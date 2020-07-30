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Новости Коронавирус и карантин
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В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

Святоуспенскую Уневскую лавру УГКЦ, на Львовщине, закрыли на карантин из-за обнаружения случаев коронавируса среди монахов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице лавры в Фейсбуке.

"Святоуспенская Уневская лавра по причине обнаружения ПЦР тестом случаев заболевания Covid-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц.

По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - говорится в сообщении.

В сообщениях не указывается, сколько именно монахов лавры заболели коронавирус.

"Все наши отцы и братья находятся под заботливой опекой и присмотром врачей, которым выражаем благодарность!", - написал синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свято-Феодосиевский монастырь в центре Киева закрыли на карантин из-за COVID-19

Автор: 

карантин (16729) монастырь (79) УГКЦ (244) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да их все надо закрыть,эти набожные бабки разносят вирус из церкви как чумные крысы.
Только власть трусливая в толерантность играет.
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30.07.2020 21:40 Ответить
Не может быть - обычно вирус поражает только монахов МП, а тут такое... Это явная провокация этих, как их? московитов и разных ватников - вот!
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30.07.2020 21:56 Ответить
Швидкого одужання ченцям. Бережи вас Господь.
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30.07.2020 22:15 Ответить
Не береже.
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30.07.2020 22:33 Ответить
Папа Римский им в помощь.
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30.07.2020 23:11 Ответить
Люблю там бувати. Правда давно вже не їздив.
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30.07.2020 22:36 Ответить
Долобизались!
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31.07.2020 07:55 Ответить
 
 