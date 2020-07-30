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За годы войны на Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов

За годы войны на Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов

С 2014 года правительство США выделяет для нужд Вооруженных Сил Украины материальные средства, вооружение и военную технику. Общая сумма переданной помощи Украине составляет около 543 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как сообщили в Управлении военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины, в течение боевых действий на Донбассе американцы передали Украине средства связи и кибербезопасности, приборы ночного видения и тепловизоры, высокотехнологичные средства РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы, мобильные системы освещения, инженерное оборудование и для разминирования .

За годы войны на Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов 01

Также как военно-техническую помощь США передали Украине автомобили типа HMMWV, корабли типа Island, навигационное оборудование, запасные части, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и боеприпасы к ним.

Кроме того, в ВСУ создана система получения и использования консультативно-совещательной помощи со стороны иностранных советников на разных уровнях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Во втором полугодии 2020 года запланировано получение ВСУ от правительства США запчастей к вооружению и военной технике, медицинского имущества, средств связи и РЭБ.

Автор: 

армия (8503) США (27145)


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Топ комментарии
+8
Цензор, вы что статью в кремле украли? Что ето за *В ДОНБАСЕ*? Где ето страна такая?
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30.07.2020 22:05 Ответить
+8
Кляті порохоботи! Чому ви найвеличнішого лідера ********** так загнали?

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjE2NDE4MDcyNTg1MjEy&av=100013457791307
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 9281
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30.07.2020 22:24 Ответить
+4
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 2042
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30.07.2020 22:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Трамп скатина, друг путина 143%!11
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30.07.2020 22:02 Ответить
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 8884
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30.07.2020 22:30 Ответить
Цензор, вы что статью в кремле украли? Что ето за *В ДОНБАСЕ*? Где ето страна такая?
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30.07.2020 22:05 Ответить
просто потрібно переходити на українську мову спілкування, бо російською нас обдурюють.
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30.07.2020 22:15 Ответить
Мадам, коли у голові порожньо ні яка мова не допоможе.

Хоч в основі мови і лежить певна система мислення але з пустою головою це не має ні якого значення.
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31.07.2020 02:32 Ответить
Оригінальна назва в першоджерелі українською мовою написана вірно. В україномовній версії Цензора - теж (дивно що так оперативно)...
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30.07.2020 22:30 Ответить
Правильно писать "в бассейне" или "на бассейне"?
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30.07.2020 23:05 Ответить
Лет 5ть назад была инфа что за 30лет как у Украины нету ядерного оружия, США и союзники секономили минимум 1.5МЛРД ДОЛЛАРОВ!!!
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30.07.2020 22:06 Ответить
Якщо навіть так, то США віддають, а "союзники" - ні
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30.07.2020 22:25 Ответить
или полтора триллиона?! не помню уже, забыл...
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30.07.2020 22:37 Ответить
" Джавеліни " вражають уявлення . Недавно бачив фільм на пятому телеканалі про ці ракети . Думаю , що кацапським танкам в Україні нема чого робити .
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30.07.2020 22:10 Ответить
Зачем им привлекать танки, имея калибры?
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31.07.2020 00:19 Ответить
Чомусь ще ні один Джавелін не був на передовій
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31.07.2020 00:59 Ответить
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 5782
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30.07.2020 22:11 Ответить
Представьте себя на месте того, кто принимает решение о выделении средств.
Сколько воруют в Израиле?
Как отвечает Израиль на убийство ОДНОГО солдата?

А у нас?..
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30.07.2020 22:15 Ответить
Хм. Я думал больше. А тут такая маленькая цифра. Вроде же каждый год по 250 лямов выделяют??? Или врут?
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30.07.2020 22:14 Ответить
наверное это разные программы помощи, то деньгами а это чисто техникой на 543млн
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30.07.2020 22:20 Ответить
За годы войны в Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов - Цензор.НЕТ 2042
показать весь комментарий
30.07.2020 22:17 Ответить
Кляті порохоботи! Чому ви найвеличнішого лідера ********** так загнали?

