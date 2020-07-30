С начала суток зафиксированы два провокационных обстрела со стороны наемников РФ, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксированы 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. С начала текущих суток учтены 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина". Для провокации против украинских защитников у Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.

Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет", - говорится в сообщении.

Граждане Украины могут быть уверены в том, что их вооруженные силы, всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.

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Итоги за прошлые сутки

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществил провокационный выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Новолуганское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеского выстрела не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 58 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 376 транспортных средства и 4 817 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 861 человек. В обратном направлении - 760 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны линию разграничения пересекли по два человека. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.

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