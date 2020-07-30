Нацсовет ТРВ ликвидировал лицензию на вещание пророссийскому телеканалу КРТ, - активист Мазур

Активист Сергей Мазур заявил, что 30 июля Нацсовет ТРВ ликвидировал лицензию телеканалу КРТ, который не раз демонстрировал свою пророссийскую позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мазур отметил: "Под Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания должен был состояться шабаш с участием Коцабы, Муравицкого, Васильца и Ко, которые все поголовно имеют дела по госизмене, работу на РФ и создание сепаратистских информресурсам как НоворосияТВ.

Но здесь вы их не увидите. Они где-то там за границей полиции и Нацгвардии.

Сегодня благодаря нашим санитарам и ветеранам "Азова" вате показали, что никакой "свободы слова" каналу КРТ не будет. Там теперь не будут называть войну гражданским конфликтом, украинский язык телячьим и не будут рассказывать о перевороте на Майдане и о несчастных на 2 мая, трансляций парадов пабеды из других стран тоже не будет.

Нацсовет отменила лицензию этой помойке. С чем всех и поздравляю!"

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