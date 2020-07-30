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Новости Коронавирус и карантин
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Учебный год во всех школах Украины начнется вовремя, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Учебный год во всех школах Украины начнется вовремя, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Состоялось всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей. Среди вопросов, которые обсуждались, - организация учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, обеспечение учебных заведений учебниками и использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении "Об установлении карантина..." прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

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"Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультацию медицинского работника", - добавил Ляшко.

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Автор: 

Кабмин (14034) карантин (16729) образование (2271) школа (3020) Ляшко Виктор (1365) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Такое чувство что каждый второй болеет. А если спросишь большинство не знает никого больного. А кипиша в сми как будто конец света. Это явно тотальная пропаганда.
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30.07.2020 18:24 Ответить
+2
Че несут то, откажемся от термометрии, будем опрашивать о самочуствии, детишки похитрее скажут, голова болит и горло болит, и что дальше? На две недели на карантин садиться на больничный и всей семье ПЦР делать? Или пока не придумали? Вы б сразу спрашивали учиться сегодня хочешь или домой пойдешь
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30.07.2020 18:51 Ответить
+1
Пробовтавсь?
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30.07.2020 18:51 Ответить
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Слава Богу!
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30.07.2020 17:58 Ответить
Какому ?
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30.07.2020 18:12 Ответить
Всем вместе, какие есть.
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30.07.2020 22:35 Ответить
А в Словакии в школах детям покупают айпеды за счёт школ , чтобы дети учились дома
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30.07.2020 18:03 Ответить
переход на личности в Словакии считается поражением в споре.
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30.07.2020 20:14 Ответить
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30.07.2020 20:15 Ответить
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30.07.2020 20:17 Ответить
переход на личности в вашей Словакии считается поражением в споре.
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30.07.2020 20:15 Ответить
Идите покажитесь санитарам , психиатрическая больница
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30.07.2020 20:16 Ответить
Тебе надо ты и иди.
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30.07.2020 20:17 Ответить
Чего только не купят на Европе чтобы учить детей сами знаете чему.
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30.07.2020 20:16 Ответить
чтобы дети учились дома

==
чтобы дети списывали ответы с тырнета
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30.07.2020 23:36 Ответить
Дети в масках ? Апокалипсис .
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30.07.2020 18:11 Ответить
Наши дети должны учиться молчать и дышать еле-еле.
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30.07.2020 18:20 Ответить
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30.07.2020 18:22 Ответить
Такое чувство что каждый второй болеет. А если спросишь большинство не знает никого больного. А кипиша в сми как будто конец света. Это явно тотальная пропаганда.
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30.07.2020 18:24 Ответить
Хлопчик вважає себе Нострадамусом? Що означає "незважаючи на карантин", альо зелений козел?
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30.07.2020 18:49 Ответить
Пробовтавсь?
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30.07.2020 18:51 Ответить
Че несут то, откажемся от термометрии, будем опрашивать о самочуствии, детишки похитрее скажут, голова болит и горло болит, и что дальше? На две недели на карантин садиться на больничный и всей семье ПЦР делать? Или пока не придумали? Вы б сразу спрашивали учиться сегодня хочешь или домой пойдешь
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30.07.2020 18:51 Ответить
А нигде, случайно, нет списка разрешенных в этом году болезней, кроме ковида?
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30.07.2020 18:58 Ответить
Законов нет есть его шаман степаша поставленый ковидной сектой оглашать табу этих шарлатанов.
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30.07.2020 19:16 Ответить
Вони ще не знають, як виглядатиме епідемічна ситуація за два тижні, але вже готові підтримати Нашу Епідемію "нісмотря ніначьто"...

Навчальний рік у всіх школах України почнеться вчасно, незважаючи на карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2800
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30.07.2020 20:04 Ответить
Школы - это главный рассадник. Если они учёбу не отменят - страна просто накроется.
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30.07.2020 20:11 Ответить
школы детсады и церкви ты хотел сказать
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30.07.2020 20:13 Ответить
 
 