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjE2NDE4MDcyNTg1MjEy&av=100013457791307
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 9281
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30.07.2020 22:24 Ответить
Тада.
От того боевого чихуахуеныша ЗЕ, тужащегося в спортзале, ничего не осталось. Перед нами какой-то помятый хомяк с плохой родословной.
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30.07.2020 22:27 Ответить
Подменили дурака на 4 (четыре) кулака...
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30.07.2020 22:29 Ответить
За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів - Цензор.НЕТ 3245
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30.07.2020 22:34 Ответить
В Донбассе.
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30.07.2020 22:28 Ответить
ну, страна такая по мнению редколлегии... Вдамбас... вот, в нем всё... не на территории, а прям в ней... как вова зеленский себе в лицо шаурму запихивает, так в территории...
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30.07.2020 22:32 Ответить
Якщо було б 543 млрд.$ наші люди були б уже в кремлі, а росія була б під Україною.
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30.07.2020 22:33 Ответить
а нах она нам всpалась? росия
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30.07.2020 22:44 Ответить
543:6 лет =90.5миллиона в год на Украину
мацкали каждый год по лярду на Лугандон тратят
как-то все не так..
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30.07.2020 22:56 Ответить
Можна також зробити оцінку цього переданого ядерного потенціалу через порівняння із витратами США на створення ядерних зарядів. Згідно дослідження Brookings Institution, оприлюдненого в 1995 році, США витратили безпосередньо на виготовлення 72 000 ядерних зарядів 375 мільярдів доларів. Таким чином, усереднена вартість одного ядерного заряду становить 5,2 мільйони доларів США. Більше половини цих витрат враховано за цінами до 1973 року, коли і було виготовлене основне число ядерних зарядів, а інша частина за цінами до 1995 року, отже справедливо буде застосувати до цієї ціни коефіцієнт 5 для того, щоби привести цю ціну до купівельної спроможності долара США в середині 90-х років 20- го сторіччя. При такій оцінці одержуємо вартість 2 833 тактичних ядерних зарядів на рівні 73,7 мільярди доларів США.
Комісія звертає увагу на те, що оцінки за обома методиками є орієнтовними, оскільки для розрахунків взято мінімально відомі підтверджені дані числа вивезених зарядів, а також мінімальна вага розщеплюваних матеріалів, які використовувались у тактичних ядерних зарядах. Відповідно, необхідно провести більше детальне вивчення цього питання для з'ясування справжніх обсягів вивезених тактичних ядерних зарядів і розщеплюваних матеріалів, які входили до їхнього складу, що дозволить надати їм об'єктивну оцінку.
Щодо стратегічних ядерних зарядів
Отже, як зазначено вище на території України було розташовано 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 Стілет (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 Скальпель (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а СС-24 - по 10 (460): разом 1240 ядерних боєголовок, а всього ж на озброєнні перебувало щонайменше 1 272 одиниці стратегічних ядерних зарядів, які Україна передала до РФ
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31.07.2020 00:11 Ответить
"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что, вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как в сказке о золотой рыбке... Ну рыбка где-то быстро исчезла", - признался Кучма.

Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшему страной с 1981-го по 1995 годы.

"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании?.. А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.

По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/kuchma-vspomnil-preduprezhdenie-mitterana-po-povodu-podpisantov-budapeshtskogo-memoranduma-molodoy-chelovek-oni-vas-obmanut-207526.html
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31.07.2020 00:29 Ответить
Пашли нах. со своими подачками. Даже нищим странам в разы больше дают помощи. Верните нам наши ядерные боеголовки. Потому что без ЯО вся ваша демократия и мировой порядок то вонючий ПШИК.
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30.07.2020 23:23 Ответить
Нищим и дают больше потому что они нищие. А у нас мильярдеров больше всего в Восточной Европе.
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31.07.2020 00:21 Ответить
ага... те, кто громче всех кричит, что воруют и коррупция - возглавляют эту коррупцию и крышуют её
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31.07.2020 00:22 Ответить
Почитаешь сколько дают помощи всяким диким папусам типа афганских властей то диву даешься. А тут полмиллиарда за 6 лет, это при том что мы держим удар из себя и за дядю Сема и за тетю Меркель. Стыдно господа из Госдепа, стыдно, особенно с учетом сколько ядерного оружия добровольно отдала Украина.
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30.07.2020 23:47 Ответить
Мало.
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31.07.2020 03:11 Ответить
...видать заинтересованы! В таком случае, кому выгодно Арсеналы взрывать? Ась?
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31.07.2020 03:46 Ответить
Какой то помойкой фабрик трогай стал цензор. В год оказали помощи на менее 100 млн. ГАРАНТ,СОЮЗНИК,СУПЕРДЕРЖАВА. Ну ,например,узбекам,в 2014 году(БЕЗВОЗМЕЗДНО) дали более триста боевых машин пехоты. Зачем не знаю,может конфликт какой предвидится,но эту ВОНЮЧУЮ подачку Украине они перекрыли сразу в 2014 г. Если учесть что фактически на большую часть "подачки" было заказано американское оружие то это скорее всего можно расценить как поддержку американских военных корпораций. При бюджетах военных в 700млрд$ помощь на МЕНЕЕ 100млн.,( 0,01%) это поступок"союзника" и "гаранта",однозначно! У Украины нет союзников,так как у нее нет своих интересов. За тридцать лет не появилось элиты( ни своей ни чужой) не сформирована ЦЕЛЬ существования государства Украина( цель куда то идти это бред идиотов,так этот бред ещё и в Конституцию занесли),уничтожен социальный договор и не предложено в замен НИЧЕГО. И война. Без элиты,без спецслужб( без которых невозможно защищать свои интересы. Я представляю полупьяное,пузатое существо с корочкой,пришедшее "вышибать" дань у бизнеса, на защите интересов Украины. Ха,ха),без целей существования( ибо то что написано в Конституции ПОПИРАЕТЬСЯ ежедневно) НИКТО не будет считаться с таким "государством"(уделами баронов и урок). А подачки даются несчастным и то не всегда. Ну как нам( Франция и Великобритания до сих пор не дают)
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31.07.2020 07:43 Ответить
какая это допомога,когда мы покупаем у них оружие,обмундирование а они это называют помощью,бред сивой кобылы,никто ни чего за просто так не делает.
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31.07.2020 08:35 Ответить
250 млн кожен рік і в сумі 543?
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31.07.2020 10:30 Ответить
прочитав коментарии некоторых долбо@бов сделал вывод, я бы вам вообще нихера не дал
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31.07.2020 12:17 Ответить
 
 