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Суд в РФ приговорил к 9 годам тюрьмы студента из США: был пьян и проявлял агрессию к полицейским

Суд в РФ приговорил к 9 годам тюрьмы студента из США: был пьян и проявлял агрессию к полицейским

Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании.

Об этом 30 июля сообщает "Русская служба BBC", передает Цензор.НЕТ.

28-летний гражданин США Тревор Рид признан виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление.

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Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в отделение. По пути туда задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.

Уже в отделе выяснил, что задержанный – уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян. Прокурор запрашивал дня него девять лет и восемь месяцев колонии.

россия (96169) суд (25140) США (27131) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+18
Подражают братской Сєвєрной Карєє
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30.07.2020 17:40 Ответить
+17
С мусора погон сорвал? Ну, сам прыгнул в выгребную яму по названию расия, теперь по якутиям покатаешься.
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30.07.2020 17:41 Ответить
+8
Пипец.В техасе ему показалось скучно.Номинант на премию Дарвина.Вручать премию будет лично *****,гаденько улыбаясь.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
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30.07.2020 18:08 Ответить
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Подражают братской Сєвєрной Карєє
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30.07.2020 17:40 Ответить
Шото у судей в раше НЕ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ
ДА и Венедиктова не далеко от них ушла 😀😀😀
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30.07.2020 17:41 Ответить
С мусора погон сорвал? Ну, сам прыгнул в выгребную яму по названию расия, теперь по якутиям покатаешься.
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30.07.2020 17:41 Ответить
Вот чему американцам можно учиться в Московии? абхаждению с женщинами ?
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30.07.2020 17:42 Ответить
Не, "похождению" по женщинам..ойц..
самкам кацапа...))
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30.07.2020 17:45 Ответить
28 річний студент, вундеркинд .
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30.07.2020 18:16 Ответить
А где-то в далеком Вашингтоне в этот момент рыжий дедушка вспомнил своего друга Воффку
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30.07.2020 17:48 Ответить
Показал средний палец и при том агрессивно наморщивши лоб.
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30.07.2020 17:48 Ответить
Шо тваритца...
В Беларуси замели за трезвость и спокоствийо а в паРашке наоборот..
🤔
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30.07.2020 17:51 Ответить
Офигеть, 9 лет за убийство дают а тут максимум хулиганка и сопротивление аресту. У парня есть все шансы выбить несколько миллионов через ЕСПЧ.
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30.07.2020 17:53 Ответить
Очередная попытка доказать свое величие, осудили за то, что гражданин США.
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30.07.2020 18:02 Ответить
Жалко, что имя у американца не Дин.
Так бы было символично. Дина Рида посадили на 9 лет на россии
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30.07.2020 18:03 Ответить
особенно если вспомнить, что тот Рид, здоровый молодой парень, "вдруг" утонул в ГДР. Причем "случайно" тело на дне озера, где нет течения было завалено камнями, а потом его сразу кремировали.
Ну а то, что он разочаровался в Совке и стал поговаривать о возврате в США - это все наглые происки Госдепа и жены Рида Ренаты, продавшейся за печеньки.
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30.07.2020 18:11 Ответить
А колись за таке 15 діб арешту давали. Я на собі знаю коли прийшов в 85 році з війська та з друзями відмітив дембель а на дискотеці зчепився з ментами та сам ВДВ- шник півтора року в Афгані то й відлупцював двох ментів. Заламали цілим відділком. Суд за ********* дав 15 діб арешту.Відгрібав сніг на вулицях та харчувався куди водив мент в студнтській столові за казенний рахунок. Але довго не сидів бо місцевий командир військової частини договорився з начальником райвіділу МВД і пішов служить прапорщиком років 20-ть з гаком. Старшина дивізіону.
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30.07.2020 18:07 Ответить
Пипец.В техасе ему показалось скучно.Номинант на премию Дарвина.Вручать премию будет лично *****,гаденько улыбаясь.
Ну или если этот студент примет парашинское гражданство и вступит в "отяд Путина",может ему заменят на 20 лет "условно".
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30.07.2020 18:08 Ответить
Опять взяли заложника. Хотят кого-то своего выменять.
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30.07.2020 18:13 Ответить
сша в ответ пусть арестуют за язык четвертое измерение и на обмен
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30.07.2020 18:22 Ответить
какой дурак едет учиться руссскую резервацию, диплом рашкин нигде не прокатит.
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30.07.2020 18:19 Ответить
ту написано на трабарском... он студент из США но пребывал в рашке, возможно и гражданин рашки... нужно догадываться...
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30.07.2020 18:58 Ответить
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<meta name="title" content='В США посадили американског студента: Студент из США получил срок в США (30.07.20 17:38) &laquo; За рубежом | Цензор.НЕТ' />
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30.07.2020 18:20 Ответить
Цивилизованным людям в рашке делать нечего!
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30.07.2020 18:27 Ответить
не понял.. Студент был как истинный рузьке, пьян и дебоширил. За "чьто" его то наказали?
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30.07.2020 19:14 Ответить
сам дурак, нехрен на паРашу шляться. теперь пусть сидит, другим будет урок.
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30.07.2020 19:18 Ответить
набирают обменный материал для своих хакеров, осужденных в США.
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30.07.2020 20:06 Ответить
в сша его бы просто пристрелили, так чот ему повезло
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30.07.2020 20:41 Ответить
Охереть- был пьян, а могли бы наградить
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30.07.2020 21:53 Ответить
Черножопая обезьяна (niger) устроила дебош в Мацкве. Тоже мне новость. а?
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30.07.2020 22:39 Ответить
 
 