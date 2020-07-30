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Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников мусульман и иудеев

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников мусульман и иудеев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Соответствующий указ президент подписал 30 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Также смотрите: Московский Патриархат в Офисе Зеленского. Как первый заместитель главы ОП толерирует "русский мир". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) иудеи (32) праздник (1691) религия (900) мусульмане (258)


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Топ комментарии
+33
ура! новые праздники в календаре!
вопрос - а баранов будут на Майдане или возле Софии резать?
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30.07.2020 20:35 Ответить
+22
А що їх хтось забороняє святкувати?
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30.07.2020 20:36 Ответить
+20
просто слов нету яке воно недолуге
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30.07.2020 20:38 Ответить
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Страница 2 из 2
Это ария из другой оперы.
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30.07.2020 21:05 Ответить
Сорри, действительно. аПшиПся ))
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30.07.2020 21:13 Ответить
Это не религия...А Теизм...отрицание религии...и только небольшая часть атеистов верят в то что бога нет...остальные либо ищут бога методами науки, либо называют его Природой, Космосом, Всемирным Разумом, Разумной Вселенной...ит.д. либо считают что бог может существовать либо несуществовать, при этом книжки идеологов считают средневековым мракобесием, а самих проповедников пропагандонами
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30.07.2020 21:14 Ответить
А яка різниця між ВІРОЮ у те, що Бог є і ВІРОЮ у те, що Бога нема. І те, й інше - ВІРА.
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30.07.2020 21:24 Ответить
Да но всех атеистов гребут под одну гребенку...а таких верующих атеистов не думаю что более 5%...даже при совке "члены" сомневались многие
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30.07.2020 21:37 Ответить
Вера в космос, природу, абсолют, и др. - это тоже Вера в Творца и с атеизмом - верой в волю случая, и отрицания внешней силы создания Вселенной, ничего общего не имеет.
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30.07.2020 22:59 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 9119
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30.07.2020 23:26 Ответить
Потрохівські томосисти освятили? Вот дебіли ПЦУшні - такі ж як і гундяївці
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31.07.2020 12:05 Ответить
Бубочка всеми способами пытается реанимировать свой сдохший рейтинг.
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30.07.2020 20:52 Ответить
та не - оно, падло, ищет любой способ поднасрать Украине...
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30.07.2020 21:06 Ответить
а китайский новый год? и индусов тоже игнорировать как-то тупо. ну и день независимости США - тоже неплохо бы, чего уж там.
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30.07.2020 20:52 Ответить
Какой процент у нас индусов и китайцев, а какой крымских татар, или Крым российский? И пусть РФия им праздники определяет?
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30.07.2020 23:01 Ответить
китайцев и индусов на минуточку миллиарды. и у китайцев - безвиз. и в процентах я сомневаюсь что после геноцида крымских татар, переселения из-за оккупации и т.д. и т.п. их количество достаточно. а праздники - пусть празднуют, в Украине в каждом селе есть местные праздники, но это не значит что они должны быть гос уровня. или те же хасиды в Умани - я думаю в Тернополе, Киеве или Полтаве на это как то пофиг, но людям нравится, пожалуйста, если другим не мешают.
у нас вообще-то религия отделена от государства, и то, что исторически народ не работает в христианские праздники - не значит что нужно специально нарушать конституцию и уравнивать туда все что можно и кого вдруг вспомнят.
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31.07.2020 00:13 Ответить
нафига?
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30.07.2020 20:53 Ответить
что бы размыть еще больше украинскую идентичность..
создать Вавилон...
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30.07.2020 20:55 Ответить
Щоб ще більше збурювати українців.
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30.07.2020 23:19 Ответить
Какие тупые лайки, да скомороху на.рать на курбан-байрам, его задача, под шумок поднять на уровень иудейские, тупицы.
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30.07.2020 20:53 Ответить
турборежим и тотальная диджитализация неостановимы!

Від середини червня Міністерство охорони здоров'я України публікує "зелений" та "червоний" списки країн щодо ситуації з COVID-19 та умови в'їзду з цих країн до України. Лише днями у ньому помітили серйозні помилки.

