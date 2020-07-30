В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

Святоуспенскую Уневскую лавру УГКЦ, на Львовщине, закрыли на карантин из-за обнаружения случаев коронавируса среди монахов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице лавры в Фейсбуке.

"Святоуспенская Уневская лавра по причине обнаружения ПЦР тестом случаев заболевания Covid-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц.

По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - говорится в сообщении.

В сообщениях не указывается, сколько именно монахов лавры заболели коронавирус.

"Все наши отцы и братья находятся под заботливой опекой и присмотром врачей, которым выражаем благодарность!", - написал синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко.

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