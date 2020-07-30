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Минцифры планирует внедрить компенсацию тем, кто не может подключиться к скоростному интернету, - замминистра Шелест

Минцифры планирует внедрить компенсацию тем, кто не может подключиться к скоростному интернету, - замминистра Шелест

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить адресную компенсацию потребителям интернет-услуг, которые не могут себе позволить подключение к интернет cо скоростью не менее 30 Мбит в секунду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГА.Бизнес", об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

По его словам, компенсация предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Он не уточнил сроки и механизм введения компенсации.

По данным Минцифры, 5,75 млн граждан все еще не имеют финансовой и технической возможности подключиться к оптическому интернету. В частности, 1,55 млн сельских жителей не имеют возможности подключиться к оптическому интернету в связи его с высокой ценой. 4,2 млн человек, проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, предоставляющий услуги оптического интернета.

Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1200 гривень, для сельского домохозяйства - 1300 гривень. 18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривень.

По словам Шелеста, Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение в сельскую местность высокоскоростного интернета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект

Автор: 

интернет (1709) компенсации (483) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+6
Я за свой счёт проводил, 1.5 тыщщи платил 7 лет назад за оптику, какого селянам компенсация? Да ещё и за мои налоги?
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30.07.2020 17:04 Ответить
+3
А може ну нах… ту освіту взагалі !!! Яка єкономія для бюджету буде !!! Дайте дітям змогу вчитись нормально !!!
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30.07.2020 17:04 Ответить
+2
дураки! Это получается как плата на отсутствие у тебя нормального интернета.

Чтобы внедрить всем быстрый интернет, нужно вводить не компенсации - а штрафы. Если у тебя нет интернета - платишь штраф. Это конечно немножко по-китайски будет, но китай металлургию, именно так, все же, поднял.
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30.07.2020 17:24 Ответить
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Всім окуляри по ціні інтернету!
Теж оптика, нє??
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30.07.2020 17:00 Ответить
В мене є проект старт-ап швидкісного Інтернет доступу для всіх сільських районів України. Базова станція 50 тис. доларів зона покриття 40км в радіусі, швидкість до 300 Мбіт/с
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30.07.2020 18:15 Ответить
Ігорьоня, це не швидкість . Це пропускна спроможність. Ти ж інтернет-ас з сорокарічним стажем - повинен знати, що швидкість - це по інтернетовськи пінг.
До речі 300 мбіт - це пропускна спроможність станції на прийом-передачу? Яка потужність передавача? Скільки електрики це споживає? Яка частота? Що буде із цим інтернетом в сніг, дощ, туман? Скільки споживачів одночасно вона може обслуговувати? Це ж я так розумію, на всю Тернопільську область їх всього три штуки треба?
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30.07.2020 18:41 Ответить
А може ну нах… ту освіту взагалі !!! Яка єкономія для бюджету буде !!! Дайте дітям змогу вчитись нормально !!!
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30.07.2020 17:04 Ответить
Я за свой счёт проводил, 1.5 тыщщи платил 7 лет назад за оптику, какого селянам компенсация? Да ещё и за мои налоги?
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30.07.2020 17:04 Ответить
шо ти ноешь? 1.5 т. у меня счаз подключение, я с 07 на диал апе со скоростью 256 кбс начинал. твои падатки
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30.07.2020 17:23 Ответить
Давным давно, когда ты ещё был в папке, мальчик, я начинал с ФИДО и 9600-14400 модема в 96 году, и спецом телефон проводил за бешенные бабки. так что - тебе отсюда, нытик.
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30.07.2020 17:36 Ответить
Нынешние юзеры, в большинстве своем, даже не знают что такое ФИДО.
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30.07.2020 17:54 Ответить
они даже не знают клавишу "any key"
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30.07.2020 18:24 Ответить
Забыл добавить про свои года-свое богатство. 😁
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30.07.2020 19:27 Ответить
А ты еще попробуй дожить до моих лет, вот тогда и посмеемся.
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31.07.2020 18:11 Ответить
Тут все село готово даже за 2 тыщи
Да провайдеры хотят 200 тыщ

