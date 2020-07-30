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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксированы два провокационных обстрела со стороны наемников РФ, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксированы 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. С начала текущих суток учтены 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина". Для провокации против украинских защитников у Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.

Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет", - говорится в сообщении.

Граждане Украины могут быть уверены в том, что их вооруженные силы, всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС

Итоги за прошлые сутки

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществил провокационный выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Новолуганское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеского выстрела не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 58 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 376 транспортных средства и 4 817 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 861 человек. В обратном направлении - 760 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны линию разграничения пересекли по два человека. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.

Также смотрите: Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулись в родную Коломыю после ротации на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Теперь все обстрелы со стороны Лугандона будут называться "несистемными" и "эксцессом исполнителя"?
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30.07.2020 17:44 Ответить
+5
Для подсчёта обстрелов предлагаю отправить туда Ермака с братом, Мендель с гражданским мужем и министра обороны с начальником генштаба....
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30.07.2020 17:45 Ответить
+5
т.е. оте "провокационные обстрелы" ничего не нарушают...ни перемирия ни тишины...их как бы нет... как и тех кто провоцирует... как бы то же..."та сторона" фигпоймихто...
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30.07.2020 17:55 Ответить
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Теперь все обстрелы со стороны Лугандона будут называться "несистемными" и "эксцессом исполнителя"?
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30.07.2020 17:44 Ответить
Хороним каждый день, но жертв в результате провокационных обстрелов пока нет.
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30.07.2020 17:45 Ответить
Для подсчёта обстрелов предлагаю отправить туда Ермака с братом, Мендель с гражданским мужем и министра обороны с начальником генштаба....
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30.07.2020 17:45 Ответить
у нас есть ответ на это всё! Вот!
С начала суток зафиксированы два провокационных обстрела со стороны наемников РФ, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2750
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30.07.2020 17:46 Ответить
це шо за звір, - "провакационный обстрел"?
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30.07.2020 17:48 Ответить
це так само як "гiбридна вiйна"
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31.07.2020 07:58 Ответить
т.е. оте "провокационные обстрелы" ничего не нарушают...ни перемирия ни тишины...их как бы нет... как и тех кто провоцирует... как бы то же..."та сторона" фигпоймихто...
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30.07.2020 17:55 Ответить
Наступний вьісєр "провокативне вбивство", гімно зелене?
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30.07.2020 17:59 Ответить
А тех кто замалчивает наши действительные потери потом судить не будет?
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30.07.2020 18:09 Ответить
Одні найманці і тероисти а РФ мироточить. Ну ну медійні правдоруби за печеньку від ОПУ.
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30.07.2020 18:28 Ответить
Два обстрела - всего лишь по 20-25 мин или снарядов за обстрел. Но зато всего два. Вот же ЗЕленая сволота придумывает отмазки. Их бы туда с Янелохом на 2 обстрела. Засранцы и предатели.
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30.07.2020 19:40 Ответить
Ну так кого "та сторона" наказала за обстрел? Хотя бы для вида по телику покажете? Терпилы сраные зеленые...
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31.07.2020 00:11 Ответить
це бандити повідомляють в укр штаб і в цензор що обстріл бкде ПРОВОКАЦІЙНИМ?
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31.07.2020 00:48 Ответить
Брехня. Вже загинуло троє бійців. Тільки причиною тепер називають "різке погіршення здоров'я". *****, невже у нас не залишилося (місля порошенківських чисток) притомних військових, які погнали б цю зелену нечисть до ростову?
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31.07.2020 07:21 Ответить
 
 