Председатель Киевского облсовета Стариченко заявил о вхождении в группу поддержки Зеленского и сложении мандата, а глава РПЛ Ляшко за это назвал его "проституткой"

Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата облсовета за что был раскритикован лидером РПЛ Олегом Ляшко, по спискам которой он был избран в олбастной совет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стриченко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду. Ведь в своей жизни не гонялся за должностями или депутатскими мандатами. В то же время всегда стремился добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и работать на благо Киевщины, где родился, вырос и живу".

Стариченко продолжил: "Недавно в областном совете была создана депутатская группа "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и я. Поддерживаю это решение депутатов, поскольку убежден, что оно принято не ради удовлетворения политических амбиций, а будет способствовать дальнейшей консолидации ветвей власти в развитии родного края. Однако, подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой личный переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа". В свое время в области я был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко. Благодаря команде наших единомышленников эта политическая сила получила высокие результаты во время прошлых местных выборов. Более того, областная организация Радикальной партии будет участвовать и в нынешней избирательной гонке. Однако, лично не намерен продолжать политическую деятельность и не буду участвовать в местных выборах. Однако, остаюсь в Киевской области и в дальнейшем буду работать на развитие нашего края".

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В свою очередь Олег Ляшко в фейсбуке написал: "Председатель Киевского областного совета от РПЛ Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера эта политическая проститутка вместе с другими депутатами-предателями от РПЛ создали в облсовете группу в "поддержку демократических инициатив президента Зеленского".

Эти проститутки так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, изменяя партию, окончательно потеряли совесть и элементарное приличие. Самое противное, что президентская партия, как стервятники, подбирают всякий политический хлам. Но для всех нас это хороший политический сигнал - "зеленые" быстро закончат плохо. И так будет с каждым предателем!"