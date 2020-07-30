Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента
Украина обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 г. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств", - говорится в сообщенни.
Отмечается, что действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны.
Сейчас идут консультации с белорусской стороной по этому вопросу.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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это ЕГО обменный фонд
Но настаивать надо обязательно. А вдруг .....отдадут, как никак граждане Украины.
Враховуючи, що служба безпеки РБ - це звичайний філіал ФСБ, все це нагадує добре розіграну провокацію з метою збереження статус-кво.
Ці клоуни-диверсанти скоро опиняться у себе дома.
Тобто в РФ
Так всі стали героями.
думаю...мыльной булькой закончиться ... опустят вагнеровцев...и платочком беленьким помашут...
но это, наверное, возможно только если уже открыты дела и их объявлено в розыск или нет?
получиться ли у наших депортировать их на Украину? а было бы отлично...
рашка такая...мерзко хитрожопая...брехливо наглая
https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1288737672731799552 10 ч
Ну, что, защитнички беларуских оппозиционеров?
На днях писал о крымском зашкваре Светы Тихановской и вуаля - в команде её мужа 4 кадровика ГРУ и это ещё не конец...
Черногория-2.0 - кто извиняться будет?
https://uc.od.ua/news/politic/1228406
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16800 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16800
⚡️🇧🇾💥Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
пока с этими возятся
https://www.youtube.com/watch?v=yWMAL28el1k