За годы войны на Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов

С 2014 года правительство США выделяет для нужд Вооруженных Сил Украины материальные средства, вооружение и военную технику. Общая сумма переданной помощи Украине составляет около 543 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как сообщили в Управлении военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины, в течение боевых действий на Донбассе американцы передали Украине средства связи и кибербезопасности, приборы ночного видения и тепловизоры, высокотехнологичные средства РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы, мобильные системы освещения, инженерное оборудование и для разминирования .

Также как военно-техническую помощь США передали Украине автомобили типа HMMWV, корабли типа Island, навигационное оборудование, запасные части, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и боеприпасы к ним.

Кроме того, в ВСУ создана система получения и использования консультативно-совещательной помощи со стороны иностранных советников на разных уровнях.

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Во втором полугодии 2020 года запланировано получение ВСУ от правительства США запчастей к вооружению и военной технике, медицинского имущества, средств связи и РЭБ.