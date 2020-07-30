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На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК

На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК

Единый одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы на выборах 25 октября делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в столице.

Соответствующее разъяснение по отдельным вопросам организации подготовки и проведения очередных местных выборов 25 октября 2020 в городах с районным делением с количеством избирателей 2 миллиона и более лиц ЦИК утвердила на заседании 30 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"Поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины приняла вышеупомянутое разъяснение", - говорится в сообщении.

В частности, в документе указано, что единый одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается.

В ЦИК рассказали, что территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и сроки, определенные Избирательным кодексом.

Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЦИК назвали ряд проблем с организацией местных выборов

Автор: 

Киев (25673) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+13
Тішить те, що Верещучка програє.
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30.07.2020 21:17 Ответить
+11
Як зебіли не будуть викручуватися, але киянам вони не потрібні.
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30.07.2020 21:19 Ответить
+10
Не буде в Києві мера від слуг народу.
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30.07.2020 21:30 Ответить
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Тішить те, що Верещучка програє.
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30.07.2020 21:17 Ответить
Як зебіли не будуть викручуватися, але киянам вони не потрібні.
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30.07.2020 21:19 Ответить
Я задоволений тим, що по прогнозам слуга наріда в Київі пролітає.
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30.07.2020 21:21 Ответить
Особисто я і мої багаточисельні родичі в Києві голосуємо за рейтингового кандидата, який протистоятиме зебілам. Таким кандидатом поки є Кличко.
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30.07.2020 21:31 Ответить
Будьте обережні - зебіли протягують Пальчєвського (ПОбєда ПАльчєвського = ПОПА) як типу "незалежного" від них кандидата.
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31.07.2020 08:14 Ответить
у трампа теж почало пригорати))
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможном переносе президентских выборов в стране с 3 ноября текущего года, хотя, согласно конституции, такими полномочиями обладает Конгресс, а не президент.
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30.07.2020 21:27 Ответить
богиня Рава Русской не для выборов понадобится а для вновь отобранной у педалика должности главы КГГА. вот она то и будет рулить бюджетом а Витале останется ленточки перерезать....
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30.07.2020 21:48 Ответить
Ну, Леня-Космос два раза выбирался...
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30.07.2020 23:15 Ответить
Не тужтесь ЗЕКкоманда Кличко в Киеве выиграет с огромным отрывом от вашей медведчуковской подстилки приСЛуги Урода...
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30.07.2020 21:24 Ответить
Та нехай виграє, і скоро за метр перед твоїм будинком побудують "висотку" чи торговий центр. З вини зебільної влади, само-собою.
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30.07.2020 21:26 Ответить
Не буде в Києві мера від слуг народу.
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30.07.2020 21:30 Ответить
А ти їх самальотами разбамбі!

На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК - Цензор.НЕТ 4602
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30.07.2020 21:30 Ответить
та зебіли ж і побудують
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31.07.2020 08:15 Ответить
ЕС по опросам побеждает в Киеве, их кандидат в мэры сотрёт зебилов
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30.07.2020 21:25 Ответить
Кличко то виграє в одні ворота, а от в Київраді не все так буде однозначно.
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30.07.2020 21:31 Ответить
Але більшість зебіли вже не візьмуть.
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30.07.2020 21:33 Ответить
Не візьмуть, візьмуть десь чверть сукупно з мажоритарщиками. Але далі знову може початися гра в поділ на мера та голову КМДА з подальшою купівлею частини депутатів для формування більшості.
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30.07.2020 21:37 Ответить
Можливо, але це призведе до дестабілізації Київради на деякий час. Більшості у них не буде.
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30.07.2020 21:41 Ответить
На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК - Цензор.НЕТ 3008
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30.07.2020 21:35 Ответить


Сашко, а хто там сосною буде? Я так розумію, та яка поменше, худіше, з рушником і у .... халатику?
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30.07.2020 22:00 Ответить
какаяразница
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30.07.2020 22:04 Ответить
Хоть 110... Мы своего плужка вИтальку ни на какую зелёную овощ не променяем..
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30.07.2020 23:21 Ответить
Киев не будет ЗЕленым.
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31.07.2020 10:24 Ответить
 
 