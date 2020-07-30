В Киеве появился переулок журналиста Гарета Джонса, рассказавшего миру о Голодоморе
Киевский городской совет присвоил переулку в Шевченковском районе столицы имя британского журналиста Гарета Джонса.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Джонс стал одним из первых западных корреспондентов, которые в своих публикациях рассказали о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932 - 1933 годах.
Также горсовет переименовал улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район), а площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем диссидента и правозащитника Сергея Набоки (Днепровский район).
Сквер в Шевченковском районе города Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской получил имя "Мюнхенский", а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назвали именем советского певца Муслима Магомаева.
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Вам і Вашим нащадкам.
Від нащадків тих, про кого мова.
Все таки комсомольські гени в Київраді даються взнаки.
Many thanks to Gareth Jones - journalist and great man!
В 1920 году деду дали землю, болотистую, среди леса и болот. Таким же как он подавали куски земли вокруг . Я был на том месте с отцом , там остался один холмик на месте хаты. Еще один холмик в двух километрах от холмика нашего деда., еще такие же холмики недалеко, образуя ряд хуторов. Это все что осталось от когда то крепких крестьянских хозяйств. Дед был бедняцкий и когда получил кусок земли - это было для него подарком судьбы, он был молод и полон сил. Дед женился. Начал работать. Он строил себе хату вместе с такими же хуторянами как сам, помогал другим строить, тогда крестьяне выживали артельным трудом, делились друг с другом всем чем могли. Вот деда и стал пахарем-аграрием и плотником-строителем в одном лице. Сначала дело шло хорошо, НЕП, появился урожай на освоенном поле, это значит выкорчеванном от деревьев участке да еще осушеном болоте. Земля "новик" и в первые годы давала хороший урожай. Собирали, продавали урожай и появился доход. Стали рождаться дети, первый Коля, потом Катерина (кстати в честь царей Николая и Екатерины), потом стали рождаться другие. И так десять лет прошло, но не одинаковых лет. С каждым годом советская власть все больше прижимала крестьян. НЕП закончился и Сталинские опричники выжимали все что можно с крестьян. Но апогеем стал 1932 год. К деду пришел комун-актив: "Отдай коня, отдай живность... марш в колхоз". И так со всеми хутарянами. А весной 32 года потребовали отдать землю в колхоз а самому перебираться в село. Силой и угрозами! Другие крестьяне упирались, плакали, уходили, боролись но тщетно... их ловили, отправляли в Сибирь, за сопротивление расстреливали. Дед был напуган, разобрал хату и перевез ее в село, стал строить дом в селе. И так он ничего не посеял, ничего не собрал... урожая никакого. Такое было почти со всеми крестьянами которые смиренно покорились советской власти. Но вот осень 1932 года и никаких запасов в многодетной семье. В колхозе что то сначала давали "паек в день" а потом и пайка не стало. Ничего! Ни какой еды! Нигде не добудешь еды. Вот как оно обернулось! Дед не выдержал, пошел и что то своровал, его поймали и за решетку... Долго еще родители рассказывали как бабушка проведывала деда в тюряге, дта не она ему несла передачу, а дед отдавал ей свой дневной паек, краюшек хлеба для деток. Потом деда отправили на стройки водоканалов Волго-донского и других, Днепрогеса. Так тот, тот вошел в доверии к ВОХРу, приловчился, и стал пайки с едой отправлять в село, к семье. Это поддержало. Но все же 1933 год, первые голодные месяцы убили четырех детей, в мае 1933 умерли оббессиленные Катерина и Николай. Так увенчалась и закончилась память о русских самодержцах Екатерине великой и Николае ІІ на Украине.
Муки голодом пережили, а многие миллионы украинцев не пережили в лихие советские годы!
Вот такой он - этот страшный, ужасный /
Советский Союз\
Вернувшись в Берлин, Джонс написал родителям о том, с чем он столкнулся в СССР:
… Ситуация в России ужасная; всё паршиво, еды нет, есть только хлеб; угнетение, несправедливость, нищета среди рабочих и 90 % недовольных. Я повидал кое-что настолько плохое, что меня просто бесит, когда я думаю о том, как люди типа Бернарда Шоу ездят туда, где их водят за нос, они едят вдоволь, после чего они возвращаются и называют Россию райским местом. Зима принесёт огромные страдания, люди голодают. Местное правительство - самое жестокое в мире. Крестьяне ненавидят коммунистов. В этом году тысячи и тысячи лучших людей России были сосланы в Сибирь и в тюрьму на Соловках. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе условия невыносимые. Тысячи людей уезжают. Одна причина, почему я уехал из Хьюзовки так быстро, - в том, что мне из еды удалось отыскать лишь батон хлеба - больше до семи часов мне было нечего поесть. Многие русские настолько ослабли, что не в состоянии работать. Мне их ужасно жалко ...