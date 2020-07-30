"Нафтогаз" продал дизельное топливо с премией 41 доллар на тонне к цене в Роттердаме

Компания "Укргаздобыча" (НАК "Нафтогаз Украины") продала годовой объем дизельного топлива производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) с премией $40,92/т к котировкам топлива в портах Северо-Западной Европы (CIF NEW/Basis ARA и FOB Rotterdam).

Как передает Цензор.НЕТ, сг ссылкой на РБК об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже".

а торгах было реализовано 26400 тонн ДТ. Срок отгрузки топлива - с октября 2020 по сентябрь 2021 года.

По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 гг. цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) выросла на 34% (на $10,5/т).

"Такому результату способствовала нормальная стабильная работа в прошлом году, увеличение количества конечных клиентов (сетей АЗС) и уменьшение количества оптовых трейдеров", - сообщил директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко в комментарии профильному изданию Encorr.

Напомним, Шебелинский ГПЗ производит около 10% ДТ в Украине. Остальные 90% выпускает Кременчугский НПЗ "Укртатнафты". Этот завод в 2020 г. реализует ДТ по котировкам в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премия $30/т.

В июле "Укрзализныця" покупала дизтопливо с премией к котировкам в Роттердаме на уровне +$28/т, Минобороны - +$70/т с учетом доставки до воинских частей.

В целом цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета: котировки в Европе плюс премия производителя и логистические затраты на доставку в Украину.

По такому же принципу формируются цены на природный газ - цена на хабе в Амстердаме (TTF) плюс затраты на доставку в Украину.

В 2016-2019 г. такой же принцип - формула "Роттердам+" - действовал для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.