В документі "країнами" чи навіть "державами" названо ті території, які не мають такого визнання. Приміром, у списку МОЗУ 214 країн, при тому, що офіційно членами ООН є 193. І не лише це. Виглядає так, що цей перелік країн взяли просто з мережі, переклали через гугл перекладач, не перевіряли і зовсім не узгоджували з МЗС. Серед країн у списку МОЗУ є Турки і Кайкос (насправді це британські острови Теркс і Кайкос у Карибському басейні), країна Йти (насправді ж африканська держава Того), Кариби Нідерланди (це так переклали Caribbean Netherlands) і ще багато інших дивних назв. Більш детальний розбір у цьому матеріалі:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/
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30.07.2020 20:54 Ответить
З першого погляду, така недбалість викликає здебільшого сміх. Але стає зовсім не смішно, від усвідомлення того, що під час пандемії і критичного моменту для трансформації системи охорони здоров'я, міністерство очолюють настільки некомпетентні люди. Зокрема, такий підхід до ведення справ є наслідком системного руйнування МОЗУ як інституції. І цей процес розпочався ще зі Скалецької.

Що це означає? Що міністерство почало втрачати професійні кадри, які прийшли туди не через "співбесіди з міністром", а через прозорі та чесні конкурси для служіння українському народу. Це люди, на яких трималася діяльність інституції, і які щоденно і професійно виконували свою роботу. Люди, які не прийшли працювати в ручному режимі.

Наприклад, за цей час з МОЗУ зник директорат стратегічного планування та євроінтеграції, який займався роботою з міжнародними партнерами і донорами.

Провал закупівель ліків, атаки керівництвом МОЗУ незалежних інституцій як ДП Медичні закупівлі України та НСЗУ Національна служба здоров'я України, постійне звинувачення на брифінгах всіх навколо у своїх помилках та їхнє героїчне "виправлення" - це адженда міністерства у сьогоднішні дні.

І це лише те, що лежить на поверхні. Дуже багато подібних речей не виходять за стіни міністерства, утім, безпосередньо мають серйозні наслідки для здоров'я та життя українців і національної безпеки країни загалом.

Уявіть як МОЗ України справиться, наприклад, з закупівлею вакцин проти COVID-19, якщо у ньому навіть не спроможні просто скласти правильний список країн. Уже зараз зрозуміло, що справляться вони погано, а звинуватять всіх навколо.

Уляна Супрун
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30.07.2020 20:55 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 1274
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30.07.2020 20:58 Ответить
Таким образом рабочие дни будут считанными в году и вот тогда на работу уж действительно как на праздник ходить будем...
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30.07.2020 20:55 Ответить
Може хтось пояснить президенту, що у нас на 95 відсотків християнська країна.
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30.07.2020 20:55 Ответить
так вот это ему и не нравится..
проблема в том, что когда этот уродец уйдет, то отменить эти все празднички чужие абсолютному большинству украинскому народа будет ОЧЕНЬ не просто...
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30.07.2020 20:58 Ответить
Все должны поклоняться 95-тому кварталу!
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30.07.2020 21:01 Ответить
Рпцешники - то христиане? Брати по вірі? може Гундяя в гості запросимо та його вождя?
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30.07.2020 23:02 Ответить
Хочется сказать только одно: "Б....ь"
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30.07.2020 21:01 Ответить
Сатанізм...і всім стало страшно...
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30.07.2020 21:03 Ответить
Чого це? Ерпецешники не такі і страшні коли дані на ФСБ не передають.
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30.07.2020 23:03 Ответить
А потом - обязательное обрезание.
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30.07.2020 21:04 Ответить
різати - cut (кат) - кац - кацап...а чого б й ні?...
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30.07.2020 21:21 Ответить
упс, а я кришнаіт, де мої свята?
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 5376
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30.07.2020 21:05 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3211102/019214cf-5979-72a8-a727-beb528c1fc10 влаштує?
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30.07.2020 21:09 Ответить
ні, не влаштовує! Чому жидам та ослойобам є свято, а мені, як громадянину з вільною вірою не має? Якщо всім - то всім! А взагалі в нас не релігійна держава, тому всі ці свята до сраки!
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30.07.2020 21:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288897298462838784 5 мин

