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Новости Агрессия России против Украины
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Задержанные в Беларуси россияне направлялись в Стамбул, - посол России в РБ Мезенцев (обновлено)

Задержанные в Беларуси россияне направлялись в Стамбул, - посол России в РБ Мезенцев (обновлено)

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, предположительно являются сотрудниками охранного предприятия. По его словам, они ехали через Беларусь транзитом, направляясь в Турцию.

Об этом он сказал журналистам в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - заявил посол.

Мезенцев отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуру и ресурсы за рубежом, не в России и не в Беларуси.

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Дипломат также заявил, что граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не собирались находиться в Беларуси "сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил он.

"Граждане РФ намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - уточнил чуть позже Мезенцев.

Также на Цензор.НЕТ: В России много белорусских мужчин в похожей одежде, ведущих себя нехарактерно и непьющих. Это не значит, что они преступники, - Песков

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7921) боевик (16779) посол (1807) россия (96169) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+42
Ехали транзитом,и заселились в санаторий.Как так может быть.Брехливое кацапское отродье.
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30.07.2020 19:00 Ответить
+34
а что еще можно услышать от кацапов...
Задержанные в Беларуси россияне ехали через эту страну транзитом, - посол России в РБ Мезенцев - Цензор.НЕТ 3830
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30.07.2020 19:01 Ответить
+28
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRRA8pXT9t7sn0f02DKFI1AW4Kksmh4Hm96uN3P0vTJMcfZDPytd5yikpCCyvC2gyw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.********************************************-dZe01hPn9Cru_mHVP_sR_WdOhJxaKUay6yCjwbZ7WXRPkIxoN_HaX1Za68pnggu2GzAdKXclpjYR4lkT379MwU9K5WbtdZ_1-r5XsA6z1DbtWm9U5PuZa4tbrLsJ5upz_zp-NbadSLKwKnAQvebiMvINhlZDJiUfF34ySwsDkyb0u3jRkiny1tDvnuz7tssNf6QQ02UQvisVR0oKFfx3Z02LIxND32AGLt0HkY6DcYCq4DKZrhbZEhb-HlVegchkkOfobKqDu27Wwgkp2W79BJ46Mfj1VBz1rUL3w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
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Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 18:58 Ответить
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І з ними дядько Чорномор
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30.07.2020 19:54 Ответить
Более правдоподобно выглядела бы такая версия: надоело воевать, встали на путь исправления, на РФ роботы нет - вот и приехали устраиваться на МАЗ работягами на конвейер, но их, как лохов, кинуло агенство по трудоустройству......
Короче, лимита кацапская!
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30.07.2020 19:56 Ответить
Такі, як вони, вже не захочуть працювати, їм сподобалось убивати.
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31.07.2020 10:09 Ответить
Отмазка голимая - из Москвы из Внуково есть рейсы Аэрофлота на Стамбул. Турки россиян запускают. Нету рейсов прямых только в Киев.
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30.07.2020 19:58 Ответить
Всіх мордою в стіну , розстріляти і буде спокій . В Туреччину вони їхали , не в Туреччину - какая разніца . Нєхєр шастати кругарями .
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30.07.2020 20:01 Ответить
Эрдогану следует призадуматься, на кой ему в Турции эта шайка лейка при том что у него сейчас учения с Азербайджаном а у Раши с Арменией и обострение на границе.
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30.07.2020 20:02 Ответить
заблудились, хотели через Африку, а попали В Беларусь
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30.07.2020 20:02 Ответить
Хотели в Истанбул, попали в Константинополь...
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31.07.2020 10:38 Ответить
типичный кацапский пи*дежь!)))
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30.07.2020 20:06 Ответить
А що Ердоган по цій темі думає? Цікаво!
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30.07.2020 20:13 Ответить
БаЦка разведет руками и скажет: Ну тАдЫ выбачайте, братЫ славяне, АшшыбАчка вышла....
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30.07.2020 20:14 Ответить
-
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать такой же и уже своей кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.
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30.07.2020 20:15 Ответить
простой вопрос. Билеты где ?
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30.07.2020 20:17 Ответить
У бацьки 6 независимых спецслужб. Каждая подчиняется ему лично. После нескольких загадочных внезапных смертей рук. товарищей, можно сделать определенные выводы.
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30.07.2020 22:02 Ответить
обещали на днях подвезти!
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31.07.2020 10:12 Ответить
Їхали через Стамбул воювати в Лівії та Сирії проти.... па-бам!!! ТУРЕЧЧИНИ! Уявляю, як Ердогану це пояснення сподобалось
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30.07.2020 20:18 Ответить
Кацапам спи@діти як два пальца аб асфальт. Але таку муйню придумати.... нуу тупьіееее !
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30.07.2020 20:42 Ответить
кацапы Турцию в эту историю не просто так впихнули.потому как Эрдоган отправил солдат на учения в Азербайджан.
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30.07.2020 20:58 Ответить
Не вір ,мій сину цьому підара₴су!Оту канхвету тобі в жопу встромить !(с)
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30.07.2020 21:06 Ответить
Ехали купола на святой Софии смотреть!
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30.07.2020 21:09 Ответить
ага охранники с шевронами наш бизнес смерть...
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30.07.2020 21:10 Ответить
Я бы провел аукцион на месте Лукашенко.
В Турцию, в Украину, или сразу в виде тушек в наРФию этих заблудившихся убийц передать.
Хор мальчиков-зайчиков Алехсандрова заждался этих исполнителей Уйла.
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30.07.2020 21:13 Ответить
Да-да, по пути из Рязани в Стамбул заехали в Минск посмотреть на знаменитые минские шпили. Русские - вы притчу про мальчика и волков знаете? Теперь во всем Мире будет так. Благодарите свое пуйло за это.
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30.07.2020 21:25 Ответить
Шпили осматривать?
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30.07.2020 21:25 Ответить
См. мой коммент выше )
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30.07.2020 21:35 Ответить
Я Петров, а я Боширов.
Вместе мы ездим по всему миру.
Не совершали мы преступления,
Срочно снимите с нас обвинения.
Хватит дурачить народные массы.
Мы не преступники, мы - п*дарасы.
Мы «Новичком» никого не травили,
Все мысли у нас были только о шпиле.

