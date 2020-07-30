Нацсовет ТРВ ликвидировал лицензию на вещание пророссийскому телеканалу КРТ, - активист Мазур
Активист Сергей Мазур заявил, что 30 июля Нацсовет ТРВ ликвидировал лицензию телеканалу КРТ, который не раз демонстрировал свою пророссийскую позицию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мазур отметил: "Под Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания должен был состояться шабаш с участием Коцабы, Муравицкого, Васильца и Ко, которые все поголовно имеют дела по госизмене, работу на РФ и создание сепаратистских информресурсам как НоворосияТВ.
Но здесь вы их не увидите. Они где-то там за границей полиции и Нацгвардии.
Сегодня благодаря нашим санитарам и ветеранам "Азова" вате показали, что никакой "свободы слова" каналу КРТ не будет. Там теперь не будут называть войну гражданским конфликтом, украинский язык телячьим и не будут рассказывать о перевороте на Майдане и о несчастных на 2 мая, трансляций парадов пабеды из других стран тоже не будет.
Нацсовет отменила лицензию этой помойке. С чем всех и поздравляю!"
Пожалуйста, подождите...
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Ещё одному срочно санитары нужны - поставил главным переговорщиком в ТКГ старого маразматика-жополиза.
Вы там , бьяди, совсем нюх потеряли ?
Вы живете в Украине или в раше ????
Предлагаю выкинуть этих ребят из их тёплых коррупционных кресел 😀
ТАК ФСБЭШНИКИ ВЗЯЛИСЬ ЕГО УНИЧТОЖИТЬ
https://lugasat.org.ua/tpkeys.html#tpkeys-4w Amos 3/7, 4.0°W https://lugasat.org.ua/tpkeys.html#tpkeys-4w https://lugasat.org.ua/tpkeys.html#tpkeys-5e Astra 4A, 4.8°E
Каждый раз в гостинице в Закарпатье работают на спутнике руцкие каналы ТНТ и др
И никто из не штрафует
Тожесамое в Одессе
Если быть точным - с трех позиций вещает больше трех спутников.
Спутниковый сигнал невозможно глушить. А отключить каналы может владелец отеля. Но...
Украинцы , почему Ермак позорит Украину ?
Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських «Опозиційної платформи - За життя» та «Партії Шарія». Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою вони виступили сьогодні на прес-конференції.
За словами керівника штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна, дещо раніше його політична сила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони «Партії Шарія» до Окружного адміністративного суду Києва. Однак, сказав він, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано. Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ. Він переконаний, що існують всі законодавчі підстави скасувати реєстрацію цих двох партій, «оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України».
В свою чергу правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що ці обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною, а ОПЗЖ як парламентська партія, продукує антиукраїнські законопроекти, зокрема, щодо урівняння статусу загиблих та побитих «майданівців» з «беркутівцями» та іншими правоохоронцями, які «били та вбивали учасників Революції гідності». Окрім того, зауважила вона, в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.
Представник ВГО «Сокіл» Руслан Андрійко заявив, що особливість гібридної війни, яку веде Росія проти України, є культивування проросійських політичних сил всередині України. І за таких обставин дуже важко протистояти гібридній агресії. Він додав, що вимогою заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія» проукраїнські партії та громадські організації схиляють владу до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
На думку представника Руху ветеранів України Антона Колумбета, нині в Україні відчувається реванш проросійських сил у рамках провадження Росією гібридної агресії і, відповідно, на таку агресію має бути аналогічна гібридна протидія держави Україна, яка має заборонити діяльність будь-яких проросійських партій в Україні. Він вважає, що зараз вистачає правових механізмів щодо заборони «Партії Шарія», навіть не враховуючи її політичну спрямованість. За його словами, йдеться про непрозорість фінансування, коли кошти від російських спонсорів партії перекидають на ФОПи, які нібито роблять пожертви для цієї партії.
Окрім того він заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для проросійських політиків Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.
«Ми всі сповідуємо гуманістичні принципи, тому після того, як ворогам української держави буде надана правова оцінка і вони займуть заслужене місце в слідчих ізоляторах, ми дізналися, що Міністерство юстиції запустило нову послугу - покращення умов перебування у слідчих ізоляторах для найбільш поважних клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у державну установу «Київський слідчий ізолятор». Оплатили послуги наперед за покращені умови перебування у СІЗО. У нас є 4 чудових сертифікати. До них прикладається ще заява на конкретне прізвище. Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабинович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.
В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук в коментарі УНІАН зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та «Партії Шарія» буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.
В цілому ж учасники прес-конференції заявили, що хочуть вичерпати весь правовий арсенал протидії антиукраїнським політичним силам. Вони сподіваються, що держава дослухається і заборонить діяльність цих партій. Якщо ж цього не станеться, «то й політичні сили, і громадські організації, будуть змушені вдатися до вуличних акцій щоб спонукати державу захистити свій суверенітет».
https://www.unian.ua/politics/sizo-u-podarunok-aktivisti-pridbali-kvitki-dlya-medvedchuka-shariya-boyka-ta-rabinovicha-novini-ukrajina-11095022.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=V0jC1TxM_gY