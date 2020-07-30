Козак отказался от встреч с Ермаком, Ермак считает, что это "политическая игра"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.
Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Козак отметил, что переговорный процесс по вопросу Донбасса - непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.
"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - сказал Ермак.
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По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа по-прежнему продолжается", - заявил руководитель ОП.
Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.
"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - считает он.
Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.
"Градус переговоров может повышаться или снижаться, - это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил он.
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Ранее 30 июля ряд СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).
В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
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понимаю: Зеленскую изолировали полностью (может слухи о проблемах в семье или что она занята выводом нажитого за бугор, не слухи вовсе?) понимаю: Бубочку изолируют, ибо нервы от его тупости не выдерживает даже окружение
Вопрос: а Ермак где затаился?
Где рванет эта ФСБ-шная бомба?
этот Козак сломался!.. несите нового!))
Отак.
какие эпитеты ермак себе понапридумывал..а на самом деле его банально послали на х%й..ибо он никто и звать его никак
Недавно выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ или Расея она же Параша). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
І що воно там пророхкало про четвертий день "тиші"?
Кацапи сцю.ь їм в очі, а вони: " Роса"
Какой же ты кретин, если не понимаешь, что с тобой даже кацапы иметь дела не хотят. На двух стульях, сам понимаешь... А ты сразу пытаешься на четырех... До тебя были люди поумнее - и то не получилось... Шел бы ты ярмарки устраивать
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1288887905256185856 1 ч
Москва односторонне вышла из Нормандского процесса. Это неожиданный дипломатический подарок для Украины. И это громадная военная угроза для Украины. В Кремле взяли верх крайние ястребы. Вернее, один окончательно с*ехавший с катушек ястреб.