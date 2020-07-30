Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников мусульман и иудеев
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.
Соответствующий указ президент подписал 30 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.
Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
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у нас вообще-то религия отделена от государства, и то, что исторически народ не работает в христианские праздники - не значит что нужно специально нарушать конституцию и уравнивать туда все что можно и кого вдруг вспомнят.
создать Вавилон...
Від середини червня Міністерство охорони здоров'я України публікує "зелений" та "червоний" списки країн щодо ситуації з COVID-19 та умови в'їзду з цих країн до України. Лише днями у ньому помітили серйозні помилки.
В документі "країнами" чи навіть "державами" названо ті території, які не мають такого визнання. Приміром, у списку МОЗУ 214 країн, при тому, що офіційно членами ООН є 193. І не лише це. Виглядає так, що цей перелік країн взяли просто з мережі, переклали через гугл перекладач, не перевіряли і зовсім не узгоджували з МЗС. Серед країн у списку МОЗУ є Турки і Кайкос (насправді це британські острови Теркс і Кайкос у Карибському басейні), країна Йти (насправді ж африканська держава Того), Кариби Нідерланди (це так переклали Caribbean Netherlands) і ще багато інших дивних назв. Більш детальний розбір у цьому матеріалі:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/07/29/7112649/
Що це означає? Що міністерство почало втрачати професійні кадри, які прийшли туди не через "співбесіди з міністром", а через прозорі та чесні конкурси для служіння українському народу. Це люди, на яких трималася діяльність інституції, і які щоденно і професійно виконували свою роботу. Люди, які не прийшли працювати в ручному режимі.
Наприклад, за цей час з МОЗУ зник директорат стратегічного планування та євроінтеграції, який займався роботою з міжнародними партнерами і донорами.
Провал закупівель ліків, атаки керівництвом МОЗУ незалежних інституцій як ДП Медичні закупівлі України та НСЗУ Національна служба здоров'я України, постійне звинувачення на брифінгах всіх навколо у своїх помилках та їхнє героїчне "виправлення" - це адженда міністерства у сьогоднішні дні.
І це лише те, що лежить на поверхні. Дуже багато подібних речей не виходять за стіни міністерства, утім, безпосередньо мають серйозні наслідки для здоров'я та життя українців і національної безпеки країни загалом.
Уявіть як МОЗ України справиться, наприклад, з закупівлею вакцин проти COVID-19, якщо у ньому навіть не спроможні просто скласти правильний список країн. Уже зараз зрозуміло, що справляться вони погано, а звинуватять всіх навколо.
Уляна Супрун
проблема в том, что когда этот уродец уйдет, то отменить эти все празднички чужие абсолютному большинству украинскому народа будет ОЧЕНЬ не просто...
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tZE inform
@tZEinform
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Интересно, после всего что Вова сегодня наговорил и натворил, кто то догадался вызвать к нему психиатра? Или кроме заключенной под домашний арест Ленки, некому ?
Маємо обов'язкові загальнодержавні - День незалежності, День Конституції, День Війська. А інші - за вибором (Новий рік, Різдво, 1 травня, 9 травня, Великдень, Трійця, ще раз Різдво, тощо). Дайте людині самій обрати, що вона буде святкувати. Великдень, Песах, Рамадан чи власний день народження. А може схоче додати ці дні до відпустки.
Головне - завчасно попередити роботодавця (якщо таке перенесення свят можливе за умовами технологічного процесу або режимом несення служби).
специалист с опытом работы не мене 10 лет, возрастом до 35, владение иностранным языком, водительские категории В,С желательно Е, режим работы круглосуточно и без выходных...оклад 1000грн, в случае нарушения штраф 2000 грн...
в прошлом месяце принес 4700 грн...((( а за позапрошлый долбонули 2 штуки штрафа...клиентка хотела развести на бабки, типа я ей ей "развалил полстены"..и сейчас прийдут пацаны и ты напишешь расписку...закрыла дверь начала травить собакой...я взял и ударил молотком по голове собаку и сказал если на счет 3 дверь не будет открыта ломаю молотком череп...она открыла, а затем пришел ее муж со жлобой и накатали заяву мусорам, что сломал ей межкомнатные двери (которых не было)...и компания якобы возместила ущерб за мой счет...на самом деле работодатель положил бабки в карман себе
Цеееееееее...
