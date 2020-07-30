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Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"

Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Козак отметил, что переговорный процесс по вопросу Донбасса - непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - сказал Ермак.

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По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа по-прежнему продолжается", - заявил руководитель ОП.

Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.

"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - считает он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.

"Градус переговоров может повышаться или снижаться, - это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил он.

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Ранее 30 июля ряд СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Автор: 

переговоры (5073) Донбасс (26957) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1271) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+29
Дешовый театр, что б кацапы отказывались встречатся друг с другом.
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30.07.2020 19:36 Ответить
+28
Тяжело Ермаку. Свой среди чужих, чужой среди своих..
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30.07.2020 19:36 Ответить
+22
Кизяк обиделся на Дерьмака...
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30.07.2020 19:34 Ответить
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логично. у ермака брат по этих делах )))
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30.07.2020 19:34 Ответить
козак послал "на квартал" (красных фонарей?) ермака и уздечку х*уйла))
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30.07.2020 21:07 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1288873366317932545 3 ч

понимаю: Зеленскую изолировали полностью (может слухи о проблемах в семье или что она занята выводом нажитого за бугор, не слухи вовсе?) понимаю: Бубочку изолируют, ибо нервы от его тупости не выдерживает даже окружение
Вопрос: а Ермак где затаился?
Где рванет эта ФСБ-шная бомба?
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30.07.2020 22:40 Ответить
Кизяк обиделся на Дерьмака...
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30.07.2020 19:34 Ответить
Смешное совпадение . Козак , Ермак ...
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30.07.2020 19:35 Ответить
Дешовый театр, что б кацапы отказывались встречатся друг с другом.
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30.07.2020 19:36 Ответить
Тяжело Ермаку. Свой среди чужих, чужой среди своих..
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30.07.2020 19:36 Ответить
Ничё, Микиле Янивечу Азираву тож нелегко было ! А в итоге справился.
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30.07.2020 19:40 Ответить
он презерватив и среди "своих", и среди чужих... использованный
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30.07.2020 20:11 Ответить
хмм.. Зеленые затрахали мозг Козака.. Козак психанул и съехал с процесса))
этот Козак сломался!.. несите нового!))
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30.07.2020 19:37 Ответить
Ты хотел сказать - зеленые зализали очко кизяку
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30.07.2020 19:53 Ответить
"Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата." и потери, за последние 4 дня - 3 солдат, по причине "резкого ухудшения здоровья"
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30.07.2020 19:37 Ответить
Козак отбеливает Ермака перед украинцами за сделанные сдачи.
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30.07.2020 19:37 Ответить
Козак матёрый волк , а Ермак попрошайка и позорит Украину
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30.07.2020 19:38 Ответить
Послали дибілів...
Отак.
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30.07.2020 19:39 Ответить
Смотри, Ермак: разжалует тебя Ху#ло в рядовые и останешься ты без ФСБ-шной пенсии.
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30.07.2020 19:41 Ответить
Нах Козаку дЕрьмак? У него теперь есть Макарыч, этот не будет много требовать, в отличии от дЕрьмака, сдаст Украину по-дешевке.
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30.07.2020 19:44 Ответить
Кизяк навалял за сараем большую кучу Дермака !
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30.07.2020 19:46 Ответить
Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"

