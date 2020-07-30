Задержанные в Беларуси россияне направлялись в Стамбул, - посол России в РБ Мезенцев (обновлено)
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, предположительно являются сотрудниками охранного предприятия. По его словам, они ехали через Беларусь транзитом, направляясь в Турцию.
Об этом он сказал журналистам в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - заявил посол.
Мезенцев отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуру и ресурсы за рубежом, не в России и не в Беларуси.
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Дипломат также заявил, что граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не собирались находиться в Беларуси "сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".
"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил он.
"Граждане РФ намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - уточнил чуть позже Мезенцев.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Короче, лимита кацапская!
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать такой же и уже своей кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.
В Турцию, в Украину, или сразу в виде тушек в наРФию этих заблудившихся убийц передать.
Хор мальчиков-зайчиков Алехсандрова заждался этих исполнителей Уйла.
Вместе мы ездим по всему миру.
Не совершали мы преступления,
Срочно снимите с нас обвинения.
Хватит дурачить народные массы.
Мы не преступники, мы - п*дарасы.
Мы «Новичком» никого не травили,
Все мысли у нас были только о шпиле.
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...
Мы не совершали вторженья в Европу,
Мы совершали вторжения в попу.
Пусть с виду на педиков мы не похожи,
Мы шалунишки бесстыжие тоже.
И хоть посещали мы Солсбери,
Ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого.
Не верите мне, спросите Петрова.
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите, товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы и порочны.
Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка.
Петров! Так точно, я ваша с***а!
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.
Все мысли?
Ну все, мы поехали тр*хаться в попу!
Будем равняться на США и Европу.
Весь мир толерантен к пед*растии.
Петров, ты согласен? Служу России!
Любим анал мы, и любим орал,
Так как об этом просил генерал.
Ждет меня дома страстный минет.
Ты же не против, Петров? Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы,
Не обсуждаем мы старших приказы.
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком.
Бацька 30 лєт гнобіл літвінскіх патріотов, і сєйчас пожинаєт закономєрниє плоди.
Єслі у нєго хватіт ума, он об'єдінітся со своімі пробєлоруськімі сопєрнікамі для защіти страни.
В любом іном случає он обрєчьон і бєларусь обрєчєна.
Для транзита им не нужно было заключать трудовые договора с беларуськой компанией.
Эти трудовые договора нужны были для того чтобы остаться в Беларуси надолго.
Ну так может Лукашенко их просто передаст Эрдогану, что бы тот их в тюрьму посадил?