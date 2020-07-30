Минцифры планирует внедрить компенсацию тем, кто не может подключиться к скоростному интернету, - замминистра Шелест
Министерство цифровой трансформации планирует внедрить адресную компенсацию потребителям интернет-услуг, которые не могут себе позволить подключение к интернет cо скоростью не менее 30 Мбит в секунду.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГА.Бизнес", об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.
По его словам, компенсация предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Он не уточнил сроки и механизм введения компенсации.
По данным Минцифры, 5,75 млн граждан все еще не имеют финансовой и технической возможности подключиться к оптическому интернету. В частности, 1,55 млн сельских жителей не имеют возможности подключиться к оптическому интернету в связи его с высокой ценой. 4,2 млн человек, проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, предоставляющий услуги оптического интернета.
Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1200 гривень, для сельского домохозяйства - 1300 гривень. 18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривень.
По словам Шелеста, Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение в сельскую местность высокоскоростного интернета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теж оптика, нє??
До речі 300 мбіт - це пропускна спроможність станції на прийом-передачу? Яка потужність передавача? Скільки електрики це споживає? Яка частота? Що буде із цим інтернетом в сніг, дощ, туман? Скільки споживачів одночасно вона може обслуговувати? Це ж я так розумію, на всю Тернопільську область їх всього три штуки треба?
Да провайдеры хотят 200 тыщ
И что в этом случае делать, сотни детей без интернета, сотни семей то же и ?!
Моя семья платит налоги не меньше твоего, от государства никогда ничего не получали, только платили и вот он повод, верное решение « лампочку Ильича в каждый дом»
Чай не на пальмах живем или
И.
Інтернет вже прирівняли до соціального хліба і соціальних ліків щоби певні категорії отримували його за рахунок інших громадян? Нехай газети читають і радіо слухають.
Я з 1996 по 2007 займався будівництвом міжміських радіорелейних ліній зв'язку і мені дико чути що хтось хоче хапнути хай-тек продукт на халяву.
Хайтек, халява - люди готовы вложить ту же сумму, что и вы, возможно больше
Мне кажется это уже давно «must to have "» для цивилизованного мира
Вы же ещё в ментальности совка, у меня блат, я особа приближенная к благам и мне можно, остальные завидуйте
Я причетний до розвитку українського Інету і моб. зв'язку. Не як клерк, а як автор проекту магістрального напрямку. Плюс постійні відрядження, монтажні роботи виключно вночі (так вимагав регламент), потім керівництво групою техпідтримки і паралельно нові проекти.
Це важка робота, але й оплачувалася вона адекватно.
І ніхто - ані ми, "магістральщики", ані провайдери, ані лінійщики не стали би розбудовувати неприбутковий напрямок. Типу "працюйте за половину зарплати, інша половина піде на облагодіяння халявників". Сьогодні халявники хочуть халявний інет, завтра халявний бензин, післязавтра стоматологів на халяву. А хрін їм!
Ось і думайте хто з нас совок.
Действительно вызывает пролетарскую ненависть подобный подход, и да у меня здесь интернет есть, для моих нужд достаточен
И его как то от єтого не плющит.
))
Чтобы внедрить всем быстрый интернет, нужно вводить не компенсации - а штрафы. Если у тебя нет интернета - платишь штраф. Это конечно немножко по-китайски будет, но китай металлургию, именно так, все же, поднял.
**************....
По їхній логіці, якщо в мене немає автомобіля, хай платять компенсацію.
Есть производители лапши и без ее потребителей их деятельность не имеет смысла, так что все диктуется все тем же, стремлением получения выгоды.
Век двадцатый дал старт появлением проводного радио, потребители лапши собирались на площади где стоял громкоговоритель, затем он перехал в квартиры из которых исчез таки недавно, уже в двадцать первом веке.
Возросло и значение рекламы, от "летайте самолетами аэрофлота" а других то и не было, до персонально всовываемой рекламы каждому юзверю персонально, подбираемой на основании тотального шпионажа, без которого многие приложения вообще отказываются работать.
Ну и основное, интернет это поле битвы информационных войн, которые то же преследуют свою и немалую выгоду. И интерес в этом производителей гораздо больший чем интерес потребителей, по этому они и готовы даже доплачивать.
Выгода это фсе.