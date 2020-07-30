На Киевщине чиновник Госагенства водных ресурсов задержан на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области на взятке задержан руководитель Иванковского межрегионального управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал взятку в размере 2 тысяч долларов за дальнейшее заключение договоров аренды ставка. Водоем расположен на р. Осница в Иванковском районе Киевской области.

Сегодня, 30 июля, правоохранители задержали взяточника.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Задержаному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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