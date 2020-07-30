Госдеп США вместо Волкера ищет "эффективного дипломата" для работы на украинском направлении, - Помпео

Государственный департамент США сейчас ищет эффективного кандидата на должность специального представителя Соединенных Штатов по делам Украины, которую до прошлой осени занимал Курт Волкер.

Об этом в четверг сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в Сенате США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Важно иметь утвержденного посла на этом посту", - заявил Помпео в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о планах назначения спецпредставителя США по украинскому вопросу.

При этом глава Госдепа добавил, что в администрации до сих пор считают "настоящей потерей" то, что посол Волкер ушел с должности.

"Работа, которую он (Курт Волкер) делал, была важной для общих усилий Государственного департамента в регионе, и мы надеемся назначить на эту должность правильную кандидатуру, чтобы мы могли приложить максимум усилий для помощи украинскому народу поддерживать демократию", - подчеркнул Помпео.

В то же время госсекретарь США выразил твердую позицию, что администрация в Вашингтоне "поддерживает увеличение летальной помощи" для Украины.

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