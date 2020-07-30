РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9908 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 307 109

С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС

С начала недели трое военнослужащих умерли

С начала недели в зоне проведения ООС умерли трое военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ найден повешенным в Кропивницком

С начала недели трое военнослужащих умерли вследствие резкого ухудшения состояния здоровья, - пресс-центр ОС 01

Автор: 

армия (8503) смерть (9250) Донбасс (26957) потери (4430) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
это теперь так называется?!.. теперь так скрывают боевые потери..
а ведь много армейцев голосовали за Бубочку..
показать весь комментарий
30.07.2020 19:25 Ответить
+45
Мразина. Смотреть противно на этого ЗЕ-выродка.
показать весь комментарий
30.07.2020 19:32 Ответить
+44
С креветкам, шашлыком и винцом. Главное сказать, что все под контролем.

С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1209
показать весь комментарий
30.07.2020 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В смысле? А где заключение патологоанатома? Какая причина смерти? Что за лепет? Какое нафик "резкое ухудшение"?! В каком веке мы живём? Где посмертный, хотя бы, тест на вирус????
показать весь комментарий
31.07.2020 00:23 Ответить
Это новая форма сообщений о гибели на фронте?
показать весь комментарий
31.07.2020 00:47 Ответить
Зелёные мерзавцы и негодяи! Как могли умереть от мгновенного ухудшения здоровья здоровые молодые мужчины??? Никак они погибли от обстрелов после установления очередного перемирья?
показать весь комментарий
31.07.2020 00:49 Ответить
эти точно небоевые. Иначе наблюдатели бы сообщили.
Сейчас в ВСУ небоевых больше чем боевых на порядок.
Увы, люди умирают от болячек.
показать весь комментарий
31.07.2020 01:52 Ответить
Бойові... не бойові , а какая разніца, з ОПУ видніше від чого там гинуть. Головне щоб снаряд не влетів в спальню Хомчака.
показать весь комментарий
31.07.2020 07:23 Ответить
А почему не говорят диагноз подтверждённый независимой экспертизой Иначе это сокрытие преступления Потери не боевые Но три трупа пригодных к службе бойцов за неделю Где все эти волонтёры и активисты У нас за избитую собачку митинги выходят а тут всем пофиг все уши развесили и утёрлись
показать весь комментарий
31.07.2020 11:23 Ответить
Это что за маразм??? От чего умерли молодые и здоровые? Что значит резкое ухудшение здоровья? Что скрывают?
показать весь комментарий
31.07.2020 19:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 