира.
Поэтому рецепт один.
Сохранять голову холодной, а сердце - горячим.
Верить.
Не бояться.