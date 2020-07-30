Учебный год во всех школах Украины начнется вовремя, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Состоялось всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей. Среди вопросов, которые обсуждались, - организация учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, обеспечение учебных заведений учебниками и использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении "Об установлении карантина..." прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

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"Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультацию медицинского работника", - добавил Ляшко.

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