За годы войны на Донбассе США предоставили Украине военной помощи на 543 млн долларов
С 2014 года правительство США выделяет для нужд Вооруженных Сил Украины материальные средства, вооружение и военную технику. Общая сумма переданной помощи Украине составляет около 543 млн долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Как сообщили в Управлении военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины, в течение боевых действий на Донбассе американцы передали Украине средства связи и кибербезопасности, приборы ночного видения и тепловизоры, высокотехнологичные средства РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы, мобильные системы освещения, инженерное оборудование и для разминирования .
Также как военно-техническую помощь США передали Украине автомобили типа HMMWV, корабли типа Island, навигационное оборудование, запасные части, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и боеприпасы к ним.
Кроме того, в ВСУ создана система получения и использования консультативно-совещательной помощи со стороны иностранных советников на разных уровнях.
Во втором полугодии 2020 года запланировано получение ВСУ от правительства США запчастей к вооружению и военной технике, медицинского имущества, средств связи и РЭБ.
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Хоч в основі мови і лежить певна система мислення але з пустою головою це не має ні якого значення.
Сколько воруют в Израиле?
Как отвечает Израиль на убийство ОДНОГО солдата?
А у нас?..
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От того боевого чихуахуеныша ЗЕ, тужащегося в спортзале, ничего не осталось. Перед нами какой-то помятый хомяк с плохой родословной.
мацкали каждый год по лярду на Лугандон тратят
как-то все не так..
Комісія звертає увагу на те, що оцінки за обома методиками є орієнтовними, оскільки для розрахунків взято мінімально відомі підтверджені дані числа вивезених зарядів, а також мінімальна вага розщеплюваних матеріалів, які використовувались у тактичних ядерних зарядах. Відповідно, необхідно провести більше детальне вивчення цього питання для з'ясування справжніх обсягів вивезених тактичних ядерних зарядів і розщеплюваних матеріалів, які входили до їхнього складу, що дозволить надати їм об'єктивну оцінку.
Щодо стратегічних ядерних зарядів
Отже, як зазначено вище на території України було розташовано 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 Стілет (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 Скальпель (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а СС-24 - по 10 (460): разом 1240 ядерних боєголовок, а всього ж на озброєнні перебувало щонайменше 1 272 одиниці стратегічних ядерних зарядів, які Україна передала до РФ
Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшему страной с 1981-го по 1995 годы.
"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании?.. А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.
По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
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