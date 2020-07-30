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Председатель Киевского облсовета Стариченко заявил о вхождении в группу поддержки Зеленского и сложении мандата, а глава РПЛ Ляшко за это назвал его "проституткой"

Председатель Киевского облсовета Стариченко заявил о вхождении в группу поддержки Зеленского и сложении мандата, а глава РПЛ Ляшко за это назвал его

Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата облсовета за что был раскритикован лидером РПЛ Олегом Ляшко, по спискам которой он был избран в олбастной совет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стриченко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду. Ведь в своей жизни не гонялся за должностями или депутатскими мандатами. В то же время всегда стремился добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и работать на благо Киевщины, где родился, вырос и живу".

Стариченко продолжил: "Недавно в областном совете была создана депутатская группа "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и я. Поддерживаю это решение депутатов, поскольку убежден, что оно принято не ради удовлетворения политических амбиций, а будет способствовать дальнейшей консолидации ветвей власти в развитии родного края. Однако, подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой личный переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа". В свое время в области я был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко. Благодаря команде наших единомышленников эта политическая сила получила высокие результаты во время прошлых местных выборов. Более того, областная организация Радикальной партии будет участвовать и в нынешней избирательной гонке. Однако, лично не намерен продолжать политическую деятельность и не буду участвовать в местных выборах. Однако, остаюсь в Киевской области и в дальнейшем буду работать на развитие нашего края".

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В свою очередь Олег Ляшко в фейсбуке написал: "Председатель Киевского областного совета от РПЛ Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера эта политическая проститутка вместе с другими депутатами-предателями от РПЛ создали в облсовете группу в "поддержку демократических инициатив президента Зеленского".

Эти проститутки так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, изменяя партию, окончательно потеряли совесть и элементарное приличие. Самое противное, что президентская партия, как стервятники, подбирают всякий политический хлам. Но для всех нас это хороший политический сигнал - "зеленые" быстро закончат плохо. И так будет с каждым предателем!"

Автор: 

Киевская область (4194) Ляшко Олег (1642) облсовет (538)


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Топ комментарии
+6
Неа не проститутка, а проЗЕститутка. Не нужно оскорблять рабочий клас.
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30.07.2020 20:25 Ответить
+3
Ляшко добре розбирається у політичній проституції, можна сказати що він є в ній експертом всеукраїнського масштабу.
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30.07.2020 20:31 Ответить
+3
Верим-верим стариченко, просто кушать не можем, как верим! Самое смешное здесь- это "демократические инициативы" шмаркли!!!!! Это даже не курам насмех, это просто рак мозга! Какие инициативы, какая демократия? Я просто не понимаю, каким конченным дебилом надо быть, чтобы нести такую околесицу про инициативы и "заботу" о Киеве со стороны зельца! Человек уже сегодня просто умер для политики навсегда, поддержав тупого наркомана и предателя Украины осла. Скажите, кто его к себе в партию или коалицию и т.п. теперь возьмет, после сотрудничества с зеленым уродом? Даже в блок зажоповцев не возьмут от отвращения к зеленой отрыжке.
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30.07.2020 23:32 Ответить
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Неа не проститутка, а проЗЕститутка. Не нужно оскорблять рабочий клас.
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30.07.2020 20:25 Ответить
По суті Ляшко досить аргументовано написав про Стариченко.
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30.07.2020 20:26 Ответить
Верим-верим стариченко, просто кушать не можем, как верим! Самое смешное здесь- это "демократические инициативы" шмаркли!!!!! Это даже не курам насмех, это просто рак мозга! Какие инициативы, какая демократия? Я просто не понимаю, каким конченным дебилом надо быть, чтобы нести такую околесицу про инициативы и "заботу" о Киеве со стороны зельца! Человек уже сегодня просто умер для политики навсегда, поддержав тупого наркомана и предателя Украины осла. Скажите, кто его к себе в партию или коалицию и т.п. теперь возьмет, после сотрудничества с зеленым уродом? Даже в блок зажоповцев не возьмут от отвращения к зеленой отрыжке.
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30.07.2020 23:32 Ответить
В зажоповцы ,как раз таки возьмут .Кива тому подтверждение
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31.07.2020 00:46 Ответить
проституты бранятся, только тешатся )
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30.07.2020 20:29 Ответить
а потом чешутся)))
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30.07.2020 20:30 Ответить
) до спину друг противному дружке в кровь
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30.07.2020 20:37 Ответить
Блазні не гребують брудними технологіями, люди не витримують постійного спостереження, булінгу і цькування. Це критична посада, згадайте Смолія
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30.07.2020 20:30 Ответить
Ляшко добре розбирається у політичній проституції, можна сказати що він є в ній експертом всеукраїнського масштабу.
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30.07.2020 20:31 Ответить
питарас боря и вывел ляшка на верхушку власти, после того, как это стало известно, тимошенко турнула ляшка
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30.07.2020 20:35 Ответить
Голубец и проститутка-неразрешимый конфликт))
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30.07.2020 20:35 Ответить
Толи дело ляшко, пришел в политику целкой, и ушел ..целкой.
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30.07.2020 20:41 Ответить
проститутки, проституты, питарасы- очень близкая и понятная ляшко тема
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30.07.2020 21:05 Ответить
У "партії" (скоріше зграї) політичної повії Ляшка і не може бути нікого іншого, окрім політичних повій.
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30.07.2020 21:15 Ответить
Проститут назвал проститута проституткой...
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30.07.2020 21:22 Ответить
Больше писать не о чем? Кого интересует эта шЛяжко? Оно уже никто, даже не депутат! Цензор уже пиарится на заднеприводном!
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30.07.2020 21:37 Ответить
Дірявий фрік роззявив свій поганий писок...
Невже хтось сподівався почути щось розумне?
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30.07.2020 22:17 Ответить
Олежка фсё, сбитый лётчик... А теперь ещё и санитарный врач Ляшко ему конкурент!
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30.07.2020 22:50 Ответить
ОЛЕГ ЛЯЖКО! А НЕ ТЫ ЛИ ПРЕДАЛ КОГДА ТО ЮЛЮ??* ВОПРОС- ТАК КТО ПРОСТИТУТКА??? В ЗЕРКАЛО ПОСМОТРИ!!!!!!
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31.07.2020 00:33 Ответить
лицо укрполитикума...
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31.07.2020 00:33 Ответить
Махно як був анархістом-синдикалістом так і помер, отримавші 12 поранень, а наші , як один комуніст нардеп умудрився за каденцію змінити 12 разів фракцій і партій. Треба забирати мандат бо виборці голосують за ту політ силу, яку представляє кандидат на момент виборів. А коли він перебігає кудись в інші партії, це називається обман і кидок виборців , або просто фарисейство.
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31.07.2020 06:35 Ответить
группа "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского"

Де можна подивитися демократичні ініціативи БлаЗЕня?
Источник: https://censor.net/n3211101
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31.07.2020 08:37 Ответить
 
 