И что в этом случае делать, сотни детей без интернета, сотни семей то же и ?!
Моя семья платит налоги не меньше твоего, от государства никогда ничего не получали, только платили и вот он повод, верное решение « лампочку Ильича в каждый дом»
Чай не на пальмах живем или
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30.07.2020 18:24 Ответить
>>сотни детей без интернета, сотни семей то же и<<
И.
Інтернет вже прирівняли до соціального хліба і соціальних ліків щоби певні категорії отримували його за рахунок інших громадян? Нехай газети читають і радіо слухають.
Я з 1996 по 2007 займався будівництвом міжміських радіорелейних ліній зв'язку і мені дико чути що хтось хоче хапнути хай-тек продукт на халяву.
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30.07.2020 22:08 Ответить
У нас с вами разное восприятие мира
Хайтек, халява - люди готовы вложить ту же сумму, что и вы, возможно больше
Мне кажется это уже давно «must to have "» для цивилизованного мира
Вы же ещё в ментальности совка, у меня блат, я особа приближенная к благам и мне можно, остальные завидуйте
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31.07.2020 10:26 Ответить
Ще раз:
Я причетний до розвитку українського Інету і моб. зв'язку. Не як клерк, а як автор проекту магістрального напрямку. Плюс постійні відрядження, монтажні роботи виключно вночі (так вимагав регламент), потім керівництво групою техпідтримки і паралельно нові проекти.
Це важка робота, але й оплачувалася вона адекватно.
І ніхто - ані ми, "магістральщики", ані провайдери, ані лінійщики не стали би розбудовувати неприбутковий напрямок. Типу "працюйте за половину зарплати, інша половина піде на облагодіяння халявників". Сьогодні халявники хочуть халявний інет, завтра халявний бензин, післязавтра стоматологів на халяву. А хрін їм!
Ось і думайте хто з нас совок.
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31.07.2020 10:46 Ответить
По вашему мнению я, но отчего не оставить часть налогов на развитие инфраструктуры и интернет, в нашем сельсовете 90% дохода именно от нашего села, остальные это Элитные посёлки, которые дотируются за наш счёт, все с интернетом, там же нужные люди живут
Действительно вызывает пролетарскую ненависть подобный подход, и да у меня здесь интернет есть, для моих нужд достаточен
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07.08.2020 16:08 Ответить
https://akket.com/raznoe/208924-ilon-mask-zapustil-besplatnyj-mobilnyj-internet-kotoryj-rabotaet-v-******-chasti-zemli.html Илон Маск запустил бесплатный мобильный интернет, который работает в любой части Земли
И его как то от єтого не плющит.
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31.07.2020 01:54 Ответить
проект Большой Попил
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30.07.2020 17:06 Ответить
Теперря зааажжидьом!!
))
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30.07.2020 17:11 Ответить
Правильно, и премиум аккаунт на порнхабе)
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30.07.2020 17:18 Ответить
Порнуху не тянет???))))
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30.07.2020 17:18 Ответить
дураки! Это получается как плата на отсутствие у тебя нормального интернета.

Чтобы внедрить всем быстрый интернет, нужно вводить не компенсации - а штрафы. Если у тебя нет интернета - платишь штраф. Это конечно немножко по-китайски будет, но китай металлургию, именно так, все же, поднял.
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30.07.2020 17:24 Ответить
теперь любая бабка сможет вполне резонно возмущаться "инторнет они проводят!", потому что бабка за отсутствие интернета получает деньги. А если интернет в село заведут, то жители села этих денег лишаться.
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30.07.2020 17:25 Ответить
Это молодые идиоты уже трошки заколебали. Где деньги будут брать?
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30.07.2020 17:45 Ответить
Маразм крепчает...
**************....
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30.07.2020 17:56 Ответить
мало схем на субсидиях с отоплением... суки.
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30.07.2020 17:56 Ответить
спаивать будут села
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30.07.2020 18:00 Ответить
Ей, Цыфра, а вроде Илон Маск обещал по всей Земле бесплатный интернет со спутника?
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30.07.2020 18:35 Ответить
Не безплатний.
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30.07.2020 19:01 Ответить
А чому не проводять інтернет по лініях електропередач? Електропроводи до всіх підведені.
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30.07.2020 19:00 Ответить
В частном секторе и селах как раз так и проводят.
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30.07.2020 19:30 Ответить
Правильно роблять.
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30.07.2020 19:35 Ответить
Що це за дурість, коли мені потрібен був інтернет, проводив за свої гроші причому три рази, спочатку бездротовий через антену, потім вита пара,і в кінці кінців оптоволокно.
По їхній логіці, якщо в мене немає автомобіля, хай платять компенсацію.
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30.07.2020 19:13 Ответить
Завтра расторгну договор со своим провайдером и пойду скжу Шо нЄт дЄнЯХ, а я хАчу скАрАстной инет
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30.07.2020 20:29 Ответить
Двадцать первый век, век информационных технологий, существование которых невозможно без глобального канала связи.

Есть производители лапши и без ее потребителей их деятельность не имеет смысла, так что все диктуется все тем же, стремлением получения выгоды.

Век двадцатый дал старт появлением проводного радио, потребители лапши собирались на площади где стоял громкоговоритель, затем он перехал в квартиры из которых исчез таки недавно, уже в двадцать первом веке.

Возросло и значение рекламы, от "летайте самолетами аэрофлота" а других то и не было, до персонально всовываемой рекламы каждому юзверю персонально, подбираемой на основании тотального шпионажа, без которого многие приложения вообще отказываются работать.

Ну и основное, интернет это поле битвы информационных войн, которые то же преследуют свою и немалую выгоду. И интерес в этом производителей гораздо больший чем интерес потребителей, по этому они и готовы даже доплачивать.

Выгода это фсе.
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31.07.2020 02:22 Ответить
 
 