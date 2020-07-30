Движение на пр. Бандеры в Киеве частично ограничат с 1 до 23 августа. КАРТА

На просп. Степана Бандеры в Киеве частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожники начинают ремонт нового участка просп. Степана Бандеры: между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Старт работ - в ночь на субботу. Будут обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будут ограничивать частично. Работы на участке продлятся ориентировочно 3 недели.

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