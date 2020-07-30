В Киеве появился переулок журналиста Гарета Джонса, рассказавшего миру о Голодоморе

Киевский городской совет присвоил переулку в Шевченковском районе столицы имя британского журналиста Гарета Джонса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Джонс стал одним из первых западных корреспондентов, которые в своих публикациях рассказали о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932 - 1933 годах.

Также горсовет переименовал улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район), а площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем диссидента и правозащитника Сергея Набоки (Днепровский район).

Сквер в Шевченковском районе города Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской получил имя "Мюнхенский", а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назвали именем советского певца Муслима Магомаева.

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