Интересно, после всего что Вова сегодня наговорил и натворил, кто то догадался вызвать к нему психиатра? Или кроме заключенной под домашний арест Ленки, некому ?
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30.07.2020 21:06 Ответить
Уніівоооімунітєєєт...
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30.07.2020 21:21 Ответить
А коли працювати будемо?
Маємо обов'язкові загальнодержавні - День незалежності, День Конституції, День Війська. А інші - за вибором (Новий рік, Різдво, 1 травня, 9 травня, Великдень, Трійця, ще раз Різдво, тощо). Дайте людині самій обрати, що вона буде святкувати. Великдень, Песах, Рамадан чи власний день народження. А може схоче додати ці дні до відпустки.
Головне - завчасно попередити роботодавця (якщо таке перенесення свят можливе за умовами технологічного процесу або режимом несення служби).
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30.07.2020 21:08 Ответить
Роботодавець идет нахер...ибо работодавець считает что ему нужен
специалист с опытом работы не мене 10 лет, возрастом до 35, владение иностранным языком, водительские категории В,С желательно Е, режим работы круглосуточно и без выходных...оклад 1000грн, в случае нарушения штраф 2000 грн...
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30.07.2020 21:19 Ответить
І хто ж вас заставив погодитись на такі умови?
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30.07.2020 21:20 Ответить
Ну допустим чуть помягче...возраст...
в прошлом месяце принес 4700 грн...((( а за позапрошлый долбонули 2 штуки штрафа...клиентка хотела развести на бабки, типа я ей ей "развалил полстены"..и сейчас прийдут пацаны и ты напишешь расписку...закрыла дверь начала травить собакой...я взял и ударил молотком по голове собаку и сказал если на счет 3 дверь не будет открыта ломаю молотком череп...она открыла, а затем пришел ее муж со жлобой и накатали заяву мусорам, что сломал ей межкомнатные двери (которых не было)...и компания якобы возместила ущерб за мой счет...на самом деле работодатель положил бабки в карман себе
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30.07.2020 21:31 Ответить
Прибрати вихідні на православні та католицькі свята - тоді буде справедливо і цивілізовано.
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30.07.2020 23:04 Ответить
Це що стратегічнне завдання для держави ,немає більш важливих питань ? може подивились як в інших країнах невже мусульмани і іудеї відзначають христянські св'ята ?
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30.07.2020 21:14 Ответить
Це стратегічне завдання для Зеленського.
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30.07.2020 21:15 Ответить
Добиває,падло ,Україну всіма способами.(((((
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30.07.2020 21:14 Ответить
Лише продовжує те, що почала потрохівське гніда.
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31.07.2020 11:56 Ответить
Головне, народ, проголосуйте за слуг. Заради цього все і робиться.
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30.07.2020 21:15 Ответить
Я думаю , шо в Умани в этом году не нужно устраивать массовых праздников , -- коронавирус всё-таки . ))
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30.07.2020 21:16 Ответить
Зелохи, это уже покращення, или еще нет?
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30.07.2020 21:24 Ответить
Цеееее...
Цеееееееее...
Цеееееееееее...
Це все Порх!!!
От!
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30.07.2020 21:26 Ответить
Вже на хліб мажуть!
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30.07.2020 23:16 Ответить
праздников мусульман и иудеев/ Самый весёлый иудейский праздник это пурим.Во время пурима радостно поедаются уши Амана.
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30.07.2020 21:26 Ответить
Логічний наслідок того, що світська за конституцією держава святкує якісь казкові жидівські свята. Релігійні свята мають святкувати лише упороті сектанти, які в них вірять, і без жодних вихідних
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30.07.2020 21:33 Ответить
Зеленський знову включає дурку під назвою "какая разніца" .
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30.07.2020 21:36 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 6511
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30.07.2020 21:42 Ответить
С этого и надо было начинать. А то за эпохи взялся, всё эпохальным героем хочет стать
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30.07.2020 21:42 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 308
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30.07.2020 21:45 Ответить
Max Gadyukin.Дыра в бюджете никуда не делась. Зате президент поїв ожини. На Донбассе убивают наших, несмотря на белые каски. Зате президент поїв ожини. Труп нашего соотечественника возвращают без части органов и костей - ожина ж, ну чого ви ото.

В ответ нашим сулят дисциплинарные меры за защиту Украины, поки президент жере ожину. В Киеве поджигают дома и находят трупы волонтеров. Ожина. В Верховной Раде одни черти - уверен, ягоды и это поправят.

Шмыгаль обещал рабочие места, но не смог? Мало ежевики ел, сразу видно. Энергорынок ******* всухую, чтобы Коломойский нагрел руки? Жри ежевику и не отвлекайся. ВВП в жопе? Ну так его ежевикой надо обмазать, сразу станет лучше. Не вырастет, но пахнуть будет прикольно, президенту понравится.

В любой непонятной ситуации просто жри ежевику. Она спасет тебя от безработицы. Еще сорок миллионов человек не выручит, но тебе-то норм. Что не съешь, то в баночку складывай - вечером захочется. И шапочку, шапочку обязательно. Чтобы голова от сквозняка не свистела.

Я уже боюсь представить Зеленского на молокозаводе или в крафтовой пивоварне. Он же и туда президента Швейцарии потащит. Как некоторые ленивые детки, чтобы не делать домашнее задание, приводили к себе вагон друзей и «готовились», на самом деле играя в Doom. Потом двойки получали.

