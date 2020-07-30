На выборах мэра Киева город поделят на 10 округов, - разъяснение ЦИК

Единый одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы на выборах 25 октября делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в столице.

Соответствующее разъяснение по отдельным вопросам организации подготовки и проведения очередных местных выборов 25 октября 2020 в городах с районным делением с количеством избирателей 2 миллиона и более лиц ЦИК утвердила на заседании 30 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"Поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины приняла вышеупомянутое разъяснение", - говорится в сообщении.

В частности, в документе указано, что единый одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается.

В ЦИК рассказали, что территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и сроки, определенные Избирательным кодексом.

Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЦИК назвали ряд проблем с организацией местных выборов