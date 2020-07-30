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Движение на пр. Бандеры в Киеве частично ограничат с 1 до 23 августа. КАРТА

Движение на пр. Бандеры в Киеве частично ограничат с 1 до 23 августа. КАРТА

На просп. Степана Бандеры в Киеве частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожники начинают ремонт нового участка просп. Степана Бандеры: между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Старт работ - в ночь на субботу. Будут обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будут ограничивать частично. Работы на участке продлятся ориентировочно 3 недели.

Также на Цензор.НЕТ: "Укравтодор" к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог, - Кубраков

Движение на пр. Бандеры в Киеве частично ограничат с 1 до 23 августа 01

Автор: 

дороги (2512) Киев (25673)


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Топ комментарии
+6
Реально затрахали! Китайцы больницы на тысячи мест за недели возводят, а тут полтора километра дороги два года перестелить асфальтом не могут.
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30.07.2020 19:18 Ответить
+6
Китайская больница, кстати, через месяц развалилась
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30.07.2020 19:21 Ответить
+5
Та да.
Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
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30.07.2020 19:29 Ответить
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Нікак дєлєгація з московіі намічається?
Нє?
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30.07.2020 19:06 Ответить
Реально затрахали! Китайцы больницы на тысячи мест за недели возводят, а тут полтора километра дороги два года перестелить асфальтом не могут.
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30.07.2020 19:18 Ответить
Китайская больница, кстати, через месяц развалилась
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30.07.2020 19:21 Ответить
Звичайне одноразове китайське фуфло.
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30.07.2020 19:24 Ответить
Фух! Вот спасибо! Успокоил. Теперь 1/4 жителей столицы будет спокойно стоять в адских пробках ещё 2-3 года.
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30.07.2020 19:25 Ответить
Не надо хвалить китайский коммунистический идиотизм.
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30.07.2020 19:34 Ответить
Здесь порицание отечественного идиотизма. Который по факту на порядок запущеннее китайского коммунистического.
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30.07.2020 19:43 Ответить
Да ладно... И где пруф ?
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30.07.2020 19:35 Ответить
пр.Бандеры это Святое!!!
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30.07.2020 19:21 Ответить
Та да.
Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
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30.07.2020 19:29 Ответить
Уга,товагищи!
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30.07.2020 19:51 Ответить
Проспект Степана Бандеры мне нравится. Если бы этот проспект был в Киеве в 1991 году то сейчас бы не было войны. Украина была бы в НАТО и ЕС.
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30.07.2020 19:33 Ответить
США запустили Марсоход.На РАБссии паника.
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30.07.2020 19:34 Ответить
Не хочу в пользу России ничего. Ну двигатель первой ступени ракеты Атлас российский.
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30.07.2020 20:07 Ответить
можна якесь підтвердження цієї сенсаційної новини?
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30.07.2020 22:57 Ответить
Википедии достаточно? Посмотри вчерашние русскоязычне стримы на ютубе на тему запуса Если знание английского достаточны смотри в оригинале.. и вообще вбей в гугл Атлас 5 первая ступень двигатель.
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31.07.2020 09:17 Ответить
Ну, мерия рапортует, что при Кличко отремонтировали 900 км дорог.
Если посчитать сколько раз ремонтировали этот несчастный участок до моста в 8 полос, плюс уже 4 тротуара, наверное, как раз и выйдем на эту цифру.
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30.07.2020 19:35 Ответить
Илан Маск доставит на Марс даже Томагавки и авианосец Рональд Рейган.
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30.07.2020 19:39 Ответить
А где же наш Илон Маск? Где наша Кремниевая Долина? ...или мы дурней американцев.
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30.07.2020 20:09 Ответить
зате мєнти і кримінал у нас самі самі а щє любимо расію
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30.07.2020 22:59 Ответить
мне плевать на Россию. Просто обидно что наша власть ничего не делает что бы у нас была Кремниевая долина.
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31.07.2020 09:18 Ответить
Начинается новая єпоха,колонизация Марса.В Добрій путь Омерика
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30.07.2020 19:40 Ответить
 
 