Только тут ребенку 42 года, а ***** в панорамный снимок не помещается. Зеленский как президент уже годовасик, но все еще тугосеря. Зато хорошо кушает и читает стишок с табуретки. Дайте ему 100 дней. И пончик.

****, ну ты же не в Габоне вырос, откуда такая привязанность к еде? Тебе что, в детстве жрать не давали? Или всю работу выполнил на пять лет вперед, чтобы гастрономический тур устраивать? Почему ты страдаешь фудблогерством, пока в стране все валится, мсье «десятый отпуск в минуту»?

Если бы я хотел видеть президента с отличным кулинарным мировоззрением, голосовал бы за Гордона Рамзи. И на кухне у него всегда авторитарный порядок. Он еще и шутит неплохо, в отличие от Зеленского. Вот сравните две шутки.

«В этом салате так много масла (too much oil), что скоро туда зайдет американская армия». «Эрдоган - усатый таракан». В первом случае шутит какой-то шеф-повар с отличным микроменеджментом по жизни. Во втором - наша Дуся всралась, профессиональный комик. Какая страна, такие и шуточки. Да и президенты тоже.

Гордон не лезет туда, где будет инородным телом. Он отлично готовит, всегда самосовершенствуется и является ярким примером self-made man. Повару норм, его дело - супчик. А страной пусть рулят профессионалы, чтобы Гордон мог дальше раскручивать свой ресторан. Все на своих местах. Но он бы нам подошел куда лучше.

Вот какого ***, спрашивается. Я уже начинаю бояться, что Крым мы потеряем за банку ежевики. Президент любит ее куда больше, чем какие-то скучные обязы перед страной. Ням-ням, сладкий привкус легитимизированной аннексии. Где ж моя салфеточка.

Приятного аппетита. Это вы такие злые, потому что ежевику с утра не кушали.
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30.07.2020 21:46 Ответить
А нахіба? Нечем заняться?
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30.07.2020 21:59 Ответить
Уже с Европы сделали исламский мир еще нехватало этого Украине.зеля иди нах... со своими предложениями
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30.07.2020 22:06 Ответить
Совсем ипанулся?
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30.07.2020 22:06 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 6145
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30.07.2020 22:09 Ответить
да...…, дядя Гера в гости зашел.....
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31.07.2020 10:31 Ответить
Проблема в том, что это потом не откатить без серьезных конфликтов. Создание внутренних конфликтов(разных по сути и объему) и была одной из целей, почему эта гнида была поставлена во власть. Много конфликтов и трений - много денег для зеленой нечисти с коломойским во главе. Все настолько элементарно и примитивно, но ничему история зебелье не научило. А потому они будут стоять раком во времена мусульманских праздников, как стоит Москва. А деньги будут течь рекой в карманы других. Каждому свое.
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30.07.2020 22:31 Ответить
Почему же тогда больше всего внутренних конфликтов создают Потрох и потрохобецылы? Например просто разделили Украину на правильную - за Потроха и неправильную - все остальные.
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31.07.2020 07:52 Ответить
На должности президента - зеленский. Потому все ссылки на Пороха на данном этапе исторического развития просто неактуальны. Тотальная ответственность за ВСЕ происходящее, в том числе и за конфликты, лежит на зеленском, поскольку в его руках сосредоточена ВСЯ власть.
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31.07.2020 08:43 Ответить
Т.е. в том сто Потрох ращрешил воровать Ахметову из бюджета под видом продаж "зеленой" энергии виноват Зеленский? Оригинальный подход, так поклонники Зе смогут также во всех просветах Зе обвинить следующего Президента. Круговорот говна получается.
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31.07.2020 11:48 Ответить
-
Видно у нас скоро і всі суботи будуть основним вихідним українським святом. Адже для кожного віруючого єврея субота - це священний день, свято Шаббат, коли працювати категорично забороняється. У Торі сказано «... Хто, коли зачне суботу, той конче буде забитий ...».
Наступним президентом виберемо вже мусульманіна і у нас буде ще й безліч мусульманських свят.
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30.07.2020 22:36 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 2269
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30.07.2020 22:38 Ответить
Треба щоб сиділи гундявїскі козачки?
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31.07.2020 11:50 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 3132
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30.07.2020 22:40 Ответить
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання статусу низки релігійних свят мусульман та іудеїв - Цензор.НЕТ 6844
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30.07.2020 22:43 Ответить
Дубінос, шо ти знала, все людство походить від Єви.
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30.07.2020 22:54 Ответить
Ну да у Адама был пупок. Судя по иконам.
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30.07.2020 22:59 Ответить
«Митохондриальная Ева - имя, данное в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 популярной культуре женщине, жившей в Африке около 200 000 лет назад, от которой современное человечество унаследовало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A митохондриальную ДНК (оригинальный термин, предложенный первооткрывателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD Алланом Вильсоном - Lucky Mother - Удачливая мама). Эта женщина стала единственной в своём поколении, чьи потомки по женской линии дожили до наших дней. Параллельно с ней жили и другие женщины, но их митохондриальные ДНК до нашего времени не сохранились. От них людям могли достаться другие участки ядерной ДНК....»

