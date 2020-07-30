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"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме

Компания "Укргаздобыча" (НАК "Нафтогаз Украины") продала годовой объем дизельного топлива производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) с премией $40,92/т к котировкам топлива в портах Северо-Западной Европы (CIF NEW/Basis ARA и FOB Rotterdam).

Как передает Цензор.НЕТ, сг ссылкой на РБК об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже".

а торгах было реализовано 26400 тонн ДТ. Срок отгрузки топлива - с октября 2020 по сентябрь 2021 года.

По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 гг. цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) выросла на 34% (на $10,5/т).

"Такому результату способствовала нормальная стабильная работа в прошлом году, увеличение количества конечных клиентов (сетей АЗС) и уменьшение количества оптовых трейдеров", - сообщил директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко в комментарии профильному изданию Encorr.

Напомним, Шебелинский ГПЗ производит около 10% ДТ в Украине. Остальные 90% выпускает Кременчугский НПЗ "Укртатнафты". Этот завод в 2020 г. реализует ДТ по котировкам в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премия $30/т.

В июле "Укрзализныця" покупала дизтопливо с премией к котировкам в Роттердаме на уровне +$28/т, Минобороны - +$70/т с учетом доставки до воинских частей.

В целом цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета: котировки в Европе плюс премия производителя и логистические затраты на доставку в Украину.

По такому же принципу формируются цены на природный газ - цена на хабе в Амстердаме (TTF) плюс затраты на доставку в Украину.

В 2016-2019 г. такой же принцип - формула "Роттердам+" - действовал для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Автор: 

топливо (630) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+9
Ценам привет. "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. Літаки літять, будем всіх бомбіть..." Догадайтесь, кто это?
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30.07.2020 20:14 Ответить
+6
Роттердам становится для украинцев уже родным городом. Такого количества упоминаний не знал не один Град на Земле
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30.07.2020 20:15 Ответить
+5
"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2248
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30.07.2020 20:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ценам привет. "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. Літаки літять, будем всіх бомбіть..." Догадайтесь, кто это?
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30.07.2020 20:14 Ответить
Тортиками бомбить?
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30.07.2020 20:23 Ответить
Так зебілів бомбить від тортиків і рве від назви "Рошен". Але тут якраз не про тортики. 😁
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31.07.2020 08:23 Ответить
Це порохолизів рве, від усього.
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31.07.2020 09:25 Ответить
Ти лікар - дієтолог, чи прибиральник? 😁
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31.07.2020 11:38 Ответить
Сторонній наблюдач.
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31.07.2020 11:40 Ответить
Так ти наблюдаєш, чи наблюдієш? Тай й взагалі порвадо чомусь лише тебе. 😁 Ти це теж помітив?
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31.07.2020 11:44 Ответить
Досить тобі вживати гриби. Таке вже мерещиться тобі.
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31.07.2020 11:50 Ответить
🙄🤔Ти справді бачиш ще якусь реакцію еа мій пост крім власної? Ти схожий на хлопа з анекдот, який у психлікарню дзвонив:"-Лікарю, приїзджайте швидше, тут порохоботські чорти по хаті скачуть, а мої дружина і діти їх не бачать!" 😁
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31.07.2020 12:16 Ответить
Тобі виїхавшому на зустрічну смугу, та орущому що всі "дебіли", "права купили за сало", "куди преш" звичайно ж видніше.
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31.07.2020 14:19 Ответить
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1288768326064373760/pu/vid/1280x720/ReFt2eIY5Tm8GSU1.mp4 от алкоголя опухшая барыга с мятым пиджаком
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30.07.2020 20:28 Ответить
Роттердам становится для украинцев уже родным городом. Такого количества упоминаний не знал не один Град на Земле
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30.07.2020 20:15 Ответить
Ціна Ротердам була високою, а ще підняли на 41 бакс в все стало нормальним?
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30.07.2020 20:17 Ответить
"Премія" це скидка.
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30.07.2020 20:24 Ответить
По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 гг. цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) выросла на 34% (на $10,5/т). Источник: https://censor.net.ua/n3211100
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30.07.2020 20:29 Ответить
В честь цього треба преміювати Коболєва на 40 млн.
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30.07.2020 20:19 Ответить
"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2248
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30.07.2020 20:20 Ответить
А газ в ПоппенКакине??))
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30.07.2020 20:22 Ответить
"Барыги" наживались,а "зелень" справедлива до усрачки. Правда схемы ничем не отличаются,но кого это @бет? Явно не ватозелебанов.
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30.07.2020 20:26 Ответить
И что, это всего 4 цента за литр.
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30.07.2020 20:27 Ответить
выросла на 34% (на $10,5/т) - это 833 грн. за 1000 литров дизеля.Тоесть 0.833 грн за литр.Я чего то не понимаю или нас на..ывают на 2000% на запровках?
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30.07.2020 20:32 Ответить
А потому что вы лохи! А лох живучей мамонта и платит всегда! Надо было в прошлом году думать кого выбирать!
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30.07.2020 20:50 Ответить
роттердамский "уголь" и дюссельдорфский "газ" поспособствовали "выбору" зелёного дерьма ...шекеладного нажрались до немогу
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30.07.2020 21:35 Ответить
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:33 Ответить
где ты видел страну ...територия
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30.07.2020 21:35 Ответить
вонючее рузькэ пукнуть захотело?
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31.07.2020 10:38 Ответить
 
 