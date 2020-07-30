С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС
С начала недели в зоне проведения ООС умерли трое военнослужащих.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.
28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова", - говорится в сообщении.
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+60 Шрек Баблокат
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+45 Виктор Дийнега
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Сейчас в ВСУ небоевых больше чем боевых на порядок.
Увы, люди умирают от болячек.