Суд в РФ приговорил к 9 годам тюрьмы студента из США: был пьян и проявлял агрессию к полицейским
Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании.
Об этом 30 июля сообщает "Русская служба BBC", передает Цензор.НЕТ.
28-летний гражданин США Тревор Рид признан виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.
По версии следствия, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление.
Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в отделение. По пути туда задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.
Уже в отделе выяснил, что задержанный – уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.
Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян. Прокурор запрашивал дня него девять лет и восемь месяцев колонии.
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ДА и Венедиктова не далеко от них ушла 😀😀😀
самкам кацапа...))
В Беларуси замели за трезвость и спокоствийо а в паРашке наоборот..
🤔
Так бы было символично. Дина Рида посадили на 9 лет на россии
Ну а то, что он разочаровался в Совке и стал поговаривать о возврате в США - это все наглые происки Госдепа и жены Рида Ренаты, продавшейся за печеньки.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
<meta name="title" content='В США посадили американског студента: Студент из США получил срок в США (30.07.20 17:38) « За рубежом | Цензор.НЕТ' />