какие эпитеты ермак себе понапридумывал..а на самом деле его банально послали на х%й..ибо он никто и звать его никак
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30.07.2020 19:46 Ответить
Какой этот ермак примитив... Тупой провинциал, возомнивший себя гением геополитики.
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30.07.2020 19:49 Ответить
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./Козак (РФ) потребовал от Киева согласиться на формулу Штайнмайера. Ермак получил добро из Офиса президента но с условием возвращения Коломойского в бизнес с Россией и "Л/ДНР"
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30.07.2020 19:50 Ответить
У "козака" Ермака ( Тимофеевича, завоевателя Сибири) - сиамское раздвоение личности.
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30.07.2020 19:58 Ответить
Ни чего удивительного, дЕрьмака засветили, как агента Параши.
Недавно выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ или Расея она же Параша). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
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30.07.2020 20:08 Ответить
Дерьмак выполнил свою миссию, и теперь пойдёт на повышение.....Наверх......После новичка.....
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30.07.2020 20:23 Ответить
Не вірте єрмаку-бреше!
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30.07.2020 20:30 Ответить
А потому что домашнее задание не выполнил!
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30.07.2020 20:57 Ответить
Вмовляє кацапів прийняти капітуляцію, а кацапи комизяться. Такого приниження ще не знала Україна.
І що воно там пророхкало про четвертий день "тиші"?
Кацапи сцю.ь їм в очі, а вони: " Роса"
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30.07.2020 20:58 Ответить
С зэ-лохами иначе и нельзя. Но и тут они умудряются дерьмо зелёное за зефир выдать
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30.07.2020 21:34 Ответить
Переговорный процесс продолжается. В голове у зеленского.
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30.07.2020 21:36 Ответить
Козак работает с ]Козырем абсолютно в одном сценарии , дед Кравчук им как подстилка старая подкремлевская которая наигралась в национально-патриотическую имею , вывернула шкурку наизнанку и назад в молодость промосковскокоммуняцкую...
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30.07.2020 21:46 Ответить
У 2005 році Леонід Кравчук заявив, що якби він знав, що буде відбуватися в Україні після 1991 року, то скоріше дав би відрубати собі руку, ніж підписати Біловезьку угоду... спокійнесенько пішов довіренним ******* Двічінесудимого, зараз мудрствує частенько у Скабеєвої , не викисає у Шустера та Гордона, став довіреним обличчям Бєніної подружки Юлі...
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30.07.2020 21:58 Ответить
Ермак считает, что это "политическая игра"

Какой же ты кретин, если не понимаешь, что с тобой даже кацапы иметь дела не хотят. На двух стульях, сам понимаешь... А ты сразу пытаешься на четырех... До тебя были люди поумнее - и то не получилось... Шел бы ты ярмарки устраивать
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30.07.2020 21:49 Ответить
ну где-нибудь, только не в Украине
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30.07.2020 21:50 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1288887905256185856 1 ч

Москва односторонне вышла из Нормандского процесса. Это неожиданный дипломатический подарок для Украины. И это громадная военная угроза для Украины. В Кремле взяли верх крайние ястребы. Вернее, один окончательно с*ехавший с катушек ястреб.
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30.07.2020 22:05 Ответить
С https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Кизяком только Поросянка мог договориться-схода ПМР оккупантам отдал -они опосля сколько его повышениями баловали-аж до "вадинтур".А дальше некуда-жадность фраера сгубила.
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30.07.2020 22:21 Ответить
Не исключено, что Меркель,Макрон и прочая публика,которую положение обязывает,до соплей завидуют Козаку,откосившему от встречи с дерьмаком, и напряженно думают над тем,как сберечь свое время и оградить себя от общения с гундявым недоразумением,и прочей зеленой плесенью.
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30.07.2020 22:07 Ответить
что онс там делает этот Ярмак, там должен работать Игорь Петрович Смешко -человек опытный профессионал.
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30.07.2020 22:30 Ответить
за цей час вже всім розуміло, що не мінський не норманський формат нічого не вирішують, санкцію от ЄС тільки декларативні, на підтверження СП-2 та Турецький\ южний\ поток-2, сири,хамон та інша їжа , смішно,- висновок, чи ішак чи падішах повини здохнути
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30.07.2020 22:31 Ответить
Два агента ФСБ ругаются, как два милых, только тешатся.
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30.07.2020 22:34 Ответить
Про что могут быть какие-то переговоры с террористами? Нужно хорошо окопаться и лупить по ним каждый день из всех калибров в том числе и Нептунов и т.д. Нах их разрабатывать если не использовать?
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30.07.2020 22:50 Ответить
чекіст грає з чекістом в "політичну гру"! Два чекіста граються! ХАХАХАХ
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30.07.2020 22:52 Ответить
 
 