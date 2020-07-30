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Новости Агрессия России против Украины
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Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента

Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента

Украина обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 г. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств", - говорится в сообщенни.

Отмечается, что действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь просит проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине, - посольство

Сейчас идут консультации с белорусской стороной по этому вопросу.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7921) экстрадиция (568) ЧВК Вагнер (1334) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+15
чтобы потом поменять этих питоров на хохлов-заробитчан, которых мокшнцы щас побыстрому наарестовывают за "тираризм"?....
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30.07.2020 20:10 Ответить
+15
я думаю, Бацька прокатит Зеленую Шмарклю, как фанеру над Парижем..
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 993
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30.07.2020 20:11 Ответить
+15
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2692
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30.07.2020 20:13 Ответить
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Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 651
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30.07.2020 20:08 Ответить
чтобы потом поменять этих питоров на хохлов-заробитчан, которых мокшнцы щас побыстрому наарестовывают за "тираризм"?....
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30.07.2020 20:10 Ответить
Только на таксистов из Дамбабве не надо их менять. Хотя Бацька их и так не отдаст
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30.07.2020 20:09 Ответить
не отдаст, заскриньте
это ЕГО обменный фонд
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31.07.2020 00:36 Ответить
я думаю, Бацька прокатит Зеленую Шмарклю, как фанеру над Парижем..
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 993
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30.07.2020 20:11 Ответить
Якій геройський вигляд у цього пуцвірка.
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30.07.2020 20:12 Ответить
Бацька поміняє на низьку ціну за вуглеводи.
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30.07.2020 20:11 Ответить
Хоч щось ця влада правильно робить, хоча їх батько не віддасть.
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30.07.2020 20:12 Ответить
ранувато говорити "робить". поки що це в майбутньому,скоріш за все ,як рак на горі свисне, тоді й "наполягатимуть".
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30.07.2020 21:05 Ответить
Еслі батьківсім судом цих ********* визнають причетними до дестабілізації країни перед виборами , то видадуть , якшо не видадуть , - то ці ******** сидітимуть довічно в Білорусі .
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30.07.2020 22:39 Ответить
То Вони просто відреагували на мій учорашній коментар с цього приладу те що Ви мені відповіли.
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30.07.2020 22:49 Ответить
Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2692
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30.07.2020 20:13 Ответить
Ех, було б класно, якби Лука передав Зє, цих урок, з формулюванням: «Без права передачі Путіну.»
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30.07.2020 20:14 Ответить
А я за те, щоб ті гниди термін покарання відбували а Білорусі. Там набагато менше шансів дати хабаря судді і прокурору ніж у нас і сидіти будуть не в СІЗО із підвищеним комфортом, та й отримають по білоруському (вважай по Радянському законодавству) на всю катушку!
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30.07.2020 20:16 Ответить
Кстати у них до сих пор применяется высшая мера наказания.
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30.07.2020 20:23 Ответить
хороший варіант, щоб спочатку відсиділи по повній там, а потім в Україну віддали, тут вже шмарклі не буде, і дай Боже буде президентом адекватна патріотична людина, то вони ще й тут з 10ку, а о й більше відсидять
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30.07.2020 21:45 Ответить
и пусть"дядьку их морского" к этим безмозглым витязям, как бонус, выдадут ))
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30.07.2020 20:16 Ответить
Дааа, именно настаивать, ввиду того что это может быть...акция или предвыборный симбио-опционал Лукашенко-Путин. Ну сговорились, как никак страны братья, че не выручить в предвыборной беде?
Но настаивать надо обязательно. А вдруг .....отдадут, как никак граждане Украины.
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30.07.2020 20:17 Ответить
https://www.facebook.com/people/Volodymyr-Karpenko/100017484330301?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYzNzQxOTY2Mzk1M18xMDE1ODYzODExNTIxMzk1Mw%3D%3D Volodymyr Karpenko
Враховуючи, що служба безпеки РБ - це звичайний філіал ФСБ, все це нагадує добре розіграну провокацію з метою збереження статус-кво.
Ці клоуни-диверсанти скоро опиняться у себе дома.
Тобто в РФ
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30.07.2020 20:17 Ответить
Треба було постріляти при спробі втечі.
Так всі стали героями.
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30.07.2020 20:20 Ответить
А у Бацьки смертная казнь не отменена, так что...
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30.07.2020 20:18 Ответить
К Тройственному Союзу который заключен 27 июля Польша-Литва-Украина может примкнуть и Лукашенко...,тогда Речь Посполита будет в полном составе протв КГБиста...
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30.07.2020 20:18 Ответить
В якості троянського коня....
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30.07.2020 20:25 Ответить
В Беларуси хотя-бы расстрел есть, а у нас что?
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30.07.2020 20:19 Ответить
шмаркля, сцивоха і безкоштовний квиток на парашу, в обмін на гастерів, таксистів і таке інше. Тих кого потрібно, кацапи не віддають, знущаються.
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30.07.2020 21:47 Ответить
а на каком основании будет настаивать? рашка ж сказала - охранники... ехали в Турцию... опоздали на самолет... ничего не нарушали...документы в порядке... а что бацьке там привидилось - это личное дело бацьки...
думаю...мыльной булькой закончиться ... опустят вагнеровцев...и платочком беленьким помашут...
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30.07.2020 20:29 Ответить
На основании их преступлений против Украины. И на основании того, что часть из них - граждане Украины.
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30.07.2020 21:01 Ответить
я был бы рад если б так и произошло..(честно)...даже говорил - отличный обменный фонд...
но это, наверное, возможно только если уже открыты дела и их объявлено в розыск или нет?
получиться ли у наших депортировать их на Украину? а было бы отлично...
рашка такая...мерзко хитрожопая...брехливо наглая
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30.07.2020 21:09 Ответить
Тому бацька і звернувся до України ,так як в Білорусі їх важко посадити.
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30.07.2020 21:21 Ответить
будет прецедент, если получиться...
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30.07.2020 21:27 Ответить
чому це важко, бандитизм, підготовка до теракту, ще якусь фігню і по етапу на років 15
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30.07.2020 21:48 Ответить
Путін почав відмазувати бандитів.
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30.07.2020 21:51 Ответить
им уже предъявили подготовку терактов
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30.07.2020 23:28 Ответить
https://twitter.com/zloy_odessit

https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1288737672731799552 10 ч