Цеееееееееее...
Це все Порх!!!
От!
В ответ нашим сулят дисциплинарные меры за защиту Украины, поки президент жере ожину. В Киеве поджигают дома и находят трупы волонтеров. Ожина. В Верховной Раде одни черти - уверен, ягоды и это поправят.
Шмыгаль обещал рабочие места, но не смог? Мало ежевики ел, сразу видно. Энергорынок ******* всухую, чтобы Коломойский нагрел руки? Жри ежевику и не отвлекайся. ВВП в жопе? Ну так его ежевикой надо обмазать, сразу станет лучше. Не вырастет, но пахнуть будет прикольно, президенту понравится.
В любой непонятной ситуации просто жри ежевику. Она спасет тебя от безработицы. Еще сорок миллионов человек не выручит, но тебе-то норм. Что не съешь, то в баночку складывай - вечером захочется. И шапочку, шапочку обязательно. Чтобы голова от сквозняка не свистела.
Я уже боюсь представить Зеленского на молокозаводе или в крафтовой пивоварне. Он же и туда президента Швейцарии потащит. Как некоторые ленивые детки, чтобы не делать домашнее задание, приводили к себе вагон друзей и «готовились», на самом деле играя в Doom. Потом двойки получали.
Только тут ребенку 42 года, а ***** в панорамный снимок не помещается. Зеленский как президент уже годовасик, но все еще тугосеря. Зато хорошо кушает и читает стишок с табуретки. Дайте ему 100 дней. И пончик.
****, ну ты же не в Габоне вырос, откуда такая привязанность к еде? Тебе что, в детстве жрать не давали? Или всю работу выполнил на пять лет вперед, чтобы гастрономический тур устраивать? Почему ты страдаешь фудблогерством, пока в стране все валится, мсье «десятый отпуск в минуту»?
Если бы я хотел видеть президента с отличным кулинарным мировоззрением, голосовал бы за Гордона Рамзи. И на кухне у него всегда авторитарный порядок. Он еще и шутит неплохо, в отличие от Зеленского. Вот сравните две шутки.
«В этом салате так много масла (too much oil), что скоро туда зайдет американская армия». «Эрдоган - усатый таракан». В первом случае шутит какой-то шеф-повар с отличным микроменеджментом по жизни. Во втором - наша Дуся всралась, профессиональный комик. Какая страна, такие и шуточки. Да и президенты тоже.
Гордон не лезет туда, где будет инородным телом. Он отлично готовит, всегда самосовершенствуется и является ярким примером self-made man. Повару норм, его дело - супчик. А страной пусть рулят профессионалы, чтобы Гордон мог дальше раскручивать свой ресторан. Все на своих местах. Но он бы нам подошел куда лучше.
Вот какого ***, спрашивается. Я уже начинаю бояться, что Крым мы потеряем за банку ежевики. Президент любит ее куда больше, чем какие-то скучные обязы перед страной. Ням-ням, сладкий привкус легитимизированной аннексии. Где ж моя салфеточка.
Приятного аппетита. Это вы такие злые, потому что ежевику с утра не кушали.
Видно у нас скоро і всі суботи будуть основним вихідним українським святом. Адже для кожного віруючого єврея субота - це священний день, свято Шаббат, коли працювати категорично забороняється. У Торі сказано «... Хто, коли зачне суботу, той конче буде забитий ...».
Наступним президентом виберемо вже мусульманіна і у нас буде ще й безліч мусульманських свят.
Розумію, що для тебе, це всього лише набір літер....
В школе точно освободили от арифметики по здоровью.
____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правят, грабят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Гепа....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕбила - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Совсем скоро святого Иштвана нужно будет восхвалять - так что включайте турборежим, вдруг не успеют принять закон.
Все проблемы за год решены, осталось только праздновать