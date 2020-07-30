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Новости Взяточники
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На Киевщине чиновник Госагенства водных ресурсов задержан на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области на взятке задержан руководитель Иванковского межрегионального управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине чиновник Госагенства водных ресурсов задержан на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал взятку в размере 2 тысяч долларов за дальнейшее заключение договоров аренды ставка. Водоем расположен на р. Осница в Иванковском районе Киевской области.

Сегодня, 30 июля, правоохранители задержали взяточника.

На Киевщине чиновник Госагенства водных ресурсов задержан на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

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На Киевщине чиновник Госагенства водных ресурсов задержан на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Задержаному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

взятка (6185) Киевская область (4194) Нацполиция (16560) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Госагентство водных ресурсов (5)


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Глупый жадный дед . "Оставил" наследство ...
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30.07.2020 19:08 Ответить
А бакси такі помяті, як в дупку собі ховав..
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30.07.2020 19:18 Ответить
 
 