Ну, что, защитнички беларуских оппозиционеров?
На днях писал о крымском зашкваре Светы Тихановской и вуаля - в команде её мужа 4 кадровика ГРУ и это ещё не конец...
Черногория-2.0 - кто извиняться будет?
https://uc.od.ua/news/politic/1228406
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30.07.2020 20:32 Ответить
Зачем, чтобы обменять на таксиста и проститутку?
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30.07.2020 20:33 Ответить
У Луки появился хороший козырь в игрищах против кремля - может шантажировать путлера тем, что сдаст его наёмников Украине.
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30.07.2020 20:35 Ответить
варіант
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30.07.2020 21:49 Ответить
это хорошо.и судить этих упырей!
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30.07.2020 20:38 Ответить
https://thebabel.com.ua/news/48385-bilorus-posilyuye-kontrol-na-kordonah-z-rosiyeyu-ta-ukrajinoyu-cherez-zatrimannya-biyciv-pvk-vagnera Білорусь посилює контроль на кордонах з Росією та Україною через затримання бійців «ПВК Вагнера» .
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30.07.2020 20:42 Ответить
Украина их передаст России!
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30.07.2020 20:56 Ответить
Эффективно настаивать, это грецкий орех на спирту, от поноса саме то.
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30.07.2020 21:01 Ответить
Рашкотварь, будешь осенью уже шишки настаивать на дождевой воде и последний буй без соли догрызать ,падла...
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30.07.2020 21:24 Ответить
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31.07.2020 08:09 Ответить
Не буде,а вимагае,бо це реальна "відбілювальна" спецоперація кремля для касапів-садистів(Україна,Сірія).Касапи-це мясники з тюркської,а Луці вчасно шухер знадобився.От і лишаться в результаті і бацька і зеля з великим носом,мов клоуни перед Заходом.
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30.07.2020 21:04 Ответить
Кацапы не мясники. Кацапы это как козел даже хуже! Ну типа что-бы козла не обижать сравнивая с русским!
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30.07.2020 21:07 Ответить
Русские это вонючие и тупые как козел!
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30.07.2020 21:08 Ответить
Козел-це свійська тварина,а катсапа(кат-головоріз)!Який нафіг "Рус с Кия"?Ти віриш дикому шакалу,якого навчили сцяти настоячки Руси с Кия і виродок підняв лопуха та затанцював "мі рус с кия!!!"-всіх обсикаючи?
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30.07.2020 21:42 Ответить
Что-бы поменять их на дворников и таксистов!
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30.07.2020 21:06 Ответить
Чтоб торжественно передать их той стороне?
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30.07.2020 21:10 Ответить
Оппа,оце поворотік:-----------https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 3 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16800 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16800
⚡️🇧🇾💥Утечка из КГБ Белоруссии: задержанные наёмники стали давать показания, указав на двух снайперов в их группе, которые, по уверениям наших собеседников, готовили покушение именно на Лукашенко.
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30.07.2020 21:24 Ответить
Слабо віриться, ніхто не посилає снайперів разом з такою кодлою.
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30.07.2020 21:34 Ответить
Тут переворот і ліквідація бацьки якраз вписується в сценарій.Бацьку замінити пропутінською клоунессою.
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30.07.2020 21:43 Ответить
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30.07.2020 21:37 Ответить
Під хвостиком у Лукашенка понюхайте краще і забудьте за бойовиків. При владі люди без яїць.
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30.07.2020 21:36 Ответить
Бубочка их все равно обменяет на политических узников кремля. Хотя на самом деле грамотный президент менял бы заложников на заложников - мало, что ли граждан мордора по Украине разгуливает ? А преступникам и убийцам - пожизненное на химии в Черкассах, тогда в мордоре кое-кто бы мог и передумать насчет "поехать пострелять укропов".
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30.07.2020 21:40 Ответить
Порохоботам все не так , но если бьі ОП не вьіступил бьі за єкстрадицию боевиков , воевавших против ВСУ на Донбассе , то крик про зраду бьіл бьі истошнее...
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30.07.2020 22:18 Ответить
100% що не віддадуть Україні.
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30.07.2020 23:18 Ответить
когось може передадуть
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30.07.2020 23:28 Ответить
оставшиеся братаны из чвк подтянутся и задачу выполнят
пока с этими возятся
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31.07.2020 00:41 Ответить
Лукашенко пришлёт ответ типа настаивалка ещё не отросла.
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31.07.2020 03:05 Ответить
ЧВК В БЕЛАРУСИ. ПРЕДВЫБОРНОЕ ШОУ.
https://www.youtube.com/watch?v=yWMAL28el1k
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31.07.2020 09:33 Ответить
а нах их сюда экстрадировать? чтобы судья Вовк по указанию кремля их выпустил, и еще компенсацию им отслюнявили ?
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31.07.2020 10:19 Ответить
 
 