СБУ на Херсонщине разоблачила закупку некачественных коронавирус-тестов на сумму свыше 2 млн: часть успели использовать

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тыс. некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни COVID-19

.Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Такая "деятельность" чиновников могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан. Также был нанесен ущерб бюджету более чем на 2 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после разоблачения СБУ этой схемы для граждан, которых диагностировали некачественными тестами, было проведено повторное исследование.

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По материалам СБУ Херсонской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.