Розумію, що для тебе, це всього лише набір літер....
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30.07.2020 23:01 Ответить
В огороде бузина.
В школе точно освободили от арифметики по здоровью.
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31.07.2020 00:43 Ответить
https://censor.net/user/466090 Ну яких 200 тисяч років.По біблії землі 6 тисяч років.А те що ви написали,це святотатство.
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31.07.2020 02:09 Ответить
Потрохобецылы сейчас будут орать, что у Иисуса была фамилия Порошенко и Томом реликвия его семьи.
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31.07.2020 07:54 Ответить
"Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников мусульман и иудеев" - Зеленский прикрывается мусульманами.
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30.07.2020 22:45 Ответить
софію в туреччині на днях перетворили таки на мечеть (знову), то софію київську така ж доля чекає? і ще: а чому дискримінація буддистів, індуїстів...?????
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30.07.2020 22:45 Ответить
Инфантильный дебил.
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30.07.2020 22:51 Ответить
Может вовочка сценарии для квартала нарабатыват.
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30.07.2020 23:03 Ответить
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____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
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Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правят, грабят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Гепа....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕбила - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
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30.07.2020 23:06 Ответить
дурная Моська в посудной лавке надЫбала ещё одну "прикольную цяцьку"..
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30.07.2020 23:08 Ответить
Головне що всі чомусь забули як Потросяка наче дурень із ступою з Томосом носився.
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30.07.2020 23:10 Ответить
Мародер дячок МП з кадилом вірив тільки в зелень.Його віра перемогла-зелень прийшла до влади.
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30.07.2020 23:50 Ответить
Значіть віра у Потроха та дячка МП - одна й та сама, навіть за Томос Потрох зеленню заплатив - дуже її любить, навіть через СБУ деяких господарів "прохав" щоб зелені йому підкинули на президентську кампанію.
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31.07.2020 07:56 Ответить
Зелень?https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj,скориставшись адмін ресурсом,аби лишитись при депутатському мандатові.Професійний кидала для власних 104-х компаній готовий і з чортом домовитись-правда чорта спробував кинути-не вийшло-той виявився хитріший-заморозив воду в решеті і таки вернувся-хрякнув хряка жадібного по голові-той злетів з трона.
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31.07.2020 13:19 Ответить
Совсем сдурел, больше заняться нечем.
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31.07.2020 00:09 Ответить
И обязательно венгерские национальные праздники у нас ввести, а то они снова будут недовольны.
Совсем скоро святого Иштвана нужно будет восхвалять - так что включайте турборежим, вдруг не успеют принять закон.
Все проблемы за год решены, осталось только праздновать
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31.07.2020 00:46 Ответить
правильно.
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31.07.2020 01:49 Ответить
Все правильно! И столицу перенести в Умань
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31.07.2020 05:54 Ответить
Теперь украинцы будут праздновать жи....ские праздники. Побольше синагог, чтобы всем места там хватило.
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31.07.2020 06:44 Ответить
Сейчас празднуют гундяевские праздники вместе с путлерлендом.
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31.07.2020 08:23 Ответить
Странно - а почему католиков нет в названии?
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31.07.2020 09:31 Ответить
Католическое рождество выходной, и христианские праздники отмечаются, а других, популярных религий в Украине - нет. Разве что в историческом контексте - объединить христианство, мусульманство и иудаизм как религии с индийскими корнями, и выбрать по одному празднику.
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31.07.2020 11:54 Ответить
Вопрос немножко в другом.Каждая лиса свой хвост хвалит.Припомнят корни,идиш,как один из государственньіх язьіков Украиньі 17-го года и всякую хренатень глобалистическую,лишь бьі кусочек откусить от украинского пирога национальньіх интересов.УнияКиєРусов(укрьі) ведь она такая-в США-11 наций,в СКБ-4 нации-пока не установят национальньіе интересьі как Закон Державьі-демократия будет кровоточить,как впрочемь уже скоро тьісяча лет,как кровоточит.
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31.07.2020 13:38 Ответить
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