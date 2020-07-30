Движение на пр. Бандеры в Киеве частично ограничат с 1 до 23 августа. КАРТА
На просп. Степана Бандеры в Киеве частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор", информирует Цензор.НЕТ.
"Дорожники начинают ремонт нового участка просп. Степана Бандеры: между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Старт работ - в ночь на субботу. Будут обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги", - говорится в сообщении.
Во время работ движение будут ограничивать частично. Работы на участке продлятся ориентировочно 3 недели.
Также на Цензор.НЕТ: "Укравтодор" к концу лета отремонтирует половину из запланированных на этот год 4,2 тыс. км дорог, - Кубраков
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+6 Георгий Сова
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+6 Andriy Kalnyshevsky
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+5 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий30.07.2020 19:29 Ответить Ссылка
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Ім'я Бандери, на кассабів діє, як свята вода на чортів.
Если посчитать сколько раз ремонтировали этот несчастный участок до моста в 8 полос, плюс уже 4 тротуара, наверное, как раз и выйдем на эту цифру.