Минцифры планирует внедрить компенсацию тем, кто не может подключиться к скоростному интернету, - замминистра Шелест

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить адресную компенсацию потребителям интернет-услуг, которые не могут себе позволить подключение к интернет cо скоростью не менее 30 Мбит в секунду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГА.Бизнес", об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

По его словам, компенсация предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Он не уточнил сроки и механизм введения компенсации.

По данным Минцифры, 5,75 млн граждан все еще не имеют финансовой и технической возможности подключиться к оптическому интернету. В частности, 1,55 млн сельских жителей не имеют возможности подключиться к оптическому интернету в связи его с высокой ценой. 4,2 млн человек, проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, предоставляющий услуги оптического интернета.

Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1200 гривень, для сельского домохозяйства - 1300 гривень. 18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривень.

По словам Шелеста, Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение в сельскую местность высокоскоростного интернета.

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