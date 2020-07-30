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Госдеп США вместо Волкера ищет "эффективного дипломата" для работы на украинском направлении, - Помпео

Госдеп США вместо Волкера ищет

Государственный департамент США сейчас ищет эффективного кандидата на должность специального представителя Соединенных Штатов по делам Украины, которую до прошлой осени занимал Курт Волкер.

Об этом в четверг сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в Сенате США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Важно иметь утвержденного посла на этом посту", - заявил Помпео в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о планах назначения спецпредставителя США по украинскому вопросу.

При этом глава Госдепа добавил, что в администрации до сих пор считают "настоящей потерей" то, что посол Волкер ушел с должности.

"Работа, которую он (Курт Волкер) делал, была важной для общих усилий Государственного департамента в регионе, и мы надеемся назначить на эту должность правильную кандидатуру, чтобы мы могли приложить максимум усилий для помощи украинскому народу поддерживать демократию", - подчеркнул Помпео.

В то же время госсекретарь США выразил твердую позицию, что администрация в Вашингтоне "поддерживает увеличение летальной помощи" для Украины.

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Автор: 

Госдепартамент США (1852) Волкер Курт (628) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+14
Волкер хороший друг України. Як і Байден і покійний Маккейн
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30.07.2020 21:05 Ответить
+8
Найти кого-то уровня нашей сегодняшней власти - задача непростая. Нормальный человек общения с этой кодлой не выдержит.
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30.07.2020 21:02 Ответить
+4
Ну, да... ну, да... один мутрый нарОт вместо пороха уже нашёл себе и остальным на голову зЭзыдёныша ватно-кремлевского...
а тут ещё один дружбан «валодзи» решил на граблях станцевать..
Ну, ну...
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30.07.2020 20:53 Ответить
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Ну, да... ну, да... один мутрый нарОт вместо пороха уже нашёл себе и остальным на голову зЭзыдёныша ватно-кремлевского...
а тут ещё один дружбан «валодзи» решил на граблях станцевать..
Ну, ну...
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30.07.2020 20:53 Ответить
А что смотрящего по Украине нет что ли?
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30.07.2020 20:54 Ответить
перемирщика, да...
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30.07.2020 20:57 Ответить
Найти кого-то уровня нашей сегодняшней власти - задача непростая. Нормальный человек общения с этой кодлой не выдержит.
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30.07.2020 21:02 Ответить
Назначьте Болтона.
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30.07.2020 21:04 Ответить
Нет.
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30.07.2020 23:59 Ответить
...он - болтун
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31.07.2020 03:58 Ответить
Волкер хороший друг України. Як і Байден і покійний Маккейн
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30.07.2020 21:05 Ответить
Всех этих новых эффективных подлиз Трампа выметут вместе с главным царьком.
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30.07.2020 21:14 Ответить
Волкер .
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30.07.2020 21:16 Ответить
Может я подойду?
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30.07.2020 21:40 Ответить
Нас и Волкер устраивал.
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30.07.2020 21:40 Ответить
він сам пішов - зелю не витримав.
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30.07.2020 21:51 Ответить
Волкер не устраивал Кремль , категорически. А Трамп , как всегда , сделал Вовочке Пу приятное.
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30.07.2020 22:13 Ответить
имя его Пол Лазоренко
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31.07.2020 03:57 Ответить
Волкер не сдавал Украину, значит не подходит. Я так понимаю?
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31.07.2020 08:43 Ответить
 
 