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...

Мы не совершали вторженья в Европу,
Мы совершали вторжения в попу.
Пусть с виду на педиков мы не похожи,
Мы шалунишки бесстыжие тоже.
И хоть посещали мы Солсбери,
Ничем мы не мазали ручку двери.
Смазка нужна была нам для другого.
Не верите мне, спросите Петрова.
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите, товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы и порочны.
Скажи, Петров. Да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка.
Петров! Так точно, я ваша с***а!

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили,
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили.
Все мысли?

Ну все, мы поехали тр*хаться в попу!
Будем равняться на США и Европу.
Весь мир толерантен к пед*растии.
Петров, ты согласен? Служу России!
Любим анал мы, и любим орал,
Так как об этом просил генерал.
Ждет меня дома страстный минет.
Ты же не против, Петров? Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы,
Не обсуждаем мы старших приказы.
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком.
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31.07.2020 12:23 Ответить
У Бацьки 6 секретных служб. Я надеюсь что ихтамнетов дегенератов разбросали по разным службам и с пристрастием допросили. "Дикие гуси" хорошие солдаты, но ....в опытных руках они запоют на уровне Шаляпина.....
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30.07.2020 21:57 Ответить
Скажите Эрдогану, что эти отморозки ехали через Турцию в Сирию или в Ливию. Посмеемся
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30.07.2020 22:11 Ответить
Ну ясен пень в Турцию!!!! А через крым и донбас ехали в Сирию!!!!
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30.07.2020 23:10 Ответить
рашисты со своей г ибридной войной уже достали всех в мире, в том числе и бацьку. самое худшее что может быть это то, что вполне возможно что мацква решила избавиться от ершистого и неуступчивого бацьки. они валят бацьку на выборах и он проигрывает, а с теткой которая рвется к власти в белораши путин уже все договорил - она заступает на пост презика и сдает свою независимую страну под керивныцтво ***** в гребаную рашисрскую империю. как вам такой вариант?
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30.07.2020 23:13 Ответить
Не мойо дєло.
Бацька 30 лєт гнобіл літвінскіх патріотов, і сєйчас пожинаєт закономєрниє плоди.
Єслі у нєго хватіт ума, он об'єдінітся со своімі пробєлоруськімі сопєрнікамі для защіти страни.
В любом іном случає он обрєчьон і бєларусь обрєчєна.
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31.07.2020 12:21 Ответить
Походу там половина донбасят, а значит даже если есть паспорт с курицей, должен быть и паспорт Украины, вероятно можно их у Луки забрать не просто как обевиков, но и как своих граждан.
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31.07.2020 00:12 Ответить
Это и есть самое правдоподобное объяснение. И Думаю это их постоянный маршрут, Батька прекрасно знал что они так ездят, и в нужный момент решил нагнать страху на лохторат.
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31.07.2020 01:15 Ответить
Да инфицировать их коронавирусом и на опыты. Или перетопить как котят в ведре.
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31.07.2020 06:21 Ответить
он шёл на Одессу, а вышел к Херсону
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31.07.2020 07:18 Ответить
К Эрдогану? Ну это вряд-ли. Турецкие тюрьмы и турецкие тюремщики ооочень неприятные. Ну очень. Пазл не складывается. Гиркина там нет? Ну в тех 170 что ещё не нашли? А когда найдут( Бацько это не "наши" уроды позволившие захватывать вооруженным людям ГОРОДА и сидевшие на сраке ровно,ну типа "крававаго пастера и экономического Моисея Сени) то турецкие тюрьмы им покажутся за счастье. Бацько спуску не даст всей своре ,пытающейся раскачать страну. И дальше у белорусов все будет нормально дешёвая коммуналка,дешёвые кредиты,БЕСПЛАТНАЯ И ЛУЧШАЯ медицина,БЕСПЛАТНОЕ образование, преференции и льготы для семьи,ПРОФФИЦИТНЫЙ бюджет и цель Белорусии государство для граждан Белорусии. И он не чей-то "подху..к" он БЕЛАРУС для белорусов.
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31.07.2020 08:26 Ответить
Белорусские оппозиционеры возмущаются! Типо, на каком основании их вообще задержали...
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31.07.2020 08:58 Ответить
Вчора Піськов божився, що нічого не знає, а сьогодні вже казочку фсбшні казочники вигадали. Ай мададци!
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31.07.2020 09:51 Ответить
П*здят.
Для транзита им не нужно было заключать трудовые договора с беларуськой компанией.
Эти трудовые договора нужны были для того чтобы остаться в Беларуси надолго.
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31.07.2020 12:17 Ответить
В Стамбул?
Ну так может Лукашенко их просто передаст Эрдогану, что бы тот их в тюрьму посадил?
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31.07.2020 16